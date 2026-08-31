Milei pidió que Argentina sea sede de la Fórmula 1: "Queremos ver a Colapinto en el país"

Durante un encuentro clave del Congreso FIA, el presidente aseguró que el país está preparado para ser sede nuevamente una fecha de la Fórmula 1

La Fórmula 1 podría volver a rugir en Argentina. El presidente Javier Milei encabezó este lunes la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires y lanzó una propuesta que resonó fuerte: que el país vuelva a ser sede de la F1 y del Rally Mundial.

"La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario", afirmó el mandatario. Lo hizo ante los dirigentes de los clubes miembros de la organización y su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

El discurso tuvo como escenario un hito que no se veía hace tiempo. Argentina recibió el Congreso Americano de la FIA por primera vez en quince años. Un evento que Milei enmarcó como un reconocimiento internacional a la transformación que atraviesa el país.

"Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital", señaló el presidente ante los representantes del organismo rector del automovilismo mundial.

Milei evocó la historia de la F1 en Argentina y convocó a soñar

El pasaje más aplaudido llegó cuando Milei conectó el pasado glorioso del automovilismo argentino con el futuro que imagina. Recordó que durante tres épocas distintas —los años cincuenta, setenta y noventa— la Fórmula 1 corrió en el autódromo Óscar y Juan Gálvez con las tribunas colmadas de fanáticos.

La última vez fue en 1998. Hace ya 28 años que el rugido de los motores de F1 no resuena en suelo argentino.

"En todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte", sostuvo el presidente. Y desde ese punto, lanzó su convocatoria: "Me animo a invitarlos a soñar conmigo".

Enumeró los argumentos a favor del regreso: tradición centenaria, pilotos de proyección internacional y, según su visión, seriedad institucional recuperada. El cierre fue directo y con nombre propio.

"Queremos ver a Colapinto en el país", afirmó en referencia al piloto Franco Colapinto. Antes del discurso ya lo había citado como una de las grandes promesas del automovilismo argentino actual.

El piloto argentino continúa su carrera internacional. El viernes 21 de agosto de 2026 estuvo al volante de su Alpine en las prácticas del Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort.

El rol histórico del Automóvil Club Argentino como modelo de gestión privada

Milei también destacó el papel del Automóvil Club Argentino (ACA) en la historia del país. Fundado en 1904 por veinte pioneros, la institución creció hasta convertirse en un gigante con más de 300.000 socios en la actualidad.

El presidente trazó un paralelo con su modelo de gestión. "Lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar: que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente", afirmó.

El evento contó con la presencia de Ben Sulayem, quien visitó el país en su carácter de presidente de la FIA. Aunque ya había estado en Argentina en dos oportunidades anteriores, aquellas visitas fueron como piloto de rally.

Argentina tiene el parque automotor más envejecido de la región

Milei aprovechó la ocasión para defender las medidas económicas de su gestión en materia automotriz. Las vinculó directamente con la seguridad vial.

Según indicó, el parque automotor argentino tiene en promedio casi quince años de antigüedad. Esto lo convierte en uno de los más envejecidos de la región. El presidente atribuyó esta situación a décadas de políticas que encarecieron artificialmente el acceso a vehículos nuevos.

"Un auto de quince o veinte años no tiene el mismo airbag, ni el mismo sistema antibloqueo de frenos, ni la misma estructura que uno nuevo", advirtió el mandatario, señalando el impacto directo en la seguridad de los conductores argentinos.

En ese marco, destacó que la eliminación del impuesto país y la reducción de aranceles a los autos importados generaron caídas de precios. En algunos segmentos, los valores bajaron hasta casi 30%.

"Autos más baratos significan autos más nuevos, y autos más nuevos significan lisa y llanamente menos argentinos sufriendo accidentes en las rutas", afirmó el presidente.

Obras viales por más de 9.000 kilómetros ya licitadas

La misma lógica aplicó a la infraestructura vial. Milei anunció que su gobierno ya licitó concesiones para la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de corredores viales. Las obras están previstas para octubre.

Pero no se quedó ahí. Anticipó la licitación de entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales. "Una ruta en buen estado, bien señalizada y con banquinas adecuadas salva tantas vidas como un auto seguro", subrayó.

El mandatario trazó una comparación con la gestión anterior. "El modelo anterior se financiaba o con impuestos o con emisión, y era una fuente de corrupción grosera, cuestión que está ampliamente documentada", afirmó.

Según el presidente, ese modelo "le valió condenas a una veintena de funcionarios de gobiernos anteriores, incluido una expresidente", en clara referencia a las causas de corrupción relacionadas con obra pública vial durante administraciones previas.