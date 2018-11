Trump compromete a Macri: vocera asegura que acordaron "enfrentar la actividad económica depredadora de China"

Antes del encuentro a puertas cerradas, ambos mandatarios brindaron un discurso de apenas minutos, donde Macri reiteró su agradecimiento a la Casa Blanca por su apoyo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Trump recordó el pasado en común como hombres de negocios.

Ambos mandatarios se mostraron tranquilos con sonrisas y abrazos, pero el momento incómodo llegó cuando finalizó el desayuno que compartieron en el Salón de los Científicos de Balcarce 50.

Tras 45 minutos de reunión, Trump se fue sin emitir palabra, pero quien habló fue su vocera, Sarah Huckabee Sanders. Aseguró que los mandatarios reafirmaron la sólida asociación entre los Estados Unidos y la Argentina y reiteraron su compromiso compartido de "enfrentar los desafíos regionales como Venezuela y la actividad económica depredadora china".

Minutos más tarde, lo tuiteó.

President @realDonaldTrump met with Argentinian President Macri at the Casa Rosada. Great discussion on trade, China, economic growth and Venezuela. pic.twitter.com/39ar5NSIPs