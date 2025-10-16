El inédito acuerdo comercial entre EE.UU. y Argentina, demorado: qué le exige a cambio Trump a Milei

Las negociaciones se demoran porque la Casa Blanca insiste en derogar una resolución que perjudica a las empresas en un negocio millonario

No todo es buena onda entre Washington y la Argentina. El acuerdo comercial que negocian los gobiernos de Javier Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump, sufrió demoras porque los Estados Unidos piden al gobierno argentino que se respete en el país la ley de patentes especialmente en el mercado de medicamentos y productos agropecuarios para que sus empresas puedan inscribir patentes sin que los locales copien sus inventos y los comercialicen.

"Este es el tema que está demorando la firma de un acuerdo bilateral de comercio que tendrá puntos muy convenientes. Los Estados Unidos piden que se respete la propiedad intelectual, es decir, los inventos de los laboratorios", dijo a iProfesional una alta fuente del gobierno de Milei.

Donald Trump le pide a Javier Milei que Argentina respete la ley de patentes

Sin embargo, es posible que en las próximas horas hagan algún anuncio en ese sentido para calmar expectativas. Por otro lado, Trump les prometió a los laboratorios norteamericanos el cien por ciento de aranceles de importaciones en su país para protegerlos de la invasión de productos de otros países. Pero a cambio les reclama que bajen los precios en el mercado local.

Por añadidura, se comprometió con sus laboratorios a que la relación comercial con la Argentina se profundice con la condición indispensable de que nuestro país respete la ley de patentes y de propiedad intelectual. La ley de patentes se había sancionado en 1995 bajo el gobierno de Carlos Menem.

Sin embargo, hubo una resolución conjunta durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012, que impidió con muchas regulaciones a los laboratorios anotar sus patentes (propiedad intelectual) en la Argentina.

Y eso les permitió que los laboratorios argentinos comercializaran medicamentos y productos agropecuarios en el país porque no estaban patentados, o protegidos, y por lo tanto esas empresas no tenían derecho a reclamar la propiedad intelectual y sacar del mercado a los argentinos.

La resolución conjunta fue en la gestión del exministro de Salud, Juan Manzur, y participó la ANMAT, que debe aprobar los alimentos y medicamentos en el país.

Se firmó con el número 118/2012, 546/2012 y 107/2012 y fijó "las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas". En los hechos impidió a los laboratorios extranjeros usufructuar sus invenciones y permitió a los argentinos usar sus fórmulas sin tener problemas legales.

En caso de derogarse esa resolución conjunta, los laboratorios argentinos no deberían dar de baja sus medicamentos actuales, sino que regiría, de aquí en adelante, para futuras fórmulas patentadas por laboratorios extranjeros, en su mayoría de los Estados Unidos, pero de otros países también.

Acuerdo comercial inédito entre Argentina y Estados Unidos

Este es el motivo principal por el cual todavía no se pudo cumplir el acuerdo comercial bilateral que anunció el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, horas antes de la reunión entre Milei y Trump. De hecho, se esperaba que se hiciera en ese mismo encuentro el anuncio de un acuerdo comercial que comprendería unos 150 productos o posiciones arancelarias a tasas cero por fuera del Mercosur, que es el bloque con el cual la Argentina debe cumplir un acuerdo de comercio con arancel cero.

En estas horas, el embajador argentino ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, ratificó la inminente firma de un acuerdo comercial "muy importante" con los Estados Unidos y aseguró que el respaldo de Trump a Milei no conlleva ningún tipo de "cláusulas o condicionamientos ocultos" y sostuvo que fue "un hecho histórico".

En las horas previas a la cumbre bilateral, el propio Stuzenegger había dicho: "Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de EE.UU. y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano".

En la Casa Rosada no quieren admitir que una de las exigencias principales fue la de respetar el régimen de patentes que fue sancionado en 1995 por Menem y que fue desnaturalizado en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner, que es de ideología opuesta a la de Milei.

De hecho, aseguraron a iProfesional que existe un acuerdo de confidencialidad por el cual no se informa nada sobre las negociaciones sobre el acuerdo comercial. Sin embargo, fuentes diplomáticas, del gabinete de Milei y de la industria confiaron que la ley de patentes está demorando la firma.

El malestar en el Gobierno con los dichos de Trump remiten a la frase del presidente norteamericano: "Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos los Estados Unidos y retiraremos el apoyo a un gobierno comunista".

Esa frase pretendió ser un apoyo electoral a Milei, pero se interpretó como una condición difícil para sostener el financiamiento de 40.000 millones de dólares al plan económico de Milei y del ministro Luis "Toto" Caputo, entre los aportes del Tesoro y de bancos extranjeros.

Se interpretó difícil de cumplir porque La Libertad Avanza no está bien posicionada en las encuestas y entonces el respaldo de Trump podría terminarse el 27 de octubre, con consecuencias imprevisibles para el mercado cambiario y financiero en la Argentina. Es por eso que los mercados se desplomaron y con las horas se recuperaron.

Posturas enfrentadas sobre la ley de patentes

