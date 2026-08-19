Cuatro motos todo terreno que se pueden comprar en el país por menos de $3 millones

Analizamos las motos on-off más accesibles del mercado argentino con opciones de Corven, Motomel, Gilera y Zanella por menos de tres millones de pesos

Las motos on-off (enduro) o multipropósito, es decir, aquellas con las que se puede conducir tanto por asfalto como por caminos de tierra, sin resignar seguridad y confort, nunca fueron de las opciones más económicas del mercado.

Sin embargo, desde hace un par de años, es posible encontrar diferentes modelos de baja cilindrada en una franja de precios que va entre los $2.300.000 hasta los $3.000.000.

Con suspensiones con mayores recorridos, rodados grandes con dibujo más prominentes, y diferentes tipos de protecciones, las motos on-ff vienen ganando posición en el ranking de ventas.

iProfesional te muestra cuales son las marcas que ofrecen en el país las motos polivalentes más baratas del mercado y cuáles son sus principales características.

Corven Triax 150: entre $ 2.400.00 y $ 2.850.000

Una moto que se viene posicionado muy bien mes a mes en ventas y que en julio ocupó el puesto 12 entre las motos más vendidas de Argentina con 987 unidades, es la Corven Triax 150, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Este modelo equipado con un motor mono cilíndrico con carburador de 150 cc y 16 CV, se ofrece en dos versiones (One y Max), con precios que van desde los $ 2.400.000 hasta los $ 2.850.000.

Corven Triax 150, otra opción accesible para calle o tierra (FOTO: Prensa Corven)

Está montada sobre ruedas con llanta de rayos de 21" adelante y 18" atrás, lo que se traduce en muy buena estabilidad y seguridad. Dispone de frenos a disco hidráulico delantero y tambor clásico detrás.

A la hora recorrer distancias, puede llegar hasta los 350 km con su tanque de 12,5 litros, con un consumo promedio de 2,8 y 3 litros cada 100 kilómetros.

La velocidad máxima de la Corven Triax es de solo 100 km/h, por lo que el rango donde su motor se desempeña bien es viajando a 80 km/h.

Motomel CX Skua 150 ($ 2.902.500)

Según ACARA, la segunda marca que más ventas obtuvo el mes pasado en el mercado total de motos (8.309 unidades), después de Honda (15.472 unidades), tiene en su line-up a la Motomel CX Suka 150, la cual acaba de recibir una actualización.

Se trata de una moto multi propósito de 11 CV con un tanque de 11,5 litros, con el cual puede recorrer hasta 400 km con un consumo muy bajo, de entre 40 y 45 km por litro.

Una de las motos más accesibles para el on-off es la Motomel Skua 150 (FOTO: Prensa Motomel)

Al igual que la mayoría de los modelos de este segmento, tiene ruedas de 21" adelante y 18" detrás y está calzada con neumáticos mixtos (70% asfalto y 30% tierra).

El sistema de suspensión está conformado por una horquilla telescópica convencional y un mono amortiguador trasera, lo que en conjunto le permite copiar bien las irregularidades del camino.

En su reciente actualización, sumó tablero digital, cargador USB en el manubrio, y la versión más equipada sumó cubre puños integrados y llantas reforzadas de color negro.

Gilera Sahel 150 (desde $ 2.600.000)

Otro modelo que en Argentina viene atendiendo muy bien la demanda de los usuarios que buscan una moto para ciudad, pero con la que también se pueda incursionar por caminos de tierra o ripio no muy complejos, es la Gilera Sahel 150.

Gilera Sahel 150, una opción accesible para el mundo polivalente (FOTO: Prensa Gilera)

A diferencia de la Corven Triax 150 y Motomel Suka 150, la Sahel es notablemente más baja y en ello influyen sus neumáticos más chicos con 19" adelante y 17" atrás.

Así mismo, su tanque es más pequeño que el resto de sus rivales, con 8,6 litros de capacidad. De modo que, su autonomía máxima es de 300 kilómetros, con un consumo de entre 35 y 40 kilómetros por litro.

La frenada, al igual que los modelos anteriores, está confiada a un disco hidráulico delantero y un freno a tambor convencional en la rueda trasera.

Es para subrayar que dentro de su equipamiento ofrece luces led, puerto USB y tablero digital. Y el despeje al suelo es de 200 mm y el peso en seco de 120 kilos. Puede soportar hasta 150 kilos en total.

Zanella ZT 150 (desde $ 2.500.000) y ZR 150 (desde $ 2.890.000)

Dentro del mismo segmento on-off de hasta 150 cc, Zanella cuenta con dos modelos que comparten cilindrada. Se tratan de la ZR 150 y ZT 150, ambas con 11 CV de potencia.

Zanella Zt 150, una de las opciones de la marca de precio accesible (FOTO: Prensa Zanella)

Se diferencian por los rodados, ya que mientras la ZR 150 se equipa con llantas de 19" adelante y 17" atrás con neumáticos de corte más urbano, la ZT 150 recurre a unas llantas de 21" adelante y 18" detrás, con dibujo más hondo, lo que la hace más apta para circular por tierra.

Otras de sus grandes diferencias se dan en el aparatado tecnológico, donde la ZR ofrece iluminación full led, tablero digital y puerto USB, la ZT recurre a un tablero analógico y luces halógenas convencionales.

Zanella Zr 150, otra opción accesible (FOTO: Prensa Zanella)

Ambos modelos cuentan con tanque de 12 litros y sus consumos son similares (entre 2,7 y 3 litros cada 100 kilómetros) por lo que pueden recorrer entre 350 y 390 kilómetros con un solo tanque.