Desde que el Gobierno nacional habilitó la posibilidad de adquirir productos del exterior, puerta a puerta, se produjo un boom de solicitudes de compras on line que la firma Correo Argentino no está en condiciones de satisfacer.

Porque no es la primera vez que los clientes del Correo no pueden loguearse en la sección "envíos internacionales" de la web oficial para realizar el seguimiento de lo comprado y generar una declaración jurada por los paquetes que llegarán a la Argentina. Ya en diciembre pasado, iProfesional, alertaba acerca de las deficiencias logísticas para que los usuarios se encuentren con sus productos comprados on line.

Correo Argentino, en crisis: crecen los reclamos por compras puerta a puerta

Esta vez, las críticas que llegan a la redacción y que se replican en las redes sociales como X, están cargadas de indignación por las demoras.

Si bien la cuenta oficial de la firma postal emitió un comunicado, mediante el cual da cuenta del problema técnico que lleva cinco días sin resolución, y solicita la comprensión de los clientes del Correo Argentino, el horno no está para bollos y surgen posteos como el de una firma con seudónimo, Adorni bostero que escribió: "Hace 5 días que quiero entrar a la página del correo argentino en la parte de envíos internacionales y no carga, ¿cuándo privatizan esta empresa de mierda?".

O clientas con nombre y apellido que directamente insultan al correo ante la desesperación de no encontrar ni realizar un seguimiento del producto que compraron en el exterior.

Es el caso de Ángeles Fredes, que se preguntó: "¿Quién es el hijo de re mil (...) que programó la web de epago para correo argentino?", o de Abigail Luna mostrando el mensaje que le devuelven a sus quejas: "Intentamos entregar tu envío en el domicilio, pero no te encontramos. En los próximos días tu envío estará disponible en la sucursal para que lo retires", posteó, "Correo Argentino es una de las peores mierdas que existen en este país. Estoy en mi casa, ¡Hijos de...! ¿Dónde está mi pedido? No quiero ir a la puta sucursal, para eso pagué el envío a domicilio, manga de orteados".

O el caso de Micaela Leguizamón de Rosario, que adjunta documentación y escribió: "¡Lo ineficientes que son los de correo argentino! 9 días el paquete clavado en el centro de logística de Rosario".

La oleada de reclamos que vienen en su mayoría con insultos constantes a las autoridades de la firma no se detienen y cada hora que pasa surge un nuevo posteo o un nuevo reclamo que llega a la redacción.

Desde el Correo Argentino se emitió un comunicado acerca de los inconvenientes técnicos registrados en nuestro sitio web de envíos internacionales, donde, sin explicar las razones de la caída del servicio, señala: "Estamos trabajando para resolverlos a la brevedad".

El aviso de Correo Argentino, ante los reiterados reclamos.

Y solicitan que no hagan públicos los reclamos, sino que se consulte a la empresa por mensajes privados.

Las quejas no solo ocurren en redes y medios de comunicación. En las páginas de defensa del consumidor y, en privadas como tuquejasuma.com, se encuentran más razones para comprender la indignación de los clientes del Correo Argentino por su servicio.

Graciela, antes de que se caiga la página del Correo Argentino, logró realizar un seguimiento del producto adquirido en el exterior, pero no tuvo suerte con la llegada del cartero. En tuquejasuma redactó: "Un paquete que debió haber llegado entre el 13 y el 18 del corriente, entró al seguimiento y dice domicilio cerrado, cuando mi mamá estaba esperando atenta al timbre y al ladrido de los perros. Entré a la página y todos se quejan de que es costumbre que pongan cerrado y no pasen. Quisiera que la segunda visita sea "verdadera", y dejen el paquete como corresponde. La sucursal es la de morón, Provincia de Buenos Aires".

Un tema que no es una novedad porque a fines de año pasado, varias cuentas de X relacionadas con el ecosistema libertario, potenciaron la denuncia de una joven realizada en Instagram donde explicaba "Tengo el video del cartero de Correo Argentino de como viene a mi casa a dejarme este papelito de que mi domicilio estaba cerrado", y añadió: "Yo ayer estuve todo el día esperando a que venga el cartero, porque ya me había fijado a que dejaban el paquete. A eso del mediodía me llega la notificación ‘ya pasamos por el domicilio, no había nadie, tenés que pasar a retirarlo presencialmente’".

Esta denuncia posibilitó que el Gobierno acelerara los tiempos para desregular el servicio postal anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 10 de noviembre pasado. "Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal", destacó el portavoz del gobierno nacional.

Las medidas adoptadas por la gestión libertaria para compras del exterior generaron mucho interés entre los que pueden hacerlo.

Si bien el Gobierno nacional implementó desde comienzos de mes la posibilidad de ampliar el límite de compras por correo en el exterior y dispuso que hasta los 400 dólares los productos no paguen aranceles de importación, las encomiendas que llegan desde otros países se acumulan en los centros de distribución del Correo para indignación de los consumidores argentinos que, hartos de pagar precios exorbitantes en la Argentina por productos que en el exterior se consiguen a mejor cotización, observan problemas de funcionamiento que en algunas cuestiones provienen desde hace meses como acabamos de describir.

El boom de las compras online puerta a puerta no hace más que crecer día tras día, desde que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció cambios.

Entre ellos, se amplió el límite de compra, pasando de u$s1.000 a u$s3.000, y se modificó también el límite de peso de 50 kilos por envío a 50 kilos por bulto.

Otro cambio tiene que ver con que la mercadería hasta u$s400 no paga derechos de importación y solamente tributa el IVA. Superada esa cifra, y hasta u$s3.000, la diferencia paga derechos de importación, que pueden alcanzar entre el 0% y 35%, dependiendo del producto.

Al respecto, Gabriel Salomón, director general de Jidoka y especialista en Comercio Exterior, aclara: "El límite de compra de u$s400 rige solamente para una de las dos ramas que tiene el Courier. Es para el régimen de pequeños envíos y rige solo para particulares que pueden tramitar hasta cinco compras al año con su CUIT y en cada envío no pueden venir más de tres unidades iguales. Superado ese número se considera que la compra es para ser comercializada".

El problema es que, por el momento, los compradores no pueden encontrarse con sus productos adquiridos.