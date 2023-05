Buscan transparentar el registro de licencias de importaciones para agilizar las solicitudes y evitar discrecionalidades

Diputados de la Coalición Cívica proponen crear un Portal de Datos Abiertos de Importación donde se publiquen las solicitudes presentadas, el tipo de producto, el monto y el estado de la solicitud para otorgar mayor transparencia al sistema.

Para evitar esas discrecionalidades, el proyecto propone que a través de ese Portal de Datos Abiertos de Importación toda persona podrá acceder a la información pública del Sistema de Importaciones de la República Argentina, o el que en el futuro lo reemplace.

Deberá publicarse en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, como mínimo, la información sobre todas las solicitudes presentadas, fecha de presentación, tipo de producto, monto y estado de la solicitud.

"La normativa actual establece restricciones para la obtención de licencias de importación y eso importa un grave riesgo de corrupción. Por ese motivo, cualquier sistema que establezca un régimen de licencias debe gestionarse en forma absolutamente transparente", afirman los diputados de la CC.

En nuestro país rige actualmente el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que se encuentra "destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación".

Para los diputados de la CC, "con la implementación de este sistema, el Poder Ejecutivo modificó una vez más los requisitos y procedimientos para acceder a autorizaciones de importación. Así, se puso fin al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs) que regía hasta ese momento, cuestión que ya había ocurrido con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI)".

En los fundamentos, y para los diputados que responden a Elisa Carrió, establece que "en todos los casos se trató de procedimientos de autorización con amplia discrecionalidad y que tiene por único objeto limitar las importaciones en forma irrazonable".

Además, en un contexto de restricciones de acceso al Mercado Libre de Cambios, se convierte en una política económica que tiene como finalidad proteger las divisas del Banco Central, que no resultaría absoluta necesaria si no existieran restricciones de acceso y distorsiones cambiarias como las que actualmente existen.

¿Que dice el proyecto?

Según el proyecto de los diputados de la Coalición Cívica, "todos los procedimientos administrativos que tengan por objeto la aprobación de una licencia de importación serán de la mayor sencillez posible".

Establece que deberá publicarse en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos, como mínimo, la información sobre todas las solicitudes presentadas, fecha de presentación, tipo de producto, monto y estado de la solicitud.

Asimismo, fija que "el plazo de tramitación de las solicitudes no podrá superar los 30 días que no podrán ser prorrogados y deberán ser resueltas por orden cronológico de recepción. En caso de no ser resuelta por las autoridades administrativas dentro del plazo establecido, se considerará que la licencia ha resultado aprobada".

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá publicar los criterios para determinar la Capacidad Económica Financiera de los contribuyentes a fin de garantizar previsibilidad.

El contexto actual

Las excesivas modificaciones y atribuciones discrecionales de los funcionarios para aprobar o rechazar las solicitudes o autorizaciones de importación trae como consecuencia directa la existencia de mayores riesgos de corrupción.

En tal sentido, la Recomendación del Consejo sobre Polìtica y Gobernanza de la OCDE indica: "El público debe gozar de acceso libre y gratuito a la regulación. Esto incrementa la transparencia regulatoria y disminuye la posibilidad de abuso de la discreción y de prácticas de corrupción por parte de funcionarios."

En nuestro país rige actualmente el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que se encuentra "destinado a obtener de manera anticipada información necesaria para generar previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de importación".

Con la implementación de este sistema, el Poder Ejecutivo modificó una vez más los requisitos y procedimientos para acceder a autorizaciones de importación. Así, se puso fin al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs) que regía hasta ese momento, cuestión que ya había ocurrido con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).

En todos los casos se trató de procedimientos de autorización con amplia discrecionalidad y que tiene por único objeto limitar las importaciones en forma irrazonable.

"En un contexto de restricciones de acceso al Mercado Libre de Cambios, se convierte en una política económica que tiene como finalidad proteger las divisas del Banco Central, que no resultaría absoluta necesaria si no existieran restricciones de acceso y distorsiones cambiarias como las que actualmente existen", consideran los diputados de la CC.

En la actualidad, "el otorgamiento de una autorización se realiza sin parámetros claros, sin respeto de los plazos, y sus rechazos carecen de fundamentación. Dicha combinación "aumenta el riesgo de corrupción", sostienen los diputados.

Si bien el sistema actual establece que: "el plazo de tramitación de las solicitudes no será superior a 30 días si las solicitudes se examinan a medida que se reciban", ese plazo actualmente no es respetado y prevé plazos excesivamente amplios para acceder al Mercado Libre de Cambios.