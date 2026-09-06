Banco Nación bajó la tasa para préstamos en pesos y UVA para comprar autos 0km y usados

El Banco informó que desde este lunes, brindará una mejor financiación para usuarios que quieran hacerse de hasta $100 millones para comprar un auto

Con el objetivo de seguir impulsando el mercado automotor y facilitar el acceso a la movilidad, el Banco de la Nación Argentina anunció el lanzamiento de una nueva modalidad de financiamiento en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) dentro de su programa "+Autos con BNA". La línea, que estará disponible a partir de este lunes 7 de septiembre, permite financiar sin prenda y hasta el 100% del valor del vehículo, con un tope de crédito de hasta $100 millones por usuario.

La propuesta está destinada a la compra de automóviles, camionetas pick-ups y vehículos utilitarios, ya sean 0km o usados con una antigüedad de hasta 10 años. Uno de los diferenciales centrales del esquema en UVA es que incorpora una prima adicional de 1 punto porcentual anual (p.p.a.), que le permite al cliente activar un mecanismo de protección para topar el aumento de la cuota en relación con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La gestión del préstamo se podrá realizar de manera 100% online únicamente con DNI en la red de más de 1.400 concesionarios y 1.800 puntos de venta adheridos.

Nuevo crédito de Banco Nación para comprar autos: comparativa entre la línea en pesos y la alternativa en UVA

Con esta incorporación, los solicitantes podrán optar entre dos esquemas crediticios según su nivel de ingresos y preferencia de plazo:

Modalidad en Pesos (Tasa Fija): Ofrece plazos de financiación de hasta 72 meses. La Tasa Nominal Anual (TNA) fija es del 36% para clientes con cartera de haberes y previsional en el BNA (afectación de ingresos de hasta el 35%), y del 46% TNA para el resto de los usuarios (afectación de hasta el 30%).

Modalidad en UVA: Propone plazos que van de los 12 a los 60 meses. La tasa es de UVA + 19% TNA para quienes cobran su sueldo en la entidad y de UVA + 25% TNA para la cartera abierta, con un margen de afectación de ingresos netos de hasta el 25%.

+Autos con BNA: cuánto se paga por un crédito de $10 millones

A modo de referencia para un préstamo de $10 millones solicitado a 60 meses, la modalidad en UVA otorga una cuota inicial significativamente más baja para iniciar la operación: