Día Internacional de la Marina Mercante: entrevista a la capitana Beate Stelzer, quien dirige un buque de Maersk

En diálogo con iProfesional, una capitana de la empresa Maersk revela las exigencias y las satisfacciones que ofrece la actividad crucial para el comercio

Este jueves 25 de junio se conmemora el Día Internacional de la Marina Mercante, una actividad de vital importancia para el mundo globalizado en el que vivimos.

De hecho, el desarrollo de las rutas marítimas siempre fue fundamental para los proyectos de desarrollo de la Argentina, que desde inicios del siglo pasado ha buscado potenciar su perfil exportador.

En este contexto, resulta de particular interés conocer cuáles son las vivencias y el espíritu que motiva a las mujeres y hombres de mar que llevan adelante el transporte internacional. Para dar cuenta de su visión, la capitana de un buque portacontenedores de la empresa Maersk, Beate Stelzer, dialogó con iProfesional.

Involucrada desde el año 2004 en la navegación marítima y presente en Maersk desde 2018 (desde la adquisición de Hamburg Süd), la capitana de origen germano tiene como inspiración la frase "la ruta es el objetivo". A continuación, los detalles de cómo vive esta desafiante profesión.

- ¿Cómo definirías la esencia de la profesión de marino mercante?

- El foco de nuestro trabajo a bordo está puesto en el cuidado y suministro del barco, la carga y la tripulación. Por supuesto, nuestro objetivo es proporcionar un servicio a beneficio del comercio y de nuestros clientes.

- ¿Qué define hoy a un buen marino mercante? ¿Cuáles deben ser sus principales aptitudes para destacarse en esta actividad?

Te puede interesar Este producto clave argentino se venderá en China por primera vez en la historia: prevén negocio millonario

- Un buen marino mercante tiene que ser flexible en todo momento y debe estar "abierto" para cambios repentinos que puedan darse en situaciones como cambios climáticos, problemas técnicos e incluso personales.

Por otro lado, un marino mercante tiene que tener habilidades que le permita trabajar de forma independiente, creativa y con flexibilidad.

- ¿Cuáles son los principales retos que plantea hoy esta profesión?

- Uno de nuestros principales retos es optimizar los costos y procesos, logrando reducir el impacto ambiental y mejorando la calidad de vida de las personas.

- ¿Y qué hay de las satisfacciones generadas en este trabajo? ¿Qué destacarías especialmente de tu tarea?

Siento satisfacción si mi equipo es feliz y mi planificación válida. Algo que destaco de mi tarea es la posibilidad de observar la maravillosa naturaleza del mar, las ballenas, delfines, las estrellas por la noche y ver el cielo con nubes con diferentes formas. La luz en la mañana temprano y por la noche son momentos únicos.

- En cuanto a su historia en particular, ¿Cuándo decidió entrar en la profesión? ¿Podría ser que tuvieras otra profesión anterior?

Te puede interesar Se refuerza el súper cepo al dólar: estas empresas ahora no van a poder realizar pagos a proveedores del exterior

- Cuando tenía 16 años decidí que a lo largo de mi vida debía tener más de una profesión. Tenía en claro que luego de haber trabajado 20 años en una actividad, debía cambiar la carrera para tener la oportunidad de ejercer una segunda profesión. Fue así que trabajé en una unidad de cuidados intensivos y anestesia durante muchos años, antes de iniciar mi labor en la navegación.

- ¿Fue difícil entrar en esta profesión, ya que tal vez haya comenzado más tarde que otros colegas?

- No fue fácil. Por ejemplo, sentía que los estudiantes jóvenes de la universidad me veían cómo un caso extraño o que pensaban que algo me estaría pasando, sino no empezaría una nueva carrera en esta etapa de mi vida.

Me he cruzado con muchos prejuicios en mi camino, ya que ser una mujer que está cumpliendo sus sueños y quiere tener más responsabilidad es vista de manera sospechosa. Si un hombre cambia su carrera para cumplir sus sueños y ganar más dinero, es aceptado inmediatamente por la sociedad.

- ¿Recuerda cómo fue su entrada en la empresa? ¿Qué expectativas tenías y cómo es hoy?

- Cuando comencé mi carrera en Maersk mi expectativa era conseguir apoyo para desarrollar mi carrera como mujer en la marina mercante, y esto es algo que hoy es una realidad.

- ¿Qué recomendaría a los hombres y mujeres que deseen participar en esta profesión?

Como punto de partida, deben tener en claro que esta profesión requiere ser capaces de estar alejados de su casa, familia y amigos por tiempos prolongados. ¡Deben amar y respetar el mar!