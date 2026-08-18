Para conocer en detalles el B10 y C10, la marca organizó en Roldán de Palermo pruebas de manejo y que los interesados conozcan los modelos de Stellantis

Leapmotor desembarcó en la Argentina de manos del grupo Stellantis, que comercializa las marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, DS y Ram, y los primeros modelos que lanzó a la venta ya están disponibles para test drive.

Se trata del B10 y C10, dos SUV que pertenecen al segmento C y D (compacto y grande), y que estarán del 17 al 20 de agosto en Roldán para probar de forma gratuita, reservando su turno en la web oficial de Leapmotor.

Los interesados en conocer los vehículos pueden reservar su turno y acercarse hasta el lugar, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta al 5100, en la Ciudad de Buenos Aires, y tener su primer contacto con la marca china y los modelos.

El objetivo de la marca es que los compradores que quieren dar un paso hacia estos nuevos modelos los puedan manejar y conocer en forma directa, descubriendo de primera mano la tecnología, el confort y la autonomía que los caracteriza.

Cómo es el nuevo B10

Para quienes tengan interés en el B10 ultra-híbrido, antes de subirse al test de manejo pueden conocer estos detalles.

Se trata de un SUV compacto que mide 4.530 mm de largo, 1.885 mm de ancho, 1.655 mm de alto y 2.735 mm de distancia entre ejes. El baúl tiene una capacidad de 350 litros, que puede ampliarse hasta 1.420 litros con los asientos traseros rebatidos.

En materia de diseño, se destaca por su estética minimalista, con superficies que buscan darle una imagen moderna.

Entre los elementos exteriores se encuentran las llantas de aleación de 18 pulgadas, manijas de puertas embutidas, faros Full LED automáticos, luces diurnas dinámicas, una barra de luz trasera y un spoiler integrado. También dispone de portón trasero eléctrico, con regulación de apertura, y cámara de estacionamiento de 360 grados.

Por dentro, puede configurarse en negro para todas las opciones y en gris para las unidades de color Azul Celeste y Negro Eclipse.

El nuevo modelo llega, además, con una propuesta de equipamiento que incluye una pantalla central de 14,6 pulgadas, sistemas avanzados de asistencia a la conducción, siete airbags, cámaras de visión 360°, actualizaciones de software a distancia y conectividad mediante una aplicación para teléfonos celulares.

Tiene techo panorámico Sky View, de 1.8 m2, con cortina eléctrica de serie; iluminación ambiental Smart Light, con diferentes colores, efectos e intensidades.

Los asientos delanteros tienen regulación eléctrica, ventilación y memoria, mientras que la marca destaca el uso de materiales de siete capas de espuma bio-based y componentes de carbono de bambú certificados OEKO-TEX.

Para el mercado argentino se anuncian cinco alternativas de carrocería: Azul Celeste, Gris Galaxy, Gris Tundra, Blanco Lunar y Negro Eclipse.

Cómo funciona el sistema ultra-híbrido del Leapmotor B10

Una de las principales particularidades del B10 está en su sistema de propulsión REEV (Range Extended Electric Vehicle), o vehículo eléctrico de autonomía extendida.

El SUV B10 ultra-híbrido ofrece tecnología de alta gama.

A diferencia de un híbrido tradicional, en el que el motor de combustión puede intervenir directamente sobre las ruedas, en este caso la tracción está siempre a cargo del motor eléctrico. El propulsor a combustión no está conectado mecánicamente a las ruedas y cumple la función de generar electricidad.

El sistema combina un motor eléctrico capaz de entregar 215 CV y 240 Nm de torque con una batería de 18,8 kWh. La autonomía exclusivamente eléctrica declarada es de 95 kilómetros, mientras que el generador de combustión tiene una cilindrada de 1,5 litros, una potencia de 50 kW y trabaja junto a un tanque de combustible de 50 litros.

La lógica busca conservar algunas de las características de un vehículo eléctrico —como el funcionamiento silencioso, la entrega inmediata de torque y la ausencia de cambios de marcha convencionales— pero sin quedar limitado por la disponibilidad de cargadores durante viajes largos.

En términos prácticos, el conductor puede utilizar el B10 como un vehículo eléctrico para los recorridos cotidianos y recurrir al generador cuando necesita ampliar la autonomía.

Cuatro modos de manejo

El sistema ofrece cuatro modos de gestión de energía: EV+, EV, Combustible y Power+.

El modo EV+ prioriza la utilización de energía eléctrica y permite que el motor de combustión se active cuando la batería alcanza un nivel mínimo. Está pensado especialmente para recorridos urbanos y trayectos diarios.

En EV, la propulsión eléctrica continúa siendo la prioridad, mientras que el extensor de autonomía puede ponerse en funcionamiento cuando resulta necesario mantener el nivel de carga.

El modo Combustible utiliza el generador de manera automática en determinadas situaciones, especialmente durante la circulación extraurbana, con el objetivo de preservar energía de la batería para utilizarla posteriormente.

Por último, Power+ mantiene funcionando el motor de combustión para proporcionar una generación de electricidad más constante.

El B10 también incorpora un sistema de conducción con un solo pedal, que permite acelerar y desacelerar utilizando principalmente el pedal del acelerador mediante el sistema de recuperación de energía.

El modelo B10 se puede conseguir en Argentina por un precio de 31.990 dólares.

Seguridad: cámaras, radares y 15 asistentes

La seguridad es otro de los puntos fuertes de la configuración del B10 y de Leapmotor. Cuenta con seis cámaras y seis radares destinados a monitorear el entorno y al conductor. El conjunto incluye una cámara frontal monocular, una cámara de monitoreo de fatiga, dos radares de ondas milimétricas, cuatro cámaras para visión 360° y cuatro radares ultrasónicos.

Estos elementos trabajan junto con el sistema LEAP PILOT, que reúne 15 funciones de asistencia a la conducción.

Entre ellas se encuentran:

Control de crucero adaptativo.

Control activo de carril.

Alerta frontal de colisión.

Frenado autónomo de emergencia.

Asistencia para mantenerse en el carril.

Asistencia de emergencia de carril.

Detector de punto ciego.

Alerta de apertura de puertas.

Alerta de tráfico trasero.

Alerta y frenado ante tráfico cruzado trasero.

Monitoreo de manos sobre el volante.

Advertencia de salida involuntaria de carril.

Detección de distracción del conductor.

Detección de fatiga o somnolencia.

Detección de presencia de personas.

El equipamiento de protección pasiva se completa con siete airbags y una estructura de carrocería de alta resistencia, diseñada para ofrecer mayor rigidez torsional.

Además, el B10 incorpora una aplicación móvil que permite controlar determinadas funciones del vehículo de manera remota. Entre las posibilidades se encuentran la consulta del estado de carga, autonomía restante, kilometraje, ubicación y estado de puertas y ventanillas.

También permite controlar a distancia el climatizador, programar la carga de la batería, bloquear y desbloquear el vehículo, abrir o cerrar las ventanillas y accionar el portón trasero y la cortina solar eléctrica.

La aplicación también ofrece funciones como la llave digital mediante Bluetooth, ventilación de los asientos, localización del vehículo y seguimiento en caso de robo.

Otra característica vinculada a la tecnología es la posibilidad de realizar actualizaciones OTA (Over-The-Air). Esto permite incorporar modificaciones de software sin necesidad de realizar determinadas actualizaciones de manera presencial.

Precio del Leapmotor B10 en Argentina

El nuevo Leapmotor B10 ultra-híbrido tiene un precio de lista de u$s31.990 en la Argentina.

Al mismo tiempo, la marca anunció alternativas de financiación para acompañar el lanzamiento del modelo.

Una de las opciones contempla $24 millones a tasa 0% y a 12 meses, mientras que otra permite financiar $30 millones a tasa 0% UVA a 36 meses.

También se presentó un plan de ahorro 80/20 a 84 meses. En este esquema, el precio informado para el modelo es de $44.897.965, equivalente a u$s31.990, con una cuota inicial de $403.700.

El plan contempla diferimientos comerciales del 20% entre las cuotas 1 y 12 y del 10% entre las cuotas 13 y 18, importes que se recuperan posteriormente entre las cuotas 25 y 72.

La adjudicación pactada está prevista para las cuotas 4, 6, 9 y 12, con una licitación correspondiente al 20% de la alícuota extraordinaria en las cuotas 2 y 13.

El C10, el hermano mayor que completa la gama

Junto con el B10, Leapmotor también incorporó el C10, un SUV de mayores dimensiones que se ubica en el segmento D y que comparte con su hermano menor la tecnología híbrida de autonomía extendida (REEV).

Mide 4.739 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 2.825 mm de distancia entre ejes, ofrece un habitáculo más amplio y un baúl de 435 litros, que puede llegar hasta 1.563 litros con los asientos traseros rebatidos.

En mecánica, usa el mismo concepto de propulsión eléctrica del B10, aunque con una batería de mayor capacidad. Cuenta con un motor eléctrico de 215 CV y 320 Nm, tracción trasera y una batería de 28,4 kWh, que le permite alcanzar hasta 150 kilómetros de autonomía eléctrica bajo ciclo NEDC. Con el generador naftero de 1,5 litros en funcionamiento, la autonomía total declarada es de 1.000 kilómetros.

El modelo C10 de Leapmotor cuenta con un motor eléctrico de 215 CV y 320 Nm y tracción trasera.

Por tamaño y equipamiento, el C10 se posiciona por encima del B10 dentro de la oferta local. Incorpora pantalla central de 14,6 pulgadas, instrumental digital de 10,25 pulgadas, techo panorámico, asientos delanteros ventilados, portón eléctrico, cámara de 360° y un paquete de asistentes a la conducción, además de siete airbags.

Su precio de lanzamiento en la Argentina es de u$s35.500, mientras que la marca también ofrece las alternativas de financiación de $24 millones a tasa 0% en 12 meses y $30 millones a tasa 0% UVA en 36 meses.

Una propuesta diferente dentro de los SUV electrificados

Con el B10 y el C10, Leapmotor busca ocupar un espacio particular dentro del mercado argentino: el de quienes quieren acceder a una experiencia de conducción eléctrica sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga para realizar viajes largos.

Con un precio de entre 31.990 y 35.500 dólares, Leapmotor se suma a la oferta argentina de vehículos electrificados con una propuesta que busca combinar las ventajas de la movilidad eléctrica con la autonomía necesaria para un uso más amplio.

Reservá tu test drive en el siguiente link: https://testdriveleapmotor.com.ar/