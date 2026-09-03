Honda financia en hasta 24 cuotas fijas todos sus autos y SUV, desde el WR-V hasta el Civic

La japonesa lanzó una nueva propuesta comercial para septiembre, además de mantener los precios de todos los modelos, con excepción del WR-V

El WR-V actualiza su valor a $42.990.000; toda la línea Honda extiende su garantía a 5 años, retroactiva a 2023.

La marca japonesa mantiene políticas comerciales que impulsaron un 51% de crecimiento en ventas de SUV y autos en 2026.

Honda congela precios de autos 0km en septiembre de 2026 y ofrece financiación de $24 millones a tasa 0% en 24 cuotas.

Con un crecimiento de 51% en las ventas de autos y SUV en 2026, Honda viene fortaleciendo su estrategia de productos con precios congelados y el finamiento de un alto porcentajes del valor de sus 0km.

En este contexto, en septiembre mantiene la misma política de precios, además de acompañar las operaciones con una financiación de $24 millones, a tasa del 0%, en 24 cuotas fijas, además de las alternativas disponibles en 12 y 18 meses.

Por otro lado, hay precios especiales para dos versiones del sedán mediano, el Civic y el SUV del segmento C, el CR-V.

El único modelo que subió sus valores es el WR-V, el último lanzamiento de la marca, que se actualiza a 42.990.000 pesos.

Cuánto salen los 0km de Honda en septiembre

Con los precios fijos que se mantienen este mes, Honda tiene la siguiente lista de precios en septiembre 2026:

El Honda Civic mantiene un precio promocional en septiembre 2026.

WR-V EXL CVT: $42.990.000

HR-V LX CVT: $45.890.000 - EXL CVT 51.240.000

ZR-V TRG CVT: $59.990.000

CR-V EXL AWD CVT: u$s70.800 - CR-V Advanced Hybrid u$s74.900

CIVIC Advanced Hybrid: u$s54.000

Accord Advanced Hybrid: u$s70.500

Para la versión CR-V naftera, se sostienen los dos primeros servicios de mantenimiento sin cargo junto con un kit de accesorios de regalo. Además, todo el Line-up cuenta con la garantía extendida a 5 años (transferible y retroactiva para unidades vendidas desde 2023).

Cómo es el SUV más nuevo de Honda en el país

El último lanzamiento de Honda en el mercado local es el WR-V, el cual la marca logró que se posicione rápidamente, con más de 1600 ventas desde su lanzamiento hace menos de un año.

Fabricada en la planta de Itirapina, Brasil —una de las plantas más modernas a nivel global—, la WR-V combina la versatilidad necesaria para el uso urbano con un espíritu aventurero para quienes disfrutan salir de lo cotidiano. Está equipada con un motor 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC®, que entrega 121 CV y 14.8 kgm de torque a 4.300 rpm, asociado a una transmisión automática CVT con Paddle Shift al volante. Se ubica en la entrada de gama, por debajo del HR-V.

"La llegada de la WR-V al país representa una pieza clave dentro de nuestra estrategia comercial, ya que nos permite ampliar la oferta de SUV de Honda en Argentina con un modelo de entrada que mantiene los más altos estándares de seguridad, tecnología y calidad de la marca. De este modo, consolidamos un line-up que hoy incluye HR-V, ZR-V y CR-V, con propuestas claras y competitivas para distintos perfiles de usuarios y necesidades de uso", afirmó Diego Coelho, Gerente Senior Comercial de Honda Motor de Argentina.