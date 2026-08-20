Audi lanzó el nuevo A6 Sedán en Argentina y renueva su gama premium

Conozca las características, potencia y precios del nuevo Audi A6 en Argentina, el sedán premium que llega importado de Alemania

Con un precio de u$s123.100, se posiciona por debajo de rivales; Audi planea sumar la versión Allroad al país.

La automotriz alemana Audi presentó el nuevo A6 Sedán S line quattro, la novena generación de este modelo que llega al país para reemplazar a la versión que se vende desde 2019.

Importado de Alemania, el nuevo modelo se destaca por su aerodinámica, un interior digitalizado, más confort y seguridad. Llega para seguir completando la oferta de la marca en el país, que desde el año pasado cuenta con las últimas novedades que se lanzaron en todo el mundo.

Junto con estos cambios, incorpora una evolución del motor V6 3.0 TFSI, que desarrolla 367 CV y 550 Nm de torque, asociado a la transmisión S tronic de siete velocidades y al sistema de tracción integral quattro.

El A6 ya se vende en el país, con un precio de u$s123.100 según el listado oficial de agosto de la marca. Son valores más bajos que los rivales, como el BMW 550e xDrive, que sale u$s139.900 según valores de agosto informados por la marca; y Mercedes-Benz E 450 4Matic, a u$s158.300, también con precios actuales oficiales.

Cómo es el nuevo Audi A6

El nuevo A6 llega con una estética renovada, que se distingue por el frontal con faros Matrix LED y luces traseras OLED digitales.

Sin embargo, a pesar de la estética, su mayor distintivo son los parámetros en materia de eficiencia aerodinámica, con un coeficiente de 0,23, que convierte al vehículo de combustión en el más aerodinámico de la historia de Audi. Esta evolución permite alcanzar un nivel superior de confort acústico, con una reducción del ruido percibido en el habitáculo del 30% respecto de la generación anterior, según declara la marca.

El nuevo Audi A6 tiene una pantalla digital integral desplegada en el tablero.

Por dentro, cuenta con un puesto de conducción integrado por el Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas y una pantalla central MMI touch de 14,5 pulgadas, con diseño curvo orientado hacia el conductor. A ello se suman una pantalla independiente para el acompañante de 10,9 pulgadas, Head-up Display, carga inalámbrica para smartphones y múltiples conexiones USB-C.

Cuenta con asientos deportivos eléctricos calefaccionados, techo panorámico de cristal con regulación de transparencia, sistema de sonido Bang & Olufsen Premium 3D con 16 altavoces y 685 vatios de potencia, además del paquete deportivo interior y exterior S line incluido de serie para el mercado argentino.

Qué motor tiene y cuál es la seguridad del Audi A6

El motor del nuevo Audi A6 evolucionó frente a la versión anterior. Es un naftero V6 3.0 TFSI, que desarrolla 367 CV (sumó 27 CV frente a la versión anterior) y 550 Nm de torque (más 50 Nm que el anterior). La transmisión es S tronic de siete velocidades y el sistema de tracción integral quattro.

Acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos (mejoró 0,4 segundos) y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.

La experiencia de conducción también evolucionó gracias a tecnologías que incorpora, como la suspensión neumática adaptativa, la dirección en las cuatro ruedas y el diferencial trasero deportivo con vectorización de torque.

Esta combinación mejora la posibilidad de hacer maniobras en ciudad, e incrementa la estabilidad a altas velocidades.

En seguridad, cuenta con asistencia a la conducción como control de velocidad crucero adaptativo con asistencia evasiva, el frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, los asistentes de mantenimiento de carril y punto ciego, las cámaras perimetrales y el sistema de estacionamiento asistido.

¿Cómo sigue la gama de A6 en el país?

Durante la presentación, que se realizó en el concesionario Norden de San Isidro, Conrado Wisttatt, gerente general de Audi, dijo que está en los planes sumar la versión A6 Allroad a la gama.

"Si hay A6 Sedán, hay A6 Allroad". El Allroad es la familiar con prestaciones off-road desarrollada sobre la clásica rural Avant. "Ya transmitimos a la casa matriz de Alemania nuestra intención de vender la nueva A6 Allroad en la Argentina. Es un clásico de nuestro mercado y ahora sólo resta esperar que la fábrica nos asigne fechas de producción para traerla al país", comentó.