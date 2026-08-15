Es un auto del segmento mediano, con baúl, donde quedan pocos rivales. En cuanto al motor, se destaca por la gran autonomía eléctrica

Los sedanes están volviendo al ruedo con la llegada de tantas marcas chinas al país, y ahora es el turno de Changan, que anunció la preventa del EADO Plus PHEV, un modelo del segmento mediano con motor híbrido enchufable.

El nuevo vehículo ya se puede reservar por u$s29.990, precio que tendrá vigencia durante todo el mes de agosto, según fue confirmado por la marca china que comercializa el grupo Antelo.

En cuanto a sus características, el EADO Plus se mete en un segmento donde quedan, cada vez, menos jugadores de marcas generalistas. Mide 4.77 m de largo, dimensión que lo ubica en la categoría de los sedanes de mayor dimensión. Tiene, además, un completo equipamiento en seguridad, confort y tecnología,

Por otro lado, con este modelo, son dos los vehículos que Changan vende en el país, siendo el primero que lanzó el CS55 Plus PHEV, un SUV con la misma motorización, que marcó el relanzamiento de la automotriz en el mercado local, a fines del año pasado.

Cómo es el nuevo EADO Plus PHEV

El EADO Plus PHEV es un sedán híbrido enchufable de grandes dimensiones. Mide 4.770 mm de largo; 1.840 mm de ancho y 1.460 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.765 mm.

Su frontal se destaca por las líneas aerodinámicas y ópticas estilizadas, con faros delanteros Full LED autoadaptativos con luces diurnas LED (DRL).

El nuevo sedán de Changan compite en un segmento con pocos rivales.

De perfil, la silueta mantiene las líneas clásicas de un sedán, terminando en la parte trasera con el baúl bien marcado. Las llantas son de aleación de aluminio bitono de 18 pulgadas, se destacan por su diseño con rayos, y tiene las manijas en las puertas escondidas.

Atrás, las ópticas vuelven a marcar la fluidez del sedán con su diseño estirado, con faros Full LED de diseño continuo, que contribuyen a dar forma redondeada al baúl.

El Changan tiene una imagen aerodinámica y supera los 4.7 metros de largo.

Cuenta con espejos exteriores calefaccionados con plegado eléctrico y luz de giro LED integrada.

Por dentro, tiene tapizado en cuero ecológico microperforado, asiento del conductor con regulación eléctrica, volante multifunción deportivo forrado en cuero, regulable en altura y profundidad, y techo solar panorámico eléctrico con sistema anti-pinzamiento.

El Eado Plus cuenta con un diseño frontal y trasero con ópticas estilizadas.

En confort y conectividad, incorpora el sistema Dual Screen con instrumental digital y pantalla multimedia HD integrada, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y control por voz inteligente en español.

La pantalla central es de 13,2 pulgadas y tablero digital de 12,25 pulgadas. Además suma climatizador automático.

Changan EADO Plus PHEV por dentro, con mucha tecnología y confort.

Motor y seguridad del nuevo sedán

Según describe la marca, la tecnología iDD (Intelligent Dual Drive) que equipa al sedán es un sistema híbrido enchufable que permite circular en modo completamente eléctrico en el uso cotidiano y combina automáticamente ambos motores cuando la conducción lo requiere.

Esto se da gracias al motor naftero 1.5 L con 101 HP y 136 Nm, que se combina con uno eléctrico con 212 HP y 330 Nm de torque.

En modo eléctrico se puede circular hasta 132 km, gracias a una batería de 18,4 kWh de tecnología Litio-Hierro-Fosfato (LFP) compatible con carga en corriente alterna.

El conductor, a su vez, elige entre tres modos de funcionamiento — EV, HEV e iDD Sport — según priorice eficiencia, autonomía o prestaciones.

En iProfesional manejamos el primer modelo de la marca que desembarcó en el país tras el ralanzamiento que se realizó en 2025, el SUV CS55, y la autonomía del motor eléctrico rinde tal cual las declaraciones oficiales. Además, la ventaja es que, en la ciudad, donde generalmente funciona esta modalidad por la baja velocidad, es totalmente silencioso.

Pasando a la seguridad, el sedán, igual que el SUV que probamos, suma un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS): cámara HD de 360°, control crucero adaptativo, asistente para tránsito urbano, centrado de carril, alerta de colisión frontal y frenado autónomo de emergencia, además de seis airbags, control electrónico de estabilidad y tracción, entre otros.

Preventa del nuevo sedán

El Changan EADO Plus PHEV llega al mercado argentino respaldado por la red comercial y de posventa de Changan en el país, con garantía de 5 años o 150.000 kilómetros para el vehículo y 8 años o 150.000 kilómetros para la batería.

El lanzamiento comercial arranca con una etapa de preventa a un precio de u$s29.990 o $45.284.000, vigente hasta fines de agosto de 2026, en el marco de la estrategia de electrificación de Changan en Argentina.

Entre los rivales, se encuentra el Toyota Corolla híbrido, que es un sedán que cuenta con tres versiones nafteras y dos híbridas, con un precio que en este caso arranca desde $50.764.000.

En sedanes de marcas generalistas, otra opción deportiva es el Volkswagen Vento GLI, pero solo naftero, que sale en agosto $74.945.500.

También Nissan Sentra, un sedán mediano, con precios bonificados en agosto desde $38.990.000.

Por otro lado, marcas chinas como Arcfox venden el S5 eléctrico, un sedán que sale u$s39.800 o $60.098.000, y el mismo grupo Belcastro vende el Baic EU5 eléctrico, a u$s23.900 o 36.089.000 pesos.