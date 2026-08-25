El Yaris lidera entre los autos y el Yaris Cross entre los SUV, mientras los patentamientos de 0 km suben 7% frente a julio y caen 20% interanual

El mercado automotor argentino atraviesa un nuevo reordenamiento en agosto. Cuando todavía restan seis días hábiles para cerrar el mes, los patentamientos de vehículos 0 km muestran una mejora del 7% frente a julio, aunque permanecen 20% por debajo de agosto de 2025. Al mismo tiempo, los principales rankings comenzaron a cambiar: el Toyota Yaris pasó a liderar entre los autos, mientras que el Yaris Cross se ubicó primero entre los SUV.

El cambio resulta relevante porque ambos segmentos concentran una parte importante del volumen del mercado y venían mostrando liderazgos diferentes durante buena parte del año.

El Toyota Yaris se acerca a la punta que dominó el Fiat Cronos

El Fiat Cronos había conseguido mantenerse como referencia entre los autos de pasajeros. El modelo fabricado en Córdoba fue el más vendido durante cinco de los siete meses transcurridos del año.

Las únicas interrupciones de ese liderazgo se produjeron en marzo y abril, cuando el Peugeot 208 ocupó el primer lugar. Posteriormente, el modelo de Peugeot perdió posiciones y el Chevrolet Onix pasó a ser uno de los principales competidores del Cronos.

La situación comenzó a modificarse a partir de junio. El Toyota Yaris volvió a superar las 1.000 unidades mensuales, una marca que también alcanzó en julio.

Ahora, los datos parciales de agosto muestran un avance todavía mayor. Después de tres semanas de operaciones, el Yaris registra 768 unidades patentadas y se encuentra por delante del Fiat Cronos y del Volkswagen Polo. El Peugeot 208 aparece cuarto.

El desempeño actual también permite dimensionar el recorrido que tuvo el modelo japonés. Durante 2025 fue el auto más vendido de la Argentina, además de liderar durante buena parte del año el ranking general de patentamientos y superar incluso a la Toyota Hilux.

Ese dominio se frenó en el último trimestre del año pasado. A fines de septiembre, la destrucción de la planta de motores de Porto Feliz, Brasil, obligó a detener la producción durante tres meses. La falta de unidades terminó impactando directamente sobre sus ventas.

Yaris Cross desplaza a la Ford Territory entre los SUV

El movimiento más significativo aparece en el segmento de los SUV. Allí, el Toyota Yaris Cross consiguió ubicarse primero en los patentamientos de agosto, desplazando por el momento a la Ford Territory.

El modelo de Ford había sido la referencia de la categoría desde el comienzo del año y también se había convertido en el vehículo importado más vendido de la Argentina.

Su desempeño había sido particularmente fuerte dentro de la propia marca. Durante tres meses, la Territory fue el modelo de Ford con mayor cantidad de ventas, incluso por encima de la Ranger, la pickup nacional. Recién en julio dejó de liderar el acumulado anual de la marca, aunque por una diferencia muy reducida.

En ese escenario ingresó el Yaris Cross. Toyota lanzó el modelo en la última semana de febrero, con expectativas importantes, pero también con cuestionamientos vinculados a su precio, principalmente en la versión híbrida.

El mercado ofrecía además una competencia cada vez mayor de vehículos provenientes de China, con precios inferiores. Entre los principales rivales del Toyota aparece el Volkswagen Tera, otro de los lanzamientos destacados y de origen brasileño, aunque sin alternativa híbrida.

El Yaris Cross consigue su mayor ventaja sobre el Volkswagen Tera

La disputa entre el Toyota y el Volkswagen había sido pareja desde la llegada del Yaris Cross. El Tera contaba con dos meses más de presencia en el mercado y había conseguido construir una diferencia cercana a las 4.000 unidades en el acumulado del año.

El modelo de Toyota ya había logrado superar al Tera en mayo y julio, aunque por diferencias pequeñas. Por eso, esos resultados todavía no alcanzaban para modificar el liderazgo general del segmento.

Agosto plantea un escenario diferente.

Con seis días hábiles todavía por delante, el Yaris Cross suma 1.129 patentamientos, frente a 722 del Volkswagen Tera. La diferencia es de 407 unidades, la mayor ventaja registrada entre ambos durante el año.

La Ford Territory queda ubicada entre los dos modelos compactos, con 886 unidades patentadas en agosto. A pesar de conservar el primer lugar en el acumulado anual, el resultado parcial del mes deja abierta la posibilidad de que el Yaris Cross consiga su primer período como líder de los SUV en la Argentina.

El cierre de agosto terminará de definir si el cambio observado en los patentamientos parciales se consolida, pero los números disponibles ya muestran un nuevo escenario en los dos segmentos de mayor volumen del mercado.