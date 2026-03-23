Tras el cierre de trámites internos, empresas esperan nuevas oportunidades de exportación e ingreso de bienes en ambos bloques regionales

El acuerdo UE-Mercosur comenzará a aplicarse de manera provisional a partir del 1° de mayo. La Comisión Europea lo confirmó esta semana y marcó un hito en una negociación que llevó más de 25 años.

La medida permitirá eliminar de inmediato varios aranceles entre ambos bloques. El objetivo es abrir nuevas oportunidades comerciales entre América del Sur y Europa, facilitando el ingreso de productos clave de ambas regiones con menores costos.

El pacto involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por el lado del Mercosur. La aplicación provisional será válida solo para los países que hayan completado sus procedimientos de ratificación antes de fin de marzo.

Cómo funciona la aplicación provisional del acuerdo

La Comisión Europea explicó que la entrada en vigor provisional permitirá suprimir aranceles de forma inmediata. Esto abrirá el comercio entre las dos regiones sin esperar la ratificación completa de todos los parlamentos nacionales.

La Unión Europea podrá exportar más autos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas hacia el Mercosur. En simultáneo, los países sudamericanos tendrán vía libre para colocar carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja en el mercado europeo.

El mecanismo de aplicación provisional es inusual pero legal. Permite que las partes comerciales del tratado comiencen a funcionar mientras los parlamentos nacionales debaten la ratificación definitiva, que podría demorar años.

Quiénes apoyan y quiénes rechazan el tratado en Europa

El acuerdo con el Mercosur recibió respaldo de los gobiernos de Alemania y España. Ambos países ven en el pacto una oportunidad para expandir sus exportaciones industriales hacia Sudamérica.

Pero el sector agrícola francés lanzó críticas durísimas. Los productores franceses temen la llegada de productos más baratos y con controles sanitarios menos estrictos que los exigidos en la UE.

En enero, el Parlamento Europeo le pidió a la Justicia que verifique la legalidad del acuerdo. La Comisión optó por avanzar con la aplicación provisional mientras espera una decisión de la Corte de Justicia de la UE.

Ese dictamen judicial podría demorar hasta un año y medio. Mientras tanto, el comercio fluirá bajo las nuevas reglas.

Qué países del Mercosur están listos para arrancar

Argentina, Brasil y Uruguay ya notificaron a la UE que completaron sus trámites internos. Los tres países podrán beneficiarse del acuerdo desde el 1° de mayo.

