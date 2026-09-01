Comparamos al Toyota Yaris Cross con Volkswagen Tera, los SUV chicos más vendidos del mes

¿Pensás comprar un SUV chico? Te mostramos la comparativa entre el Toyota Yaris Cross y el VW Tera para definir cuál te conviene

La elección entre estos SUV depende de priorizar confort familiar o agilidad urbana, con precios desde $41.4M y $42.8M.

El Yaris Cross destaca por mayor espacio familiar y baúl de 400L; el Tera por diseño juvenil y motor 1.0 TSI ágil.

La comparativa Toyota Yaris Cross vs Volkswagen Tera revela sus diferencias clave en el segmento de SUV chicos.

La oferta de SUV chicos se diversificó en los últimos tiempos, y además de los SUV coupé, aparecieron modelos que están, en tamaño, un escalón por debajo de los B. En esta categoría entra el Volkswagen Tera, con tanto éxito (superó a su hermano mayor, el VW Nivus), que hoy es un claro rival de los más representativos del segmento.

Junto con su lanzamiento, uno de los jugadores que llegó al mercado fue el Toyota Yaris Cross, hermano menor del Corolla Cross. La irrupción de ambos hizo que muchos consumidores analicen la decisión de compra pensando en las dos posibilidades, porque, si bien nada tiene que ver el uno con el otro, son los más nuevos de marcas convencionales frente al aluvión de los chinos.

Desde la estética, ambos modelos son totalmente diferentes. Por un lado, el Toyota Yaris Cross, que tomando como referencia las versiones nafteras (también ofrece una opción híbrida), apuesta por una mecánica convencional, mayor capacidad familiar y la confiabilidad de marca. Por el otro, Volkswagen, con un formato más urbano, diseño juvenil y su motor turbo en las versiones superiores.

Comparamos prestaciones, diseño y equipamiento, las cuales se ponen en juego antes de tomar la decisión entre dos marcas con prestigio y trayectoria. Además del precio, que es clave a la hora de realizar una inversión.

¿Cómo es el diseño del Toyota Yaris Cross vs Volkswagen Tera?

El diseño del Toyota Yaris Cross y el Volkswagen Tera es claramente diferente. El primero es más formal, con una silueta elevada y rasgos más sobrios, tanto adelante como atrás.

En el caso del Tera, es un SUV con el techo caído hacia atrás, con líneas más dinámicas y modernas. Si bien es más chico, su estética también se enfoca en un producto que prioriza su aspecto deportivo, con la carrocería más baja y ancha, para mantener la aerodinámica.

El Toyota Yaris Cross es más grande en dimensiones que el Tera.

En dimensiones, es más grande el Yaris Cross. Mide 4.31 m de largo; 1.77 de ancho y 1.65 m de alto. La distancia entre ejes es de 2.62 m.

En el caso del Tera, mide 4.15 m de largo; 1.77 m de ancho y 1.50 m de alto, con una distancia entre ejes de 2.56 m.

De esta manera, el Yaris Cross es más largo, alto y con mayor distancia entre ejes, con una posición de manejo más elevada y un baúl más conveniente para equipaje. El baúl es de 400 versus 350 litros, con ventaja para el Yaris Cross.

El VW Tera se caracteriza por ser más ancho y bajo en comparación con varios rivales.

El Tera es apenas más ancho, pero su carrocería es más baja y más corta, lo cual se valora al estacionar y moverse por calles congestionadas.

En habitabilidad trasera, el Toyota parte con ventaja por distancia entre ejes y altura. El Tera puede alojar correctamente a cuatro adultos, pero su espacio de carga y el margen disponible atrás son más contenidos.

Capacidad de baúl y espacio de carga: Yaris Cross vs VW Tera

Por dentro, ambos SUV mantienen la lógica con el exterior: el Yaris Cross es más práctico, busca el confort y la funcionalidad.

Según la versión, puede ofrecer elementos como climatizador automático, acceso y arranque sin llave; pantalla multimedia, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay; cámara de visión periférica, cargador inalámbrico y techo panorámico; salida de aire para las plazas traseras y portón eléctrico en las variantes superiores.

El Yaris Cross tiene un interior más convencional, sin muchos detalles.

El Tera es más tecnológico y delicado en su diseño interior. La posición de manejo es más baja, los comandos tienen una disposición clara y el tablero digital da un aspecto de modernidad.

Dependiendo de la versión, incorpora tablero digital y central multimedia VW Play; conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay; climatizador automático, cargador por inducción y acceso sin llave.

El VW Tera es más llamativo por dentro, siguiendo con la estética exterior.

Como aspectos a favor y en contra, el Yaris Cross se destaca por su amplitud, posición elevada y capacidad familiar. El Tera ofrece un puesto de conducción más moderno y una presentación tecnológica más atractiva.

Motor, dos propuestas diferentes

Tomando como referencia las versiones nafteras más equipadas, el Toyota Yaris Cross cuenta con un motor naftero 1.5 L aspirado, con 106 CV y 138 Nm. La caja es automática CVT manual en todas las versiones.

El Tera tiene un 1.0 TSI con 101 CV y 170 Nm (también tiene un 1.6 L MSI clásico de VW). La caja es automática de 6 marchas (manual de 5 marchas en la versión base).

Ambos tienen tracción delantera.

El Yaris Cross tiene un baúl con 400 L y un habitáculo cómodo para 5 personas.

En cuanto al andar, el Yaris Cross naftero con su motor 1.5 aspirado es suave para la ciudad. La caja no produce cambios perceptibles y mantiene el motor dentro de un régimen eficiente, aunque al acelerar más fuerte suben las revoluciones y entra más ruido al habitáculo.

El Tera 1.0 TSI ofrece sus 170 Nm a bajas revoluciones, gracias al turbo. Esto se traduce en mejores recuperaciones, más agilidad para incorporarse a una avenida o realizar un sobrepaso y una sensación general de mayor energía.

El Tera luce una parte trasera llamativa, con el techo en caída estilo couope.

En el andar, el Yaris Cross privilegia la suavidad y la conducción relajada, mientras que el Tera es el más enérgico y agradable en ruta.

Seguridad

Ambos modelos parten de seis airbags, control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos ABS y anclajes ISOFIX. El equipamiento definitivo depende de cada nivel de terminación.

El Yaris Cross puede sumar el paquete Toyota Safety Sense, que reúne asistencias como Frenado autónomo de emergencia; Alerta y asistencia de mantenimiento de carril; control de velocidad crucero adaptativo; luces altas automáticas.

El Tera también dispone, según configuración, de frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo; Detector de fatiga; Sensores de estacionamiento y cámara trasera, entre otros.

Cuál conviene comprar según las necesidades

El Toyota Yaris Cross naftero es la propuesta más familiar. Tiene mayores dimensiones, mejor capacidad de carga y una conducción suave en ciudad, aunque su motor aspirado no es muy enérgico.

El Volkswagen Tera 1.0 TSI es la opción más rápida dentro del segmento en cuanto a reacción: responde mejor desde bajas revoluciones, tiene una caja automática convencional y presenta un diseño más juvenil.

El precio: El Yaris Cross tiene un valor desde $41.464.000 en agosto 2026; y el Tera desde $42.816.950 con motor 1.0 (el 1.6 sale 37.865.250).

Son dos propuestas totalmente opuestas, que hoy están entre las más elegidas por los compradores. El Yaris Cross gana en espacio, comodidad y uso familiar; mientras que el Tera TSI lo hace en agilidad, diseño y motor.