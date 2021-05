Ola de reclamos: 500 empresas ya fueron a la Justicia porque les negaron dólares, ¿los consiguieron?

Desde la Cámara de Importadores confirmaron que hay un creciente número de firmas que decidió reclamar al no poder acceder a divisas para girar al exterior

Las trabas para importar vuelven a ser un problema para las empresas argentinas. En un contexto en el que el Banco Central busca cuidar las reservas al máximo, a pesar de que el precio de la soja vuela y supera los u$s600 por tonelada por primera vez en nueve años, las dificultades no hicieron más que agrabarse.

Desde la Cámara de Importadores advierten que las demoras se han extendido a casi todos los rubros a través del régimen de Licencias No Automáticas (LNA), un trámite que hoy afecta a entre 3.500 y 4.000 posiciones arancelarias. Neumáticos, muebles, calzado, bienes metalúrgicos, telas, juguetes, motos y autopartes y diversos insumos para la producción conforman el largo listado de artículos que tienen dificultades para ser ingresados desde el exterior.

"No estamos hablando solo de bienes de consumo; también están viéndose afectados bienes de capital y hasta materias primas que son necesarias para que produzcan las Pymes", alertaron desde CIRA.

La llave que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo para regular el ingreso de importaciones son las licencias no automáticas (LNA), un permiso que debería aprobarse –de no haber ningún problema- en un plazo no mayor a los 60 días. Sin embargo, desde CIRA advirtieron que hay una multiplicidad de casos en los que se sobrepasó ese lapso de tiempo. Con el agravante de que no reciben ningún tipo de respuesta por parte de los funcionarios ante las largas demoras.

Cabe destacar que las LNA forman parte del Sistema de Monitoreo de Importaciones (SIMI), que en 2015 reemplazó a las controvertidas DJAI. El problema que viene afectando al sector es que "los bancos privados no pueden girar los dólares al exterior si las empresas no tienen las LNA aprobadas".

Esto afecta seriamente tanto a las empresas que tienen que realizar giros para pagar adelantos a proveedores, como a empresas que ya importaron y tienen la mercadería en el puerto pero no pueden nacionarlizarla al no obtener la aprobación de la LNA.

En diálogo con iProfesional, Federico Mencarini, especialista en Derecho Tributario y Aduanero, titular de Mencarini Abogados, explicó que "hoy tenemos 19.000 posiciones arancelarias, de las cuales, entre 3.500 y 4.000 tienen LNA, un mecanismo que surge del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio y que la Argentina adoptó. Las LNA tienen fines estadísticos e informativos. Entonces, si una empresa presenta toda la información y la documentación que se solicita, no debería haber ningún problema".

El problema, según Mencarini, es que los funcionarios que operan en comercio exterior, están haciendo requerimientos de información que la mayoría de los importadores cumple en tiempo y forma y aún así, no reciben la aprobación de las LNA o, como se dice en la jerga del sector, no logran tener la SIMI "en salida".

"Es un gran problema, porque hoy los bancos te piden la SIMI en salida para poder girar los dólares. Como resultado de esto, hoy hay dos escenarios complicados para las empresas: están las que no pueden girar divisas a través del MULC para darle un adelanto al proveedor, para que empiece a producir el bien que quieren importar y están las firmas que ya hicieron el giro en momentos en que no se pedía la SIMI en salida, pero ahora no obtienen la licencia y, por lo tanto, no pueden sacar la mercadería del puerto", relató el experto.

Mencarini agregó que, en el caso de las que no pueden enviar dólares a sus proveedores del exterior, "podrían ir al dólar contado con liqui, que es legal, pero la enorme brecha con respecto al dólar oficial terminaría haciendo inviable el negocio, así que no es una alternativa válida".

Unas 500 empresas ya fueron a la Justicia

Según confirmó Mencarini a iProfesional, unas 500 empresas el último año ya fueron a la Justicia ante la imposibilidad de obtener las divisas para el pago de importaciones.

"En los últimos años hemos notado una masividad en la judicialización de este tipo de temas. De hecho, en los últimos doce meses, unas 500 empresas eligieron ir a la Jusiticia por las trabas a las LNA, prácticamente la misma cifra que se registró durante los cinco años que duraron las DJAI", ilustró.

El abogado experto en temas aduaneros agregó que "la mayoría de los juzgados de primera instancia están haciendo lugar a este tipo de pedidos de los importadores, en la medida en que hayan cumplimentado con la información que pide la normativa".

Incluso, fue un paso más allá al asegurar que "las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal están confirmando aquellas cautelares que otorgaron los juzgados a favor de los importadores, al tiempo que dan vuelta las cautelares de aquellos juzgados que las rechazan. Entonces, vemos una tendencia bastante favorable", si bien se encargó de remarcar que "las empresas importadoras están en una situación apremiante".