¿Bolsonaro se corta solo?: Brasil negocia un tratado de libre comercio con China

Los presidentes de ambos países firmaron una serie de acuerdos en áreas como transporte, exportación de frutas y fortalecimiento de inversiones

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dijo este miércoles que su país está en conversaciones con China para un posible acuerdo de libre comercio bilateral.



"Estamos conversando con China sobre la posibilidad de crear un free trade area al mismo tiempo que hablamos de entrar en la OCDE", afirmó durante el seminario del Nuevo Banco de los BRICS, del que participan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

"Hace menos de 20 años Brasil y China tenían un PBI similar. Un país permaneció cerrado, el otro se abrió y China ahora es mucho más grande porque no tuvo miedo de volverse parte de la cadena de suministro global", aseguró.

Si bien no se dieron a conocer detalles de la negociación, el ministro fue muy claro respecto de sus objetivos: "No me importa si el superávit con China tiene un aumento del doble o triple de las importaciones. Podremos equilibrarnos en el futuro, con un aumento de las exportaciones".

Y remarcó: "Ya perdimos demasiado tiempo y tenemos prisa. Vamos a avanzar 40 años en sólo 4".

Sin embargo, estas negociaciones son incompatibles con la constitución del Mercosur, ya que no permite que sus miembros realicen acuerdos de libre comercio individualmente con terceros países, si esto involucra cuestiones arancelarias.

En este sentido, el presidente Jair Bolsonaro afirmó, junto a su homólogo chino Xi Jinping, que China es "cada vez más parte del futuro de Brasil".



Estas declaraciones las hizo luego de la reunión con el líder del país asiático, al margen de la cumbre de potencias emergentes de los BRICS.



"Más que ampliar, queremos diversificar nuestras relaciones comerciales", añadió el anfitrión de la cumbre.



Bolsonaro y Xi firmaron una serie de acuerdos en áreas como transporte, exportación de frutas y fortalecimiento de inversiones.

El año pasado, durante la campaña electoral, el presidente de Brasil, un exmilitar de ultraderecha, llegó a acusar a China de querer "comprar Brasil". Esa postura le ha generado presiones de los sectores agroganaderos y mineros, que precisan mantener una buena relación con el país asiático. El mes pasado, viajó a Pekín y se reunió con Xi Jinping,.



Su acercamiento a Pekín supone además un esfuerzo de equilibrismo diplomático, ya que Bolsonaro es un ferviente admirador del estadounidense Donald Trump, con quien comparte el rechazo del multilateralismo y las ideologías de izquierda.



China es el destino de más del 27% de las exportaciones brasileñas, principalmente soja y mineral de hierro. Brasil es además un importante destino de inversiones chinas. Los proyectos con inversiones del país asiático desde 2007 hasta 2018 totalizan 102.500 millones de dólares, con 57.900 millones ya concretados.



En la conferencia de este miércoles, Bolsonaro también agradeció el respaldo de Xi Jinping en relación a la crisis diplomática desatada en agosto con países europeos a raíz de la proliferación de incendios en la Amazonía.



"China apoya los esfuerzos del gobierno brasileño para combatir los desastres en la selva amazónica y confía en la capacidad de Brasil para enfrentarlos", declaró Xi.