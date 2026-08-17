La marca japonesa amplió su oferta de vehículos eléctricos con una versión deportiva del C-HR+. Tracción integral y acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos

Toyota continúa ampliando su oferta de vehículos electrificados y ahora apuesta por una propuesta que combina dimensiones contenidas, diseño deportivo y prestaciones superiores a las de algunos de sus modelos más conocidos. Se trata del Toyota C-HR+, un SUV coupé 100% eléctrico que incorpora una versión de alto rendimiento con 343 CV, tracción integral y hasta 607 kilómetros de autonomía.

Por tamaño, el C-HR+ se ubica entre el Yaris Cross y el Corolla Cross, dos modelos que tienen una fuerte presencia dentro de la gama de la automotriz japonesa. Sin embargo, su configuración mecánica lo coloca en una categoría diferente: esta versión eléctrica incorpora dos motores, uno sobre cada eje, y ofrece un nivel de prestaciones poco habitual para un SUV de sus dimensiones.

En el siguiente video, se pueden ver algunas de sus características.

SUV Toyota C-HR+: potencia y tracción integral

El nuevo Toyota C-HR+ utiliza la plataforma eTNGA, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos, y comparte tecnología eAxle con otros modelos de la marca equipados con esta mecánica.

La batería está ubicada debajo del piso del vehículo. Esta disposición permite reducir el centro de gravedad y contribuye a mejorar la estabilidad, la rigidez estructural y el comportamiento dinámico.

La versión más potente cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan en conjunto 343 CV DIN (252 kW). Gracias a esta configuración y a la tracción integral AWD, el SUV puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos.

Además, tiene capacidad para remolcar hasta 1.500 kilos, una característica que amplía su utilización más allá de las prestaciones deportivas.

El sistema de tracción integral incorpora una distribución activa del torque entre ambos ejes. La electrónica adapta la entrega de fuerza de acuerdo con variables como la trayectoria, la velocidad y el ángulo del volante.

De esta manera, Toyota busca que el C-HR+ no solamente sea rápido en aceleración, sino que también tenga un comportamiento más preciso y estable en diferentes condiciones de manejo. Sus registros de aceleración lo acercan incluso a modelos deportivos de la marca, como el GR Yaris y el GR Corolla.

Un SUV eléctrico con hasta 607 kilómetros de autonomía

Uno de los principales argumentos del C-HR+ es que sus prestaciones no implican necesariamente resignar autonomía.

La versión comercializada en Europa puede recorrer hasta 607 kilómetros con una sola carga, uno de los mejores registros dentro de la oferta eléctrica de Toyota.

El modelo también incorpora diferentes posibilidades de frenado regenerativo, que permiten recuperar energía durante las desaceleraciones y adaptar la respuesta del sistema a las preferencias del conductor.

A esto se suma una puesta a punto específica de la suspensión, desarrollada para acompañar las características dinámicas de esta versión.

Diseño de SUV coupé

El C-HR+ mantiene el concepto de SUV coupé que caracteriza al modelo desde su lanzamiento. Su silueta combina una línea de techo descendente con proporciones orientadas a ofrecer una imagen deportiva sin abandonar por completo la funcionalidad de un SUV.

Si bien conserva algunos elementos visuales asociados al C-HR original, que debutó hace casi una década, la variante eléctrica presenta una identidad propia dentro de la nueva generación de vehículos cero emisiones de Toyota.

El diseño busca transmitir visualmente las mayores prestaciones de esta configuración, con una imagen más agresiva y aerodinámica.

Las otras versiones del Toyota C-HR eléctrico

La variante de 343 CV y tracción integral no es la única configuración disponible para el C-HR+. Toyota también ofrece alternativas enfocadas en quienes priorizan la autonomía y la eficiencia por encima del desempeño.

En Estados Unidos, el Toyota C-HR 2027 contará con una batería de 74,7 kWh, tracción integral de serie y una potencia de 338 CV. La autonomía estimada alcanza los 461 kilómetros en la versión SE y los 440 kilómetros en la XSE.

El modelo está previsto para llegar a los concesionarios estadounidenses en septiembre, con un precio inicial informado de 37.080 dólares.

En Europa, en cambio, el C-HR+ ya se comercializa desde marzo y ofrece la configuración de mayor autonomía, con hasta 607 kilómetros, además de la alternativa AWD de 343 CV.

¿Llegará el Toyota C-HR+ a la Argentina?

Por el momento, Toyota no tiene previsto llevar el C-HR+ a Sudamérica. Según la información disponible, su llegada a la región no está contemplada para lo que resta de 2026 ni para 2027.

De esta manera, mientras la marca japonesa continúa ampliando su gama de vehículos eléctricos en mercados como Europa y Estados Unidos, el nuevo SUV coupé todavía queda fuera de los planes comerciales para Argentina y otros países de Sudamérica.

La propuesta, sin embargo, muestra hacia dónde apunta Toyota en materia de electrificación: vehículos más compactos que algunos de sus SUV tradicionales, pero con potencias elevadas, tracción integral y autonomías capaces de competir con modelos eléctricos de segmentos superiores.