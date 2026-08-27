Peugeot lanzó una nueva versión del 208 en Argentina: cómo es y cuánto sale

La marca presentó un modelo inédito en la gama del hatch, con precio intermedio entre las 5 versiones actuales. Es el tercer auto más vendido de 2026

Este modelo refuerza la oferta del Peugeot 208, el tercer auto más vendido del país, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4s.

El 208 Style, fabricado en El Palomar, se posiciona en la gama a $40.800.000, sumando mejoras estéticas y cargador inalámbrico.

Peugeot lanza el nuevo 208 Style T200 con motor de 120 CV, ofreciendo un look deportivo y moderno.

Peugeot presentó una nueva serie especial del auto más vendido de la marca en el país, el Peugeot 208, que ahora se puede comprar en la versión Style con motor T200 de 120 CV y 200 Nm.

Este nuevo modelo, cuenta además con detalles estéticos y un equipamiento especial comparado con el resto de la gama, con un precio que se ubica a mitad de la ofera, de 40.800.000 pesos.

Actualmente, el Peugeot 208 se ofrece en cinco versiones, con valores desde $33.870.000 hasta 46.620.000 pesos. Se fabrica en la planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, el 208 es el tercer modelo más vendido del país con 12.744 patentamientos, después de Toyota Hilux y Fiat Cronos, según datos de ACARA.

Sebastián Goyetche, Brand Manager de Peugeot Argentina, explicó: "Estamos incorporando a la completa gama de 208, el 208 Style, debido al gran éxito que tuvo como serie especial en otras ocasiones. Situado en el corazón del segmento B-Hatch, esta variante se distingue ahora por contar con el reconocido motor T200 de Stellantis. También nuevos colores, materiales específicos y detalles exclusivos orientados al diseño. Todo esto, junto con los equipamientos destacados que incorpora de la versión Allure AT, otorga un look deportivo y moderno".

En qué se diferencia el Peugeot 208 Style

Con base en la versión Allure AT, el 208 Style cambia su estética a partir de un trabajo realizado en el departamento de Colores y Materiales de la marca, que lo personalizó.

A partir de eso, cambian los Faros delanteros Ecoled; Llantas 16" de aleación en color negro brillante (Kenobi Bee - Black Ghana); Alerón deportivo trasero en negro brillante; Emblema "Style" en color naranja en el pilar C; Salida de escape cromada; Sensores de estacionamiento traseros; Cámara visión trasera de 150°; Cargador inductivo para smartphones.

El nuevo Peugeot 208 Style suma faros con diseño especial.

El volante está revestido en TEP y el tapizado de techo, plafón, parasoles, parantes y empuñaduras son de color negro. Tiene regulador de altura de faros eléctrico y botón Sport.

El motor, ya usado en otra versiones, es el turbo de 120 CV y 200 Nm de torque del grupo Stellantis, uno de los más reconocidos de la marca. Técnicamente, se destaca por el turbocompresor con válvula de descarga electrónica, inyección directa de combustible y el sistema MultiAir III, que permite un control más flexible y eficiente de las válvulas de admisión.

El nuevo 208 incorpora llantas nuevas con diseño en negro.

Esta puesta a punto del propulsor permite una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, lo que representa el tiempo más corto respecto a sus principales competidores. Se combina con la transmisión automática CVT de siete velocidades.

Cuánto sale el Peugeot 208

El 208 Style tiene cargador inalámbrico para celulares.

Con el nuevo modelo, la gama del 208 se conforma de la siguiente forma:

Active MT $33.870.000

Allure MT $40.370.000

Style T200 AM27: $40.800.000

Allure AT $42.450.000

Allure Pk T200 $44.220.000

GT T200: $46.620.000

El nuevo Peugeot 208 Style T200 sale 40.800.000.

Las ventas del Peugeot 208 en 2026

Con más de 280.000 unidades producidas en la planta de El Palomar desde su debut, en 2026 el 208 es líder del segmento hatch con el 27,6% del mercado y tercero en ventas del mercado total.

Junto con este modelo, Peugeot también produce en la fábrica el 2008, el SUV del segmento chico.

En 2024, fue líder del mercado total, con más de 29.000 patentamientos.