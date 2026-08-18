Comparativo entre BYD Song Pro y el BAIC X55 Hybrid: qué SUV chino conviene comprar

Ante la gran oferta de marcas chinas, la pregunta de los compradores es qué modelo comprar. Acá enfrentamos a dos rivales de las marcas más vendidas

La oferta de autos de marcas chinas sigue creciendo en la Argentina, y cada vez hay más propuestas para elegir. Esta gran variedad hace que los clientes ya no se pregunten si es mejor una marca generalista o una asiática, sino que entre los nuevos jugadores, ya hay una rivalidad directa sobre qué modelo conviene más.

En el segmento de los SUV es donde se da la mayor competencia, especialmente entre los medianos. Y también aparecen muchas opciones entre los que tienen motores híbridos, donde la apuesta de las automotrices con más trayectoria viene más lenta.

En este contexto, enfrentamos a dos rivales de las marcas chinas más vendidas en el país según datos de ACARA (BYD está novena entre las 10 más vendidas del mercado y Baic está en el 13° puesto, pero crece más de 200%). Son el BYD Song Pro DM-i y, por el otro, el BAIC X55 II HEV.

Cómo son por fuera los SUV chinos

Comenzando por el exterior, los dos SUV pertenecen al segmento mediano, donde hay mucha oferta de todas las marcas. Tienen una estética similar en cuanto a líneas más aerodinámicas, aunque el BYD nos parece más sobrio, mientras que el modelo de Baic tiene rasgos más disruptivos y modernos.

En detalles, el BYD Song Pro se basa en el lenguaje de diseño que la marca denomina "inspirado en la figura del dragón". La trompa tiene una presencia marcada, ópticas LED y una parrilla de grandes dimensiones, mientras que el perfil mantiene las proporciones clásicas de un SUV familiar. Mide 4,74 metros de largo, con lo cual se puede decir que es amplio.

El BYD Song Pro es un SUV mediano con más de 1000 km de autonomía.

El BAIC X55 II es más llamativo, con un frente futurista, ópticas delgadas, manijas de puertas ocultas y una silueta más aerodinámica. Con 4,62 metros de largo, es algo más corto que el Song Pro, aunque tiene una distancia entre ejes de 2,73 metros y lo hace muy amplio por dentro. La distancia entre ejes del Song Pro es de 2.71 metros.

La versión HEV incorpora techo panorámico, llantas de 19 pulgadas y cámara de visión de 360 grados, que también tiene el BYD en HD. El techo panorámico lo ofrece el Song Pro en la versión full.

Baic X55 Hybrid, recién renovado, llegó al país con sistema híbrido y 900 km de autonomía.

Cuando se trata de diseño, la elección es muy subjetiva y depende del gusto de cada persona. En este caso se puede diferenciar: quien busque un diseño más clásico y que pase desapercibido, optará por el BYD; quien prefiera llamar la atención y destacarse, elegirá el Baic.

Cómo son por dentro los SUV

En el interior, ambos modelos se destacan por un diseño típico de las marcas chinas: espacios despojados en el tablero con grandes pantallas táctiles en el centro.

El Song Pro tiene asientos de cuero con ajuste eléctrico de 6 direcciones en el caso del conductor y de cuatro en el acompañante.

El Song Pro tiene una pantalla de 12,8' que se gira.

La pantalla central es de 12.8 pulgadas y se puede rotar: cuenta con GPS Sistema de navegación, Apple Car Play y Android Auto.

Suma Puerto USB frontal (Tipo A *1+ Tipo C*1) y trasero (Tipo A *1+ Tipo C*1).

Baic X55 por dentro, con pantalla envolvente.

El X55 cuenta con asintos y volante de cuero, y lo más destacable es el diseño envolvente en el tablero, con una pantalla Touchscreen Multimedia de 12,3″, pantalla de Instrumentos LCD de 10,25″, conexión Total (Carplay).

Motor: la gran diferencia entre los sistemas híbridos

Los dos SUV tienen mecánica híbrida, pero funcionan diferentes. El Song Pro cuenta con un motor naftero 1.5 L que se combina con un motor eléctrico, pero el sistema es híbrido enchufable; mientras que en el caso del X55 se trata de un híbrido convencional, y se recarga mientras se usa, sin necesidad de enchufarlo.

El BYD Song Pro utiliza el sistema llamado DM-i, con un propulsor eléctrico que tiene la batería Blade de BYD, que es de gran resistencia. En la versión GS, la batería tiene una capacidad de 18,3 kWh y permite mantener una gran autonomía.

Declaran una potencia de 78 kw (106 CV) y 130 Nm para el motor naftero y 145 kw (son 194 CV) y 300 Nm para el eléctrico, pero no informan la combinada (que no es la suma de ambas). Utiliza una transmisión híbrida DHT y tracción delantera.

