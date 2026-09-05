Con una retracción del 7% interanual, las transferencias no se recuperan y cerraron agosto en baja. Un modelos histórico sigue siendo líder

Las ventas de autos usados cerraron otro mes con resultdos negativos, al caer 7% interanual, siendo el Volkswagen Gol el modelo que logró posicionarse como líder y fue el número uno en transferencias.

Junto con este líder histórico que se mantiene como el más elegido, Toyota Hilux y Chevrolet Corsa completaron el podio de los más vendidos, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Del top ten, cinco están discontinuados en su versión 0km.

En cantidad de unidades, agosto cerró con 155.713 transferencias, lo que representa una baja del 7% interanual, ya que en agosto de 2025 se habían registrado 167.400 unidades. Las operaciones también cayeron si se compara contra julio, con una baja del 1,1% ya que en ese pasado mes se habían registrado 157.431 vehículos.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se llevan transferidos 1.206.069 unidades, esto es un 4,8% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 1.266.374 vehículos usados.

Cuáles fueron los 10 autos usados más vendidos de agosto

De acuerdo con el ranking de operaciones de ACARA, estos fueron los modelos más vendidos del mes:

El Volkswagen Gol sigue siendo el auto líder en venta de usados.

Volkswagen Gol: 8.678. Este modelo ya no se vende como 0km, y fue reemplazado por el Volkswagen Polo.

Toyota Hilux: 5.787. También es la camioneta más vendida entre las 0km.

Chevrolet Corsa: 4.437. Un auto que se dejó de fabricar hace años. Reemplazado por el Onix.

Ford Ranger: 4.211. Es la segunda camioneta más vendida entre los 0km.

Volkswagen Amarok: 4.060. Otra de las pick ups líderes en venta, número 3 en 2026.

Peugeot 208: 3.503. Es el hatch más vendido del momento.

Renault Clio: 3.185. Dejó de fabricarse en la Argentina y fue reemplazado por el Kwid.

Ford Fiesta: 3.167. Ya no se fabrica debido a que la marca concentró su plan en SUV y camionetas.

Ford Ecosport: 3.153. Discontinuado, Ford vende el Territory como entrada de gama

Toyota Corolla: 3.051. Es el sedán más vendidos, aún fabricado después de más de 40 años.

Los 10 modelos cayeron en ventas comparando con el mismo período del año pasado, mientras que comparando mes contra mes, Ford Ranger y Peugeot 208 crecieron en operaciones.

Las ventas de la Ranger crecen en el segmento de usados.

Ventas de autos usados por marcas

Según ACARA, en agosto las marcas más vendidas fueron las siguientes:

Volkswagen: 29.906

Ford: 20.746

Renault: 18.246

Chevrolet: 18.133

Fiat: 16.533

Toyota: 14.537

Peugeot: 13.892

Citroën: 4.914

Nissan: 2.760

Honda: 2.357

El liderazgo en usados se mantiene en manos de los mismos líderes hace tiempo, especialmente, por la confiabilidad en los modelos. Tanto el VW Gol como Toyota Hilux son referentes de su segmento por calidad y valor de reventa.