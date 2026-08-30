Autos usados: cuáles son los requisitos para comprar y transferir un vehículo

Tras los recientes cambios, los pasos esenciales y los documentos necesarios para transferir un vehículo usado en Argentina cambiaron por completo

Cambiar el auto implica completar una serie de pasos administrativos y verificar que el vehículo se encuentre en condiciones legales y mecánicas para concretar la operación. En los últimos años, distintas modificaciones impulsadas por el Gobierno redujeron algunos requisitos vinculados con la compra y venta de vehículos usados y permitieron realizar parte de los trámites de manera digital.

Entre los cambios se encuentran la eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) y la eliminación de la cédula azul como documento obligatorio para circular. También se incorporaron modificaciones destinadas a simplificar los trámites registrales y reducir la cantidad de gestiones presenciales.

La eliminación del CETA fue establecida en abril de 2024 mediante la Resolución General 5505/2024. La normativa derogó el régimen que obligaba a tramitar ese certificado para determinadas operaciones de transferencia de automotores y motovehículos usados.

En el caso de la cédula azul, desde mayo de 2024 dejó de ser un documento obligatorio para circular. La cédula verde no tiene fecha de vencimiento para el titular registral y puede utilizarse tanto en formato físico como digital. Las cédulas azules que habían sido emitidas continúan vigentes mientras no sean revocadas por quien solicitó la autorización.

A pesar de estas modificaciones, la compra de un auto usado todavía requiere verificar la situación registral, reunir la documentación correspondiente y completar la transferencia de dominio. Además, existen controles y requisitos que dependen de la jurisdicción donde se encuentre radicado el vehículo.

Qué revisar antes de comprar un auto usado

Uno de los primeros pasos consiste en conocer la situación jurídica del vehículo. Para hacerlo, el comprador puede solicitar un informe de dominio, que permite consultar datos sobre la radicación y eventuales situaciones como prendas, embargos, inhibiciones o denuncias de robo o hurto.

El informe también incluye información relacionada con las características del rodado, entre ellas la marca, el modelo, el año de la primera inscripción y los números de motor y chasis. El trámite puede realizarse de manera online y está destinado a quienes estén interesados en comprar un vehículo.

También existe la posibilidad de solicitar un informe histórico de dominio, que permite conocer los titulares que tuvo el vehículo desde su primera inscripción hasta la actualidad. Esta información puede ser utilizada para reconstruir el historial registral del automóvil antes de avanzar con la operación.

Otro documento que puede solicitarse es el certificado de dominio. A diferencia del informe, este certificado puede ser pedido por el titular registral y produce un bloqueo de la situación jurídica del vehículo durante 15 días hábiles, período durante el cual no se pueden inscribir determinados actos que modifiquen esa situación.

Además de la situación registral, es necesario controlar que no existan multas, deudas de patente u otros conceptos pendientes que puedan afectar la operación. En este punto, el comprador debe consultar los organismos correspondientes según la jurisdicción donde esté radicado el vehículo.

VTV y revisión del estado del vehículo

La documentación relacionada con la VTV o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) también debe ser revisada antes de comprar un auto usado. La vigencia y las condiciones de la revisión pueden depender de la jurisdicción y del tipo de vehículo.

La VTV, además, no debe confundirse con la verificación física policial del automotor. Se trata de procedimientos diferentes. La verificación física tiene como objetivo comprobar que las identificaciones del motor y del chasis coincidan con la documentación registral.

Por eso, antes de concretar una operación, resulta conveniente determinar si el vehículo necesita realizar una verificación física para la transferencia correspondiente. La información oficial contempla distintos supuestos en los que este procedimiento resulta obligatorio.

Por otra parte, aunque determinadas instancias registrales hayan sido modificadas, el comprador puede contratar de manera particular una inspección mecánica integral antes de cerrar la operación. Este tipo de revisión permite analizar el estado de la carrocería, motor, transmisión, suspensión, frenos y otros componentes.

También existen servicios que incorporan un escaneo computarizado para identificar fallas almacenadas en las unidades electrónicas del vehículo. El procedimiento puede servir para detectar alertas relacionadas con el motor, sistemas de seguridad y otros módulos electrónicos.

Desde ATM Seguros, Fernando Rodríguez, gerente de Siniestros, señaló que una evaluación técnica independiente puede aportar información adicional antes de concretar la operación.

Cómo hacer la transferencia de un auto usado

La transferencia de dominio es el trámite mediante el cual el vehículo pasa registralmente del vendedor al comprador. El proceso puede iniciarse por Internet mediante el Formulario 08, que constituye uno de los documentos centrales de la operación.

La plataforma oficial permite que comprador y vendedor carguen los datos en forma conjunta o que cada parte complete la información en diferentes momentos. Luego, las partes deben concurrir al Registro Seccional correspondiente para certificar sus firmas cuando corresponda.

La normativa también contempla la posibilidad de elegir el Registro donde se realizará la transferencia dentro de las alternativas habilitadas. De esta manera, el trámite no necesariamente debe efectuarse en el mismo Registro donde estaba radicado originalmente el vehículo.

Durante el procedimiento se incorporan los datos del comprador, del vendedor y del automóvil. Entre otros elementos, se utilizan la patente o dominio y el número de chasis, información que figura en la documentación del vehículo.

La transferencia es el paso que formaliza el cambio de titularidad. Por ese motivo, entregar dinero o recibir el vehículo no reemplaza la necesidad de completar la inscripción registral correspondiente.

Qué documentación se necesita para la operación

Para avanzar con la transferencia de un auto usado, comprador y vendedor deben contar con la documentación exigida para el trámite. Entre los principales documentos se encuentran:

El DNI de las partes

El título del automotor

La cédula de identificación

El Formulario 08, que puede ser iniciado online

El Formulario 08 puede ser iniciado online y luego completarse de acuerdo con el procedimiento establecido por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

También es recomendable contar previamente con el informe de dominio y verificar la situación de infracciones y tributos vinculados con el vehículo.

El CETA ya no forma parte de la documentación requerida para transferir automotores y motovehículos usados. La Administración Federal de Ingresos Públicos, actualmente ARCA, derogó en 2024 el régimen de información que establecía su utilización.

La eliminación del certificado alcanzó a las operaciones de transferencia de automotores y motovehículos usados radicados en el país. La medida comenzó a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Qué pasó con la cédula azul

Otro de los cambios que deben tener en cuenta quienes compran o venden un vehículo es el relacionado con la cédula azul.

Desde mayo de 2024, la cédula de identificación para autorizado a conducir dejó de ser un documento obligatorio para circular por el territorio nacional. La modificación fue implementada mediante la Disposición 29/2024 de la DNRPA.

Actualmente, la autorización para que otra persona utilice el vehículo puede gestionarse mediante la plataforma Mi Argentina, sin necesidad de emitir una nueva cédula azul. Las cédulas azules que ya habían sido otorgadas continúan vigentes hasta que el titular revoque la autorización.

En consecuencia, la cédula verde pasó a ocupar un lugar central entre los documentos de identificación del vehículo. Para el titular registral, no tiene vencimiento y puede encontrarse en formato digital.

Requisitos locales para el grabado de autopartes

La simplificación de los trámites nacionales no significa que hayan desaparecido todas las obligaciones establecidas por las jurisdicciones locales.

El grabado de autopartes continúa sujeto a las normas de cada provincia o ciudad. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe legislación específica que establece la obligatoriedad del grabado para los vehículos alcanzados por el régimen.

Además, la normativa registral contempla mecanismos de control sobre el cumplimiento de las disposiciones jurisdiccionales relacionadas con el grabado de autopartes.

Por ese motivo, antes de realizar una transferencia conviene consultar los requisitos correspondientes al lugar donde el automóvil está radicado y a la jurisdicción donde será utilizado.

Qué debe hacer el vendedor después de transferir el auto

Una vez finalizada la venta del auto usado, el vendedor debe realizar una serie de tareas que no forman parte necesariamente del trámite registral, pero que permiten evitar inconvenientes posteriores.

Una de ellas consiste en desvincular el vehículo de los sistemas de peajes electrónicos. También debe comunicarse la baja o modificación de la póliza de seguro correspondiente al automóvil.

Otro punto consiste en eliminar del sistema multimedia del vehículo los datos personales que hayan quedado almacenados. Esto puede incluir teléfonos vinculados, contactos, direcciones, cuentas y otros registros asociados a dispositivos móviles.

También corresponde entregar al comprador las llaves disponibles, el manual del vehículo y la documentación relacionada con su mantenimiento, cuando corresponda.

La finalización de la transferencia registral es el paso central para formalizar el cambio de titularidad. Sin embargo, mantener actualizados los sistemas de peaje, seguros y dispositivos asociados permite completar la desvinculación del antiguo propietario.

Qué debe hacer el comprador después de adquirir el vehículo

Del lado del comprador, una de las primeras medidas consiste en contratar el seguro automotor antes de comenzar a utilizar el vehículo. La legislación establece la obligación de contar con cobertura de responsabilidad civil para circular.

También debe verificar que la documentación recibida corresponda al vehículo adquirido y conservar los comprobantes relacionados con la transferencia.

Si utiliza un sistema de telepase, deberá asociar el nuevo dominio a su cuenta. De esta manera, los consumos posteriores quedarán vinculados al nuevo usuario.

Por último, es conveniente revisar que la documentación digital disponible en Mi Argentina se encuentre actualizada y que la cédula de identificación corresponda al nuevo titular.

Las modificaciones implementadas en los últimos años redujeron parte de la documentación y de las gestiones necesarias para comprar y vender un vehículo usado. Sin embargo, antes de cerrar una operación todavía es necesario comprobar la situación registral, verificar las obligaciones locales, completar el Formulario 08 y realizar la transferencia de dominio.

El proceso combina trámites digitales con instancias que todavía requieren intervención del Registro. Por eso, reunir la documentación antes de comenzar y revisar tanto el estado jurídico como las condiciones del vehículo permite avanzar con la operación con la información necesaria para concretar el cambio de titularidad.