Agenda intensa Macri en Nueva York: respaldado por el FMI, se reunió con inversores y dijo que no hay posibilidad de default

El Presidente llegó el domingo a EE.UU. y busca conquistar a los hombres de negocios. Brindó dos entrevistas a importantes medios financieros

El presidente Mauricio Macri pretende volver de los Estados Unidos con buenas noticias para anunciar.

Si bien el jefe de Estado llegó el domingo a Nueva York para cumplir con su cita formal en la ONU, donde disertará en el marco de la 73º Asamblea General, su plan es aprovechar el viaje para restaurar la confiazna de los inversores en la Argentina.

En ese marco, en la mañana de este lunes el primer mandatario participó de un desayuno con hombres y mujeres de negocios en las oficinas del periódico Financial Times, medio al que también brindó una entrevista. Hizo lo propio en las oficinas del diario económico Bloomberg.

De la priemera audiencia participaron Jane Fraser (Citi Bank), Ed Al Hussainy (Columbia Threadneedl), Alberto Ramos (Goldman Sachs), Gerardo Mato(HSBC), Martin Marron (JP Morgan), John Moore (Morgan Stanley), Michael Gómez(PIMCO) y Tom Langford (UBS).

Por el Financial Times concurrieron Gillian Tett, John Paul Rathbone, John Moncure y Robin Wigglesworth, informó Presidencia.

Junto al primer mandatario estuvieron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador argentino en los Estados Unidos, Fernando Oris de Roa.

Ante estos dos medios clave del mundo financiero, Macri buscó transmitir que la economía argentina se estabiliza y que el país volverá a crecer.

En ese sentido, en diálogo con Bloomberg, el Presidente aseguró que "no hay ninguna chance" de que la Argentina vuelva a caer en default.

Respecto a la escalada del dólar, afirmó que "Argentina ahora tiene un tipo de cambio mucho más competitivo". A su vez, reconoció que habrá entre cuatro a cinco meses de recesión económica.



También fue consultado por la prensa local acerca de la posibilidad de participar en la contienda electoral de 2019, a lo que respondió estar "preparado para participar".

A la par, para reforzar sus dichos, trascendió que el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional habrían cerrado un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s3.000 y u$s5.000 millones que se sumarán a los u$s50 mil millones que ya fueron pactados (y de los cuales ya fueron enviados 15.000 millones al país).

Ampliación del crédito

El FMI podría ampliar el crédito a la Argentina por entre u$s3.000 y u$s5.000 millones, además de anticipar fondos correspondientes de 2020 a 2019.

Así trascendió de las negociaciones que la Argentina y el organismo multilateral de crédito llevan adelante en la sede del organismo en Washington, tras reuniones mantenidas la semana pasada en Buenos Aires.

Con la ampliación del acuerdo Stand-By Agreement (SBA) el país aseguraría los programa financieros de 2019 y 2020 y despejaría ya todas las dudas del mercado financiero respecto de los pagos de vencimientos, al menos para esos dos años.

Agenda intensa

Con la idea de llevar tranquilidad a los mercados internacionales es que ni bien bajó del avión, Macri tuvo una pequeña charla con periodistas. Allí aseguró, entusiasmado: "Tenemos las mejores expectativas. Vamos a contarles a todos los americanos y a todos los extranjeros que nos encontraremos el buen futuro que tenemos los argentinos".

Tras esa breve declaración, el mandatario fue a almorzar con su esposa, Juliana Awada, y el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Y por la tarde se relajó en el hotel Laghman, de la 5ta Avenida en Manhattan para ver el superclásico entre Boca y River, aunque no tanto ya que el equipo xeneize perdió.

En su intensa agenda en los Estados Unidos, el Presidente tiene previsto participar de un evento con miembros del Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), para luego realizar una reunión de trabajo con su equipo.

A las 20 asistirá en el hotel Lotte New York Palace a la tradicional cena de recepción que organiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Melania, para los mandatarios que asisten al Debate General de la ONU.

Además, el Presidente recibirá el premio "Ciudadano Mundial 2018" por parte del Atlantic Council, en una ceremonia programada para las 21, en la que también será galardonada la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y el CEO de Chobani, Hamdi Ulukaya.

El martes, en tanto, el mandatario argentino expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y paralelamente participará de una reunión de Jefes de Estado del Mercosur y luego de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Además, podría mantener un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde.

Luego mantendrá otro encuentro con inversores y, antes de cerrar su agenda, formulará declaraciones a la prensa argentina, donde se espera haga algún anuncio sobre el nuevo acuerdo con el FMI.