Javier Milei, en alerta por obras en un puerto vinculado con Axel Kicillof
Construido por Alfredo Román en la década del 90, en terrenos donde no había nada, Exolgan no contaba con el apoyo ni la simpatía de las autoridades nacionales. A fines del siglo pasado, el veto parcial del expresidente Carlos Menem a la Ley de Puertos había dejado al puerto de Buenos Aires bajo jurisdicción nacional y la administración menemista no quería la cercana presencia de un nuevo competidor.
La visión empresarial de Román logró hacerlo realidad y contó con una ventaja que no era menor. Las terminales de Buenos Aires eran concesiones que debían pagar canon, algo que no sucedía en Exolgan. "Ellos son inquilinos, nosotros propietarios", repetía uno de los empresarios más ricos del país.
Exolgan: el Gobierno, en alerta un puerto vinculado con Axel Kicillof
Ubicado sobre 50 hectáreas y con 1.200 metros lineales de muelle, Exolgán es una de las terminales portuarias líderes del país, gerenciada durante años por el grupo International Trade Logistics (ITL), cuyos accionistas fueron empresas de logística reconocidas internacionalmente hasta que en 2014 fue adquirido por TIL Group, que maneja más de 70 terminales portuarias en 31 países y es el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).
Esos socios extranjeros son los que abrazan al gobernador Axel Kicillof, que presentó, días antes de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre pasado donde triunfó ante La Libertad Avanza de Javier Milei, el inicio de las obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, que demandará una inversión de cerca de 150 millones de dólares, y está repleta de quejas y polémicas por un proceso armado bajo el régimen de iniciativa privada que, en la práctica, dejó fuera de juego a posibles competidores.
Kicillof, la presidenta del Consorcio de Gestión del puerto, Carla Monrabal; y el CEO de Exolgan, Roberto Negro, coincidieron en señalar que "esta obra permitirá el acceso de buques de última generación que, si no hacen carga y descarga en nuestro puerto, lo hacen en otro país: esto no es discurso, es competitividad genuina para el desarrollo de la provincia y de la Argentina", remarcó el gobernador quien además, afirmó: "Con esta obra se posicionará al puerto de Dock Sud dentro del mapa internacional del manejo de contenedores".
Precisamente, esa competencia con las terminales portuarias de Buenos Aires, cuyas terminales son gestionadas por APM Terminals Buenos Aires y Terminales Río de la Plata, son el centro de las quejas en voz baja de los concesionarios de los muelles porteños, cuyos dominios nunca fueron transferidos al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El motivo radica en que, a diferencia de otros puertos bonaerenses, donde las obras se ejecutan sobre tierras estatales, el muelle se construye en terrenos que son propiedad de Exolgan. Parte fundamental de esa ventaja comparativa de la que hablaba Alfredo Román en los 90.
Esta ventaja le permite a la multinacional un control absoluto del acceso y desarrollo de las obras que comenzaron con la demolición de una de las tres grúas pórtico, que habían quedado obsoletas para poder ampliar el ancho del canal frente al muelle.
La teoría de Javier Milei y su círculo
En Casa Rosada no tienen dudas. Asesores de Javier Milei atan cabos y concluyen que el grupo PSA de Singapur es más que cercano con el gobernador que tiene aspiraciones presidenciales para el año 2027.
Y Kicillof pareció dar una mano cuando en la licitación original de la obra incluyó un beneficio clave: la posibilidad de igualar cualquier oferta que no supere en más de un 5% la propia, además de un plazo extremadamente corto de 45 días para presentar propuestas técnicas y ambientales.
Si a eso se le suma que un probable oferente debía pedirle permiso a la directiva de Exolgan para acceder a la zona del canal, la posible competencia en la licitación se transformó en una quimera. Por lo que el resultado estuvo cantado y la empresa impulsora se quedó con la adjudicación y un permiso de uso de una década prorrogable a 10 años más a su vencimiento.
Esta situación no pasó desapercibida por otro grupo político, competidor en la interna del PJ, como La Cámpora. Antes del contundente triunfo del kicilofismo y de los intendentes que lo apoyaron, que dejó mudos a dirigentes del Frente Renovador de Sergio Massa y, a varios líderes kirchneristas, el senador provincial bonaerense, Emmanuel González Santalla, cercano a Máximo Kirchner, criticó con vehemencia la idea de aprobar este emprendimiento que beneficia a Exolgan.
Villa Inflamable está a metros del puerto de Dock Sud y, desde esa barriada pobre, el político kirchnerista afirmó: "Lo veía al compañero gobernador Kicillof, con el compañero intendente de Avellaneda, Ferraresi en el Puerto de Dock Sud, celebrando que Exolgan empezó una obra de ampliación de muelle para que entren buques más grandes al puerto. Lo que causa que la empresa gane mucho más de lo que gana hoy. Es una rentabilidad multimillonaria en dólares para estas empresas", explicó González Santalla.
En esa línea, el senador Santalla manifestó que también le "parecería bien que el gobernador, el intendente y los gerentes de Exolgan se crucen de calle y vayan a caminar un ratito Villa Inflamable y hablen con los vecinos de ahí que todavía siguen esperando", al sugerir la necesidad de equilibrar los beneficios empresariales con las urgencias sociales de los barrios populares.
Y puntualizó: "Paremos un poco con la lógica importadora que deja sin laburo a tantos argentinos y hacen que cierren nuestras PyMEs. Ojalá podamos tener un puerto Dock Sud que no esté de espaldas a la ciudad de Avellaneda y que genere trabajo e industria".
Puertos y política van de la mano. Muchos dirigentes que hoy son intendentes, como Federico Susbielles en Bahía Blanca, cimentaron su carrera desde las terminales portuarias. Kicillof apuntala Exolgan para sus sueños presidenciales que tendrán un duro desafío durante la próxima elección legislativa nacional de fines de octubre.