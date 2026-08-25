Probamos el utilitario Mercedes Benz Sprinter nacional para analizar el rendimiento del furgón de carga que estrena transmisión automática de nueve marchas

La Sprinter 417 CDI automática de 173 CV mejora la experiencia de manejo y eficiencia, con pantalla de 10,25” y bajo consumo.

El furgón de carga, líder del segmento por 13 años, proyecta aumentar su producción a 20.000 unidades para 2026 con Prestige Auto.

La Mercedes Benz Sprinter presentó su nueva versión con caja automática, conmemorando 30 años de fabricación en Virrey del Pino, Argentina.

Mercedes Benz, ahora representada por el importador Prestige Auto en la Argentina, celebró los 30 años de la fabricación de Sprinter en la planta industrial de Virrey del Pino. Y este hito se conmemoró con la presentación de la nueva versión con caja automática.

En este marco, nos invitaron a probar la versión 417 CDI, el furgón de carga con motor Gasoil Common rail direct injection CDI de 173 CV y 380 Nm, que al sumar la nueva transmisión ofrece una de las combinaciones más cómodas para el uso laboral.

La Mercedes Benz Sprinter es el utilitario número uno en ventas en su segmento, con 13 años consecutivos de liderazgo. Además, desde que Prestige Auto asumió la conducción de la marca, planean aumentar la producción: para 2026, la proyección es alcanzar las 20.000 unidades, frente a las 15.690 de 2025.

"Poder ofrecer hoy la Sprinter con caja automática como parte de nuestro portfolio productivo es el reflejo de esa búsqueda continua por elevar la experiencia de manejo y la eficiencia en la operación de nuestros clientes", afirmó Daniel Herrero, presidente y CEO del grupo.

Cuánto mide y qué equipamiento tiene la Mercedes Benz Sprinter

En dimensiones, la Mercedes Benz Sprinter 417 mide de largo 7.12 m; de alto 2,8 m; y de ancho 1.78 m, con una distancia entre ejes de 4.32 m.

La altura de carga es 713 mm y la dimensión interior de 4.3 m, lo que soporta una carga útil de 2.455 kilos. La superficie para carga total es de 6.6 m2 y tiene una capacidad de arrastre de 2000 kilos. Tiene piso de madera en la zona del furgón y revestimiento lateral inferior.

Saliendo del estacionamiento de Mercedes Benz con la Sprinter 417, una de las más largas.

En diseño, con una estética típicamente de furgón y para uso laboral, donde no abundan los detalles, lo que más llama la atención es el frente, con la parrilla salida y las ópticas rectangulares en sus laterales. En el centro, el logo de la marca le da el toque final: la estrella de Mercedes Benz en grandes dimensiones.

De perfil, con el techo alto, se nota el aspecto voluminoso del furgón, y especialmente el largo, que es mayor a otras versiones ( y debe tenerse en cuenta a la hora de doblar) La versión de prueba estaba ploteada con colores celeste y blanco y el homenaje a los 30 años de su producción. Las llantas son de 16 pulgadas, cuenta con suspensión delantera independiente y amortiguadores hidráulicos.

El Logo de Mercedes Benz ocupa el centro del frente, rodeado por parrilla y paragolpes negros.

En la parte trasera, lo que ocupa todo el espacio son las puertas que se abren hacia los laterales, de piso a techo, y pueden dejarse a 90 o 180 grados.

Cómo es la Sprinter por dentro

Por dentro, el diseño del modelo tiene un tablero despojado, con varios elementos plásticos, sencilla, pero la pantalla plana de grandes dimensiones es la que aporta distinción.

Manejando la Sprinter, con buena posición y el tablero con su pantalla orientada al conductor.

Cuenta con una Pantalla Táctil de 10,25" con Apple Carplay y Android Auto, Control de velocidad crucero, Espejos calefaccionados eléctricos Portavasos para conductor y acompañante; dos USB para conductor y acompañante; Faros antiniebla con luz de giro; y Volante multifunción ajustable en altura e inclinación.

El espacio interior para acomodar la butaca resulta bastante reducido, ya que choca con la chapa que divide la caja de carga. Si bien es elevado, y la butaca es amplia, para una persona que mida más de 1.80 m puede resultar corto el espacio.

Cómo es la combinación motor y transmisión de la Sprinter

La versión que probamos es la 417 CDI, con las mismas virtudes que la 414 CDI, pero con un cambio en el motor: es un Gasoil Common rail direct injection CDI, pero pasó de 143 CV y un par de 305 Nm para Euro 5, a 173 CV y 380 Nm para Euro 6.

Se combina con la transmisión automática de 9 marchas, versus la anterior de 6 marchas manual.

La caja de transmisiones se encuentra del lado derecho y es una palanca; mientras que del lado izquierdo agrupa luces, guiño y limpiaparabrisas.

La nueva caja de transmisión automática se encuentra en el volante.

En seguridad, cuenta con Programa Electrónico de Estabilidad, en combinación con ABS (sistema antibloqueo de frenos), ASR (sistema de control de tracción), Asistente de viento lateral Asistente de arranque pendiente; Asistente de alerta por cansancio; Airbag conductor y para acompañante.

A esto suma Ganchos de sujeción de Carga; Cámara de retroceso; Sensor de lluvia; Seguridad Freno hidráulico de doble circuito.

Cómo anda en ruta y ciudad

Salimos a la ruta con la nueva Sprinter con la expectativa centrada en la nueva combinación entre el motor y la transmisión, lo cual desde el comienzo se notó con un pase de marchas a tiempo, imperceptible.

Tiene un andar suave en autopista, es confortable, y rápidamente alcanza una velocidad máxima permitida, a pesar de su peso y dimensiones. En ciudad, también se desplaza muy bien con las aceleraciones y bajas de marcha más frecuentes, y la única dificultad está en "nunca olvidar el largo que tiene, que se nota al doblar y hay que tomar distancia".

El habitáculo es bastante silencioso a pesar de tener la caja de carga dividida por una chapa. Y si la caja está vacía, se sienten más los ecos y también el "rebote", es decir, se hace más saltarina.

La apertura de puertas de todos los perfiles es una gran ayuda para la carga de Sprinter

Sin embargo, gracias a la suspensión independiente adelante y los elásticos y amortiguadores atrás, el desplazamiento es confortable y al bajarse, después de largos kilómetros, no hay secuelas en la cintura o la posición de manejo, que dejan otros utilitarios.

En cuanto al consumo, promedia unos 8 litros cada 100 km, combinando ruta y ciudad.

De esta manera, la Sprinter sigue siendo el utilitario de carga que garantiza un buen andar, seguridad y confianza a los clientes. A esto se suma que tienen una extensa red de concesionarios para atender la demanda y necesidades en ruta de sus clientes.