El BAIC X55 II HEV combina un motor naftero turbo de 1.5 litros con un sistema eléctrico, pero no necesita conectarse a la red eléctrica. La potencia total declarada del sistema híbrido es de 217 CV y 310 Nm, con transmisión DHT de una velocidad y tracción delantera. En este caso, no informan los datos por separado de cada motor.

La diferencia de ambos sistemas no es menor y puede ser determinante a la hora de decidir cuál conviene comprar. El Song Pro tiene una autonomía eléctrica de 100 km en su versión tope de gama y de 78 en la base; mientras que el Baic se combina y reduce el consumo de nafta, pero no garantiza un andar puramente eléctrico por tantos kilómetros.

El Baic declara según la ficha técnica del X55 una autonomía de 900 km; mientras que el Song Pro es de 100 km eléctrica y en total de 1030 km.

Consumo a favor de BYD

La eficiencia es uno de los puntos a favor del Song Pro. La ficha oficial argentina declara para la versión con batería de 18,3 kWh un consumo combinado homologado de 4,5 litros cada 100 kilómetros, junto con una autonomía eléctrica NEDC de hasta 100 kilómetros.

Claro que ese consumo depende de mantener la batería con carga. Si el vehículo se utiliza frecuentemente sin enchufarlo, la ventaja del sistema PHEV se reduce.

El BAIC X55 II HEV, por su parte, consume entrev 4.6 y 5.5 litros cada 100 km. La ventaja es que no requiere ninguna infraestructura de carga. Su batería se alimenta mediante el propio funcionamiento del sistema híbrido y la recuperación de energía durante las desaceleraciones y frenadas.

En otras palabras, el BAIC es más sencillo para quien no quiere preocuparse por enchufar el vehículo, mientras que el BYD puede resultar más eficiente para quien dispone de un lugar donde cargarlo y realiza trayectos urbanos frecuentes.

Seguridad: los dos vienen muy equipados

En seguridad, ambos modelos presentan un nivel de equipamiento elevado para el segmento.

El BYD Song Pro tiene seis airbags, control electrónico de estabilidad, ABS, distribución electrónica de frenado, cámaras panorámicas y diferentes sistemas de asistencia a la conducción. En la versión más equipada aparecen funciones como control de crucero adaptativo, alerta de punto ciego, advertencia de cambio de carril y frenado automático de emergencia.

El BAIC X55 II HEV también cuenta con seis airbags, control de estabilidad y tracción, ABS con EBD, frenado autónomo de emergencia, advertencia de colisión frontal, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego y control de crucero adaptativo.

Además, ofrece cámara 360° HD y asistente de estacionamiento, mientras que su paquete de ADAS suma alerta de cansancio y otras funciones de asistencia.

Por equipamiento, los dos se encuentran muy parejos, aunque el BAIC se destaca especialmente por la cantidad de asistentes y sistemas destinados a facilitar las maniobras.

¿Cuál conviene más?

La respuesta depende principalmente del uso que se le quiera dar.

El BYD Song Pro es la opción más interesante para quien busca eficiencia máxima y tiene dónde cargar el vehículo. Su sistema híbrido enchufable permite aprovechar la conducción eléctrica en trayectos diarios, mientras que su motor de 194 CV ofrece buenas prestaciones y la batería de 18,3 kWh le da una autonomía eléctrica homologada de hasta 100 kilómetros.

El BAIC X55 II HEV resulta más conveniente para quien quiere un híbrido sin modificar sus hábitos. No necesita cargador, entrega 217 CV de potencia total, tiene un equipamiento de confort y seguridad muy completo y suma una estética más llamativa.

En cuanto al precio, no hay grandes diferencias:

El BYD Song Pro sale desde u$s35.490 hasta u$s37.490 (la versión más demandada es la full.

(la versión más demandada es la full. El Baic X550 Hybrid sale u$s34.500.

Con estos datos, si la prioridad es gastar menos combustible y aprovechar al máximo la movilidad eléctrica, el BYD Song Pro tiene más ventajas. Pero si la prioridad es tener un SUV potente, tecnológico y eficiente sin depender de un cargador, el BAIC X55 II HEV aparece como una alternativa muy competitiva.

Sin embargo, son dos apuestas similares dentro de la nueva oferta de marcas chinas: son las dos más vendidas; con buen respaldo de sus representantes en el país (BYD esta representada por la casa matriz y Baic por el grupo Belcastro, con larga trayectoria en la industria), y los dos son híbridos, lo cual permite ahorrar combustible.

La principal diferencia será destinar un tiempo a la carga del motor eléctrico, y aprovechar sus beneficios; o elegir un sistema que se recarga solo, aunque gaste un poco más de combustible.