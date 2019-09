Alrededor de u$s 9.000 millones de soja sin liquidar impulsaron el cambio en la operatoria

Si bien los exportadores tenían hasta 10 años para ingresar las divisas, el pazo se redujo a los seis meses. Hay 26 millones de toneladas sin liquidar

Un total de 26 millones de toneladas de soja no fueron liquidadas. Se trata de algo menos de la mitad de las 55 millones de toneladas que se cosecharon entre 2018 y este año y equivalen a u$s 9.000 millones.

Si bien los exportadores tenían hasta 10 años para ingresar las divisas, el pazo se redujo ahora a los seis meses.

A pesar de que trata de una solución que estuvo sobre la mesa desde los tiempos de Nicolás Dujovne, que al final no se atrevió, el decreto establece que los exportadores de bienes y servicios deberán liquidar los dólares como máximo 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque. Para los egresos de dólares para el pago de importaciones no hay restricciones de divisas.

La demora en aplicar esa normativa en medio de esta crisis ha dado mucho que hablar. Tenían hasta 10 años de plazo que se redujeron a seis meses. Y la pregunta es si de esta manera los dólares volverán a aparecer.

Los exportadores agroindustriales aseguran que ingresan las divisas en cuanto le compran la mercadería a los productores y bastante antes de que esos granos lleguen a puerto o a sus plantas para la molienda. Claro que grandes volúmenes se adquieren con precio a fijar a aquellos productores que entregan los granos pero prefieren recibir el dinero más adelante. Y aquí se explica la urgencia del Gobierno, admitió un operador con décadas en el comercio de granos.

"Por un problema político en Argentina se generó un serio problema financiero", señalaron en una de las grandes cerealeras que dijo que la normativa no cambiaba su forma de operar.

"Entendemos las medidas, el Gobierno como pasa en la náutica, no puede abandonar el timón", indicaron fuentes citadas por Clarín.

Desde el Gobierno creen, sin embargo, que una vez que los exportadores de todo tipo cobran la mercadería dejan el dinero depositado en sus cuentas del exterior y luego lo traen de a cuenta gotas cuando necesitan hacerse del producto.

También se cerró la posibilidad que tomasen créditos en pesos para comprar dólares como sucedió en los últimos años.

Para los exportadores tecnológicos, el nuevo paquete de medidas en plena emergencia es "volver atrás. El problema no es la compra de dólares ni el ingreso de divisas, sino el retiro de los bancos", remarcaron a Clarín solicitando el off the record. De acuerdo a sus cuentas, las entidades están líquidas y disponen de unos u$s25.000 a u$s26.00 millones. "Son solventes", aseguraron.

La buena noticia es que la semana pasada por la combinación de una abrupta devaluación, un precio internacional que con vaivenes se mantiene en torno a US$ 315 por tonelada en el caso de la soja y sobre todo el pánico a que puedan aumentar las retenciones, muchos se lanzaron a liquidar parte de los granos retenidos. Y los expertos esperan otra lluvia de soja en estos días.

En lo que va de 2019 la liquidación del campo ronda u$s16.000 millones, similar a la de 2018, cuando se sufrió la peor sequía en 50 años.