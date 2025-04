Nike y Adidas, grandes perjudicados por el anuncio de aranceles recíprocos dispuesto por Donald Trump

La implementación del nuevo esquema arancelario propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está generando un impacto inmediato en el mercado, particularmente en la industria del calzado y la vestimenta. Entre las compañías más afectadas se encuentran Nike y Adidas, debido a su alta dependencia de centros de producción en Asia, principalmente en Vietnam.

El plan establece un arancel general del 10% para todos los países y porcentajes más elevados para economías específicas. En el caso de Vietnam, la tarifa se incrementa hasta el 46% para exportaciones hacia Estados Unidos, lo que ha generado una reacción en los mercados financieros. Las acciones de Nike registraron una caída superior al 7% en las transacciones posteriores al cierre del mercado, mientras que Adidas y Puma también experimentaron descensos significativos.

Este ajuste en los aranceles afecta directamente a la rentabilidad de las compañías, dado que cerca del 50% del calzado de Nike y el 39% del de Adidas se fabrica en Vietnam. Otros países clave en la producción, como Camboya (49%), China (34%) e Indonesia (32%), también se ven impactados por las medidas arancelarias, complicando las estrategias de abastecimiento de las empresas del sector.

Ejecutivos de Nike ya habían expresado su preocupación ante la inestabilidad provocada por cambios en las regulaciones fiscales, la geopolítica y la fluctuación de los tipos de cambio. Los resultados financieros recientes de la compañía evidenciaron un descenso del 9% en los ingresos y una caída del 32% en la utilidad neta en su tercer trimestre fiscal. La nueva estructura arancelaria podría agravar estas dificultades.

El impacto de la medida

Según analistas de Bloomberg Intelligence, la fabricación de calzado de alto rendimiento requiere instalaciones y conocimientos técnicos específicos, lo que limita la posibilidad de trasladar rápidamente la producción a otros países. Esta restricción afecta no solo a Nike y Adidas, sino también a otras compañías del sector como Puma, Lululemon, Skechers, Under Armour, Deckers (fabricante de Hoka) y On Holding, cuyas acciones también registraron bajas tras el anuncio.

El impacto de estos aranceles no se limita únicamente a las empresas fabricantes de calzado e indumentaria deportiva. Minoristas con una fuerte dependencia de fábricas asiáticas, como Walmart y Amazon en Estados Unidos, así como firmas del sector textil como H&M e Inditex (Zara), también enfrentan complicaciones en sus cadenas de suministro y costos operativos.

El mercado sigue evaluando las posibles consecuencias de este nuevo esquema arancelario, mientras las compañías afectadas analizan estrategias para mitigar el impacto en sus operaciones y rentabilidad. La evolución de esta medida y su repercusión en la industria del calzado y la vestimenta dependerá en gran medida de eventuales negociaciones comerciales y ajustes en las políticas de producción de las empresas afectadas.