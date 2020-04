Prohibir cancelación de viajes y poder vender ropa o comida, el plan de las agencias de turismo para salir de la crisis

La entidad que nuclea a las empresas del sector planteó ante el Ministerio de Turismo y Deportes medidas urgentes ante la crisis económica y social

Las agencias de viajes y turismo de todo el país, nucleadas en la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), están atravesando un momento sumamente complejo.



Con la cuarentena general, las fronteras cerradas y la amenaza del coronavirus, muchas agencias están dedicándose a reprogramar viajes ya comprados.



El problema, además, es lo que viene: la incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad en los diferentes destinos, incluyendo a la Argentina, y las imágenes de cruceros atestados de pasajeros y sin poder atracar en ningún puerto, desalienta la venta de pasajes y paquetes incluso de cara al año próximo.



"Las agencias de viajes y turismo de todo el país están sufriendo una de las peores crisis de su historia, la caída de las ventas va a ser prácticamente del 100%", afirmaron desde FAEVYT.

En este contexto, la entidad planteó ante el Ministerio de Turismo y Deportes medidas urgentes para el sector de las agencias de viajes ante la crisis económica y social causada por el Covid-19.



Entre los puntos planteados por FAEVYT se encuentran:



1. Dejar efectiva a futuro, sin límite de tiempo, la posibilidad de compartir estructuras entre dos o más Agencias de Viajes.



2. Dictar una nueva resolución suspendiendo la cancelación de viajes por el término de 180 días y propiciar la reprogramación de los mismos, o directamente inhabilitar las cancelaciones por razones de fuerza mayor y que solo se permita reprogramar o dar una nota de crédito al pasajero por el mismo monto en dólares o en pesos abonado –según corresponda- para utilizar dentro de los dos años en el mismo destino.



3. Permitir que las empresas de viajes ya habilitadas puedan incorporar dentro de sus domicilios declarados como agencia, una o más actividades conexas (venta de seguros generales, librería, redes de pago, gastronomía, venta de ropa y elementos de viaje, etc.).



4. Extender por 180 días todos los vencimientos de trámites y sus pagos.



5. Exceptuar de los pagos, por 90 días, a todos los trámites de suspensión de legajos y unificación de estructuras.



6. Permitir la suspensión de legajos hasta los seis meses durante el 2020, en lugar de los 30 días que permite hoy la reglamentación.



7. Permitir como excepción, solo por 180 días, el cambio de domicilio al domicilio particular del titular, con obligación de volver a su domicilio comercial una vez transcurrido este periodo.



8. Extender la posibilidad de realizar el trabajo de las agencias de viajes desde el domicilio -modalidad homeworking- al 31 de diciembre del 2020.



En lo que respecta al turismo estudiantil, la Federación planteó 2 medidas clave para que el sector amortigüe el impacto de la crisis causada por el avance de la pandemia. En primer lugar, solicitó "habilitar el cobro del Fideicomiso anterior del 60% a aquellas agencias que no lo cobraron y el restante 40% a todas las agencias, lo que permitirá tener liquidez a todas con fondos que les son propios".

En segundo lugar, pidió habilitar automáticamente a pagar la Cuota 0 del 2021 a todas las empresas que estuvieron habilitadas en el 2020 y, cuando se retome la actividad post cuarentena, tendrán la obligación de terminar la presentación de sus carpetas.