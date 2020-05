El comercio entre Argentina y Brasil cayó casi el 45%: es el mayor retroceso desde febrero de 2009

La baja en las exportaciones de vehículos de carga, vehículos automotores de pasajeros, autopartes y naftas explicó la caída en las ventas al país vecino

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil alcanzó los u$s1.016 millones en abril 2020, lo que significó una baja de 44,7% interanual (cuando alcanzó u$s1.836 millones), y de esta forma marcó el mayor retroceso desde febrero de 2009, informó la Cámara Argentina de Comercio (CAC).



Este resultado se registró a causa de un descenso en las exportaciones argentinas hacia Brasil (-40,6%), así como de las importaciones provenientes del vecino país (-48,6%), que sumaron u$s539 millones y u$s477 millones, respectivamente, en base a datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.



"En este sentido, el saldo comercial para Argentina arrojó un leve superávit —por segundo mes consecutivo— de u$s62 millones en abril, un incremento de 31,9% en términos mensuales. No obstante, se observa una reversión en el signo respecto a abril de 2019, cuando se verificó un déficit de u$s20 millones", detalló el informe.



La baja en las exportaciones de vehículos de carga, vehículos automotores de pasajeros, autopartes y naftas explicó la caída en las ventas argentina a Brasil en tanto que las importaciones se justificó por el descenso en vehículos automotores de pasajeros, autopartes, vehículos de carga y minerales de hierro.



"En relación a los destinos, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s2.057 millones), Estados Unidos (u$s2.046 millones) y Alemania (u$s726 millones).



A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó quinta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s7.079 millones), Estados Unidos (u$s1.766 millones), Países Bajos (u$s678 millones) y España (u$s602 millones)", precisó el trabajo.



Respecto al acumulado del año, en el primer cuatrimestre, el flujo de comercio entre ambas economías retrocedió un 20% interanual, alcanzando u$s5.507 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina se redujo un 84,2%, exhibiendo un superávit de u$s46 millones frente al registro de u$s288 millones en el mismo período de 2019. Este desempeño responde al descenso de las exportaciones argentinas hacia Brasil (22,5%), que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (17,1%) en dicho período.



En tanto que hacia el resto del mundo, las exportaciones de Brasil cayeron 5,8% interanual en abril, al pasar de u$s19.439 millones en 2019 a u$s18.312 millones en 2020 y las importaciones totales bajaron 14,8% respecto a las registradas hace un año (u$s13.629 millones en 2019 vs. u$s11.611 millones este año).



De este modo, el resultado comercial fue superavitario, por tercer mes consecutivo, en US$ 6.702 millones para el principal socio comercial de Argentina, un 15,3% superior al valor de abril de 2019.