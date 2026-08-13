Es una acción aprovechando el fin de semana largo y con actividades por el Día del Niño, sumadas a los beneficios en modelos que hoy son líderes en venta

Con la finalidad de exhibir toda la gama de modelos al público, crear una actividad recreativa para toda la familia y apuntalar ventas, BYD Autotian organizó una exhibición de todos sus autos chinos con descuentos y beneficios durante el fin de semana largo.

Entre el 14 y 16 de agosto, en consonancia con la celebración del Mes de las Infancias, el concesionario de los modelos asiáticos que hoy son líderes en ventas, organiza el "Kids Electric Days", una propuesta para que clientes y familias jueguen, descubran la tecnología BYD y vivan de cerca el futuro de la movilidad eléctrica.

Además de probar los autos, tanto en los locales de San Martín como de Nordelta, se llevarán a cabo Test Drives y habrá beneficios exclusivos que llegan a descuentos de u$s5.000 que se aplicarán según el modelo y tipo de operación, sólo por el fin de semana.

Tal como informaron desde el concesionario, la acción estará abierta a todos aquellos que quieran conocer la gama de productos BYD, y los beneficios son de u$s2500 para el Atto2, Dolphin Mini, y Yuan Pro; de u$s4500 para el Seal U y Song Pro; y de u$s5000 para la camioneta Shark.

Cómo se pueden usar los beneficios

Para quienes quieran cerrar una operación de comprar en BYD Autotian, tanto en Av. San Martín 3314, Capital Federal, como en BYD Nordelta, en Av. de los Lagos 7010, Local 428, las acciones incluyen: Patentamiento bonificado; Mantenimiento gratis; Tarjetas precargadas: EV Cable Tipo2.

En BYD San Martín, se podrán conocer los modelos de la marca y realizar Test Drives de toda la línea BYD. El gran protagonista será el Yangwang U9, superdeportivo 100% eléctrico con tecnologías que le permiten saltar obstáculos y desplazarse sobre tres ruedas.

El Dolphin Mini es el auto eléctrico más vendido del mercado.

Quienes se acerquen a Nordelta podrán descubrir una versión muy especial del BYD Dolphin Mini intervenida por Ninja Arte. Una propuesta que combina creatividad, diseño y movilidad, y que por su carácter lúdico y visual promete encantar especialmente a los más chicos.

Cuáles son los modelos que vende BYD en Argentina

BYD vende en la Argentina seis modelos de 0km con estos valores, según listado de precios de agosto.

Dolphin Mini: desde u$s23900 hasta u$s24990

Yuan Pro: desde u$s30.990 hasta u$s31.990

Atto2: u$s33.990

Song Pro: desde u$s35.490 hasta 37.490

Seal U: u$s47.990

Shark: u$s59.990

Además, anunció la preventa de un nuevo sedán que competirá con el Toyota Corolla híbrido, con 1600 km de autonomía.

En cuanto a los patentamientos, es la marca número 9 entre las más vendidas del país en los primeros 7 meses de 2026, con más de 9000 operaciones y menos de un año de su llegada al mercado local.

Además, es la marca número uno en venta de autos eléctricos, con más de 3000 ventas, y el Dolphin Mini y Yuan Pro ocupan el primer y segundo puesto en patentamientos.