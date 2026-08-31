La iniciativa busca transformar la gestión de Registros Automotores y optimizar el funcionamiento estatal, abriendo un fuerte proceso de ajuste

El Gobierno nacional dispuso una nueva reorganización de la red de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. A través de la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, se estableció la unificación de competencias que permitirá reducir formalmente 368 Registros Seccionales, junto con la supresión de otras 14 oficinas intervenidas.

Además, la medida ordena avanzar con el cierre operativo de esas delegaciones y de otras 13 oficinas cuya eliminación ya había sido dispuesta mediante resoluciones anteriores. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios tendrá un plazo de 30 días hábiles para ejecutar las medidas administrativas, documentales, registrales e informáticas necesarias.

La decisión forma parte del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado por el Ministerio de Justicia en julio de este año. El esquema contempla una reorganización progresiva de la estructura de los Registros Seccionales y la concentración de competencias en función de su actual funcionamiento operativo.

La Resolución 411/2026 establece tres procesos diferentes: la unificación de oficinas que ya se encontraban bajo la administración de un mismo funcionario, la supresión de 14 Registros Seccionales intervenidos y el cierre operativo de delegaciones eliminadas por la nueva medida y por disposiciones anteriores.

Qué cambia con la nueva reorganización de los Registros Automotores

El principal cambio dispuesto por el Ministerio de Justicia es la unificación de Registros Seccionales que, pese a mantener denominaciones y competencias diferenciadas, ya se encontraban bajo la responsabilidad de una misma persona.

Según los fundamentos de la resolución, existían situaciones en las que un funcionario se desempeñaba simultáneamente como Encargado Titular de un Registro Seccional e Interventor de otras oficinas. Aunque la gestión se encontraba concentrada en un mismo responsable, las distintas delegaciones continuaban funcionando formalmente como estructuras independientes.

La nueva medida apunta a modificar esa situación mediante la concentración de las competencias y tareas registrales bajo una única denominación, adecuando la estructura formal del sistema a su funcionamiento efectivo.

Como resultado de este proceso, el Ministerio de Justicia informó que la reorganización permitirá reducir 368 Registros Seccionales. La medida implica una modificación de la estructura formal de la red registral, concentrando en determinadas oficinas las competencias que hasta ahora figuraban bajo registros diferenciados.

El Gobierno aclaró que las oficinas subsistentes asumirán las funciones de las delegaciones absorbidas y modificarán su denominación cuando sea necesario para reflejar las nuevas competencias incorporadas.

Anexo I: cómo será la unificación de los 368 Registros Seccionales

El Anexo I de la Resolución 411/2026 contiene el detalle central del proceso de reorganización dispuesto por el Gobierno.

Allí se identifican los Registros Seccionales que serán unificados, las oficinas que resultarán absorbidas y las delegaciones que asumirán las competencias que anteriormente correspondían a otros registros.

El esquema contempla, principalmente, la concentración de funciones que ya se encontraban bajo la administración de un mismo funcionario. De esta manera, una oficina que hasta ahora tenía una competencia específica podrá incorporar las atribuciones correspondientes a otros Registros Seccionales ubicados bajo la misma gestión.

Como consecuencia, también se producirán cambios en la denominación de determinadas delegaciones. Los nuevos nombres deberán reflejar las competencias que asumen tras la reorganización y estarán seguidos de la identificación de la localidad donde funciona la oficina.

La resolución fundamenta este proceso en la necesidad de adecuar la estructura formal del sistema a su funcionamiento efectivo. En varios casos, una misma persona ya tenía a su cargo simultáneamente registros con distintas competencias, por lo que la modificación concentra formalmente esas tareas en una única estructura registral.

La medida alcanza a competencias vinculadas con los Registros de la Propiedad del Automotor, Motovehículos y, según los casos detallados en el anexo, otros ámbitos específicos de la actividad registral.

Así, la reducción de 368 Registros Seccionales surge del proceso de unificación de oficinas y competencias, sin que ello implique que las funciones registrales de las delegaciones absorbidas queden eliminadas. Esas atribuciones serán reasignadas a los registros subsistentes identificados en el Anexo I.

Qué ocurrirá con los trámites de las oficinas que serán absorbidas

Uno de los puntos centrales de la reorganización es la continuidad de las competencias registrales.

La Resolución 411/2026 establece que los Registros Seccionales que permanezcan dentro de la nueva estructura asumirán las funciones de las oficinas absorbidas. Por ese motivo, el Anexo I no solo identifica las delegaciones involucradas, sino también qué registro concentrará las competencias tras la modificación.

El Ministerio de Justicia sostuvo que los encargados que actualmente cumplen simultáneamente funciones como titulares e interventores cuentan con las condiciones para procesar los trámites correspondientes a las distintas competencias registrales, garantizando así la continuidad del servicio.

La reorganización, por lo tanto, apunta a concentrar bajo una misma denominación y estructura administrativa funciones que anteriormente figuraban en registros separados.

Esto implica que el proceso no se limita a una reducción numérica de oficinas dentro de la estructura registral, sino que incluye una reasignación de competencias y cambios en la identificación formal de las delegaciones que continuarán funcionando.

Anexo II: cuáles son los 14 Registros Automotores que fueron suprimidos

La segunda parte de la medida dispone la supresión de 14 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en distintas competencias.

El listado completo de esas oficinas se encuentra incluido en el Anexo II de la Resolución 411/2026.

