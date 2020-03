"Acá hay un problema serio para el agro. Ellos le toleraron, sin chistar, las retenciones a Macri"

El economista y ex candidato a presidente, José Luis Espert, considera que la sociedad debe rebelarse y dejar de pagar impuestos

El economista José Luis Espert fue categórico al hablar de las retenciones y convocó a una rebelión fiscal. "Ojalá que el agro ponga lo que hay que poner. Que ponga los huevos y pare. Es la gente la que se tiene que rebelar. Hay que dejar de pagar impuestos y que el ajuste lo hagan ellos algún día", disparó.

De esta manera, dijo que si se continúa con estas políticas "el agro se va a fundir", al igual que las empresas. "Si no ponen lo que hay que poner, los van a llevar puestos".



El ex candidato a presidente consideró que "es inmoral que la clase política le cobre impuestos a la gente para financiar cerca de un millón de ñoquis que hay en el Estado. Los mismos caraduras que hablan del problema de la deuda le echan la culpa a los acreedores. Son un conjunto de psicópatas".



En declaraciones a América 24, Espert se refirió a las retenciones y aclaró que son un impuesto al productor y no al exportador. "Es una cosa ridícula que se penalice la venta de productos al exterior", señaló, y proyectó que con estas medidas el Gobierno "no va a recaudar nada".



El economista también tuvo una crítica para con el campo: "Acá hay un problema serio para el agro. Ellos le toleraron, sin chistar, las retenciones a Macri. No dijeron nada, y eso está mal de parte de la dirigencia agropecuaria".



Respecto al rumbo económico del país, Espert señaló: "Está a años luz de lo que hay que hacer para torcer este rumbo con tendencia miserable que tomó la Argentina hace un siglo pero al mismo tiempo, afortunadamente para la gente de a pie, no ha ocurrido el fantasma que el macrismo sembró de que esto iba a ser Venezuela en 24 horas". Y lanzó: "Con el kirchnerismo nunca se sabe cuándo va a mostrar la careta que realmente tiene en el fondo".

Según dijo, el Gobierno está bajando la inflación pero "con métodos indebidos". Ejemplificó: "Está atrasando tarifas, salarios y jubilaciones. Eso a la larga se paga, pero a lo mejor genera un poco de alivio al corto plazo". Para él, "Fernández está haciendo una cosa intermedia, entre el kirchnerismo y la sensatez".



Si bien el economista destacó el trabajo del Presidente para evitar que el país caiga en default, consideró: "Es clarito, por el mensaje que está dando, que acá no hay ningún intento de cambiar la decadente Argentina del último siglo. Él ha acordado con los tres focos de putrefacción de la Argentina: el sindicalismo; el empresario prebendario , le ha servido la mesa para que los empresarios proteccionistas le digan cuánto arancel quiere cada uno para trabajar y competir; y, en materia política, no hay ningún intento de hacer regionalizar el país y los municipios o de achicar el gasto público". Según Espert estos "son los tres grandes ganadores del modelo que ha destruido al país".



En este sentido, criticó la relación del Presidente con el empresariado: "Yo no sé si Fernández es o se hace o nos quiere tomar por estúpidos. La UIA es el trono de los empresarios prebendarios, que viven pidiéndole favores al Gobierno para competir y le hacen creer al gobierno de turno y a la sociedad que sin proteccionismo ellos no pueden funcionar. Les sirve la mesa para que cobren cualquier precio y al mismo tiempo los amenaza con la ley de abastecimiento y se queja porque todo es caro".