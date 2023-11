Proponen en Uruguay un cruce con cupo diario de personas hacia Argentina: qué buscan evitar

La diferencia cambiaria con Argentina ha provocado un fuerte impacto en los comercios uruguayos ubicados próximo a los cruces de frontera de Fray Bentos, Salto y Paysandú.

Las ventas disminuyeron en rubros como el de alimentos en los comercios del vecino país ya que se consiguen mucho más baratos en la provincia de Entre Ríos. Los industriales uruguayos se muestran preocupados y piden combatir esta situación, que ha incidido en el aumento del desempleo en las mencionadas localidades.

Días atrás, en la Comisión Especial de Frontera con Argentina que funciona en el Parlamento, se presentó un proyecto sobre registro y control de cruce fronterizo, que pretende "mitigar" los efectos de la diferencia cambiaria sobre el comercio y el empleo del litoral, sin necesidad de "cero kilo" o "microimportación".

La iniciativa apunta a las personas que vienen Argentina por los pasos de frontera terrestre y retornan el mismo día.

La idea tiene como eje principal la implementación de un sistema informático basado en el cruzamiento de datos generados por diferentes organismos del Estado. Esto con el objetivo de crear un registro, "organizar" el cruce hacia el país vecino, y "beneficiar" con la diferencia cambiaria a "la población más vulnerable".

Cruce con cupo a Argentina: ¿cómo funcionaría el registro?

A partir del cruzamiento de datos, con información aportada por intendencias, Dirección General Impositiva (DGI), Banco de Previsión Social (BPS), Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Aduanas y Ministerio del Interior, se le otorgaría un "puntaje socioeconómico" a cada persona, y se la integraría a un cupo diario de cruce.

A modo de ejemplo, explicó que en un cupo de 1.000 personas por día, 700 cupos estarían reservados "para la población que realmente necesita cruzar", y 300 cupos estarían reservados para población que "no necesita cruzar".

El coeficiente estaría dado por el sistema y sería anónimo, únicamente con un número que identificaría a la persona para habilitar el cruce.

"No es una agenda que implique que se vaya a agendar para dentro de tres, cuatro o cinco días o una semana; es para el mismo día o, a lo sumo, para el día siguiente. De esa forma, se organiza el cruce y los que realmente necesitan tendrán prioridad para cruzar y los que no necesitan tendrán que esperar el cupo correspondiente. (…) Se trata de colocar perillas que permitan ir regulando, en función de cómo está la relación con Argentina, para que las comunidades del litoral no sigan padeciendo lo que están padeciendo actualmente", dijo el abogado.

El proyecto también incluye el control de combustible, mediante la declaración jurada del vehículo. Al ingresar al área de control, la persona aportaría información respecto a la cantidad de combustible que lleva en el tanque. Eso implicaría que también se comenzara a controlar la salida, de manera aleatoria.

La idea es que no se controlen los vehículos más añejos o en condiciones que dan a entender que pertenecen a personas de un contexto socioeconómico vulnerable, sino que se realice, sobre todo, a otros vehículos.