A diferencia del proceso previsto para las 368 oficinas alcanzadas por la unificación, en este caso se trata de Registros Seccionales que serán directamente suprimidos dentro de la estructura del sistema.

El Ministerio de Justicia explicó que se identificaron 14 delegaciones que se encontraban intervenidas y que no estaban a cargo de un Encargado Titular.

Sobre esa base, resolvió incorporar esas oficinas al proceso de reorganización y ordenar su supresión.

La medida forma parte de una política de reducción progresiva de los Registros Seccionales intervenidos, en línea con el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor.

Los 14 registros deberán completar su cierre operativo

La supresión formal de una oficina no implica únicamente su eliminación dentro de la estructura administrativa. Por ese motivo, la resolución establece un procedimiento específico para concretar el cierre operativo de los registros alcanzados.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá adoptar las medidas necesarias para completar el proceso.

Esto incluye cuestiones administrativas, registrales, documentales e informáticas vinculadas con la transferencia o reorganización de las competencias y la documentación correspondiente.

El plazo establecido para realizar estas acciones es de 30 días hábiles y tiene carácter improrrogable.

El proceso deberá permitir la reorganización de los servicios que prestaban las oficinas alcanzadas por la medida dentro de la nueva estructura de la red registral.

Anexo III: el Gobierno también ordenó cerrar 13 oficinas que ya habían sido suprimidas

La Resolución 411/2026 no se limita a las 14 oficinas cuya supresión fue dispuesta mediante la nueva medida.

El artículo 3 también instruye a la Dirección Nacional de los Registros Automotores para avanzar con el cierre operativo de otras 13 delegaciones registrales que habían sido eliminadas anteriormente.

Se trata de oficinas cuya supresión había sido dispuesta mediante las Resoluciones 272/2024 y 19/2025 del Ministerio de Justicia.

Aunque esas delegaciones ya habían sido alcanzadas por decisiones administrativas de supresión, la nueva resolución ordena completar ahora su cierre operativo.

El detalle de esas oficinas se encuentra incluido en el Anexo III.

De esta manera, la resolución reúne en un mismo proceso administrativo el cierre de las 14 oficinas suprimidas ahora y de las 13 delegaciones eliminadas por normas anteriores.

En total, la Dirección Nacional deberá avanzar con el cierre operativo de 27 oficinas registrales.

Un plazo de 30 días hábiles para completar los cierres

La Resolución 411/2026 establece un plazo concreto para ejecutar el proceso.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios tendrá 30 días hábiles para concretar el cierre operativo de las oficinas detalladas en los Anexos II y III.

Durante ese período deberán adoptarse las acciones necesarias para reorganizar los aspectos administrativos y registrales vinculados con las delegaciones.

Entre las tareas previstas se encuentran las medidas documentales e informáticas necesarias para ejecutar la decisión.

La resolución no establece que los trámites vinculados con esas oficinas queden sin atención, sino que la reorganización deberá integrarse dentro del nuevo esquema de competencias registrales.

El vínculo con el Plan de Digitalización de los Registros Automotores

La nueva medida se inscribe en el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado mediante la Resolución 306/2026.

Ese programa funciona como marco para las reformas que el Ministerio de Justicia viene implementando sobre la estructura y el funcionamiento del sistema de Registros Seccionales.

Entre sus lineamientos se encuentra la reorganización progresiva de la red registral de acuerdo con las necesidades actuales de la actividad.

La Resolución 411/2026 constituye una nueva etapa dentro de ese proceso y combina diferentes mecanismos: la concentración de competencias, la modificación de denominaciones, la absorción de funciones entre registros y la supresión de oficinas intervenidas.

El objetivo de la reorganización, según los fundamentos de la norma, es adecuar la estructura institucional del sistema registral a sus actuales condiciones de funcionamiento y avanzar en esquemas de simplificación administrativa y transformación digital.

Las facultades para unificar o suprimir Registros Seccionales

La decisión se apoya en las facultades previstas por el Régimen Jurídico del Automotor.

El artículo 7 del Decreto-Ley 6582/1958 establece que el Poder Ejecutivo Nacional puede reglamentar la organización del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, determinar la cantidad de secciones en las que se divide y disponer la creación, supresión o modificación de las distintas jurisdicciones.

A su vez, el Decreto 335/1988 contempla entre las atribuciones de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios la posibilidad de proponer la creación, modificación, unificación o supresión de Registros Seccionales.

La Ley de Ministerios, por su parte, asigna al Ministerio de Justicia competencias vinculadas con la organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos.

Sobre ese marco normativo, la cartera dispuso avanzar con la nueva reorganización.

Cómo queda la reorganización de los Registros Automotores

La Resolución 411/2026 establece, en síntesis, tres cambios principales dentro de la estructura del sistema registral automotor.

Por un lado, dispone la unificación de competencias que permitirá reducir formalmente 368 Registros Seccionales. El Anexo I detalla las oficinas absorbidas, las delegaciones que incorporarán sus funciones y los cambios de denominación correspondientes.

Por otra parte, el Anexo II identifica los 14 Registros Seccionales intervenidos que fueron suprimidos mediante la nueva resolución.

Finalmente, el Anexo III incorpora las 13 oficinas cuya supresión había sido dispuesta por resoluciones anteriores y que ahora deberán completar su cierre operativo.

En consecuencia, el proceso combina la reorganización y concentración de competencias de 368 Registros Seccionales con el cierre operativo de 27 oficinas.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá ejecutar las medidas previstas para los cierres dentro de los próximos 30 días hábiles, mientras que la resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.