Puerta a puerta: aún con "dólar solidario", permite ahorrar hasta un 40%

El sistema de compras en el exterior encareció muchos de los productos, que hoy se consiguen más baratos en la Argentina. No obstante, hay también ofertas

Quienes se habituaron a comprar productos en tiendas online de China, India o Estados Unidos -a precios mucho menores que en el mercado local- y a recibir el pedido en su casa en Argentina, deben ahora pagar un 30% de recargo por esos envíos que se abonan en moneda extranjera, por el "impuesto PAIS" sancionado por el actual gobierno de Alberto Fernández.



La medida tuvo el lógico e inmediato efecto de "pinchar" esta modalidad de consumo. Las consecuencias empiezan a sentirse en la cantidad de órdenes y de paquetes que llegan al país, según Clarín.



No obstante, por la diferencia de precio, aún con ese impuesto y todos los aranceles, los mismos artículos adquiridos en eBay, Amazon y AliExpress pueden importarse con el puerta a puerta pagando hasta un 40% menos de lo que valen en Argentina.



El año pasado Correo Argentino pasó, en pocos meses, de recibir 8.500 paquetes por día a casi 14.000. y DHL Express cerró 2019 con un 40% más de envíos entregados que el año anterior.

Mientras que TiendaMia -firma dedicada a recibir compras de argentinos en Miami, agruparlas y enviarlas al país puerta a puerta bajando costos-, anotó en 2019 un alza de ventas del 25%, medida en dólares, y del 600% en el último Black Friday, contaron.



Pero devaluación e "Impuesto PAIS" de por medio, un relevamiento que realizó Clarín en las principales tiendas online extranjeras mostró que varios productos dejaron de ser atractivos para traer mediante el sistema puerta a puerta ya que terminan siendo mucho más caros que en el mercado local. Por ejemplo, un iPhone 11​ de 64 GB se consigue en Argentina por $92.700 y con el puerta a puerta queda en $94.900. El Samsung Galaxy S10 de 128 GB, que en Argentina está a $70.000, cuesta $80.000 con la opción puerta a puerta.

No obstante, en esas mismas tiendas, quien busca encuentra. En Notebooks, por caso, la práctica de comprar online enviando primero el paquete a un "buzón alquilado" en Miami y luego traerlo al país con el servicio courier de Aerolíneas Argentinas, permite comprar por $121.500 un modelo Asus Zenbook de 14 pulgadas que en Argentina se vende a $160.000. Y en una Apple MacBook Air de 13" que en el país está a $115.000, se pueden ahorrar $ 20.000.



Asimismo, con distintas formas de puerta a puerta, el costo de una PlayStation 4 pasa de $ 40.000 a $ 32.300, un reproductor de streaming Chromecast 3 se abarata de $ 5.000 a $ 3.650 y un termo Stanley de 1,9 litro, en vez de $ 6.150, puede adquirirse por $ 4.400.



Como regla general, la mayor conveniencia aparece al traer, con el correo oficial, productos de menos de 50 dólares, porque hasta ese monto no rige el arancel del 50%. Además, en tabletas, notebooks y PC, encargarlas a través de correos privados suele ser atractivo porque su importación tiene menor carga impositiva.



A esto se suma que, en ciertos casos, conviene recurrir a las empresas que alquilan casillas postales en Miami, reciben los paquetes y los dirigen al país. La ventaja está en que así es posible aprovechar buenas ofertas no disponibles para envío directo a Argentina, y también pagar un sólo envío internacional para varios productos, lo que abarata toda la compra.

En el blog PuertaAPuerta.com.ar, que se especializa en compras al exterior y tiene un activo foro de usuarios, indicaron que muchos siguen encargando productos de audio, accesorios para auto, tarjetas de memoria, maquillajes y ropa -"siempre que agarres buenas promos"-, y pañales de tela. Esto, además de una serie de productos y marcas que en el país no existen o son difíciles y caras de conseguir, desde libros en otros idiomas hasta cuerdas de arpa.



Otro clásico afectado por el dólar turista fue la práctica de comprar electrónicos estando de viaje en el exterior y traerlos en la valija. Según se relevó, con las franquicias de equipaje vigentes, quienes hoy aprovechen un vuelo a Miami pueden conseguir precios 15% a 50% menores que los de Argentina.