Javier Milei, en alerta por obras en un puerto vinculado con Axel Kicillof

La ampliación del muelle en el puerto de Dock Sud presentada por el gobernador bonaerense fue criticada por la Cámpora y preocupa al Gobierno

Construido por Alfredo Román en la década del 90, en terrenos donde no había nada, Exolgan no contaba con el apoyo ni la simpatía de las autoridades nacionales. A fines del siglo pasado, el veto parcial del expresidente Carlos Menem a la Ley de Puertos había dejado al puerto de Buenos Aires bajo jurisdicción nacional y la administración menemista no quería la cercana presencia de un nuevo competidor.

La visión empresarial de Román logró hacerlo realidad y contó con una ventaja que no era menor. Las terminales de Buenos Aires eran concesiones que debían pagar canon, algo que no sucedía en Exolgan. "Ellos son inquilinos, nosotros propietarios", repetía uno de los empresarios más ricos del país.

Exolgan: el Gobierno, en alerta un puerto vinculado con Axel Kicillof

Ubicado sobre 50 hectáreas y con 1.200 metros lineales de muelle, Exolgán es una de las terminales portuarias líderes del país, gerenciada durante años por el grupo International Trade Logistics (ITL), cuyos accionistas fueron empresas de logística reconocidas internacionalmente hasta que en 2014 fue adquirido por TIL Group, que maneja más de 70 terminales portuarias en 31 países y es el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).

Esos socios extranjeros son los que abrazan al gobernador Axel Kicillof, que presentó, días antes de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre pasado donde triunfó ante La Libertad Avanza de Javier Milei, el inicio de las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, que demandará una inversión de cerca de 150 millones de dólares, y está repleta de quejas y polémicas por un proceso armado bajo el régimen de iniciativa privada que, en la práctica, dejó fuera de juego a posibles competidores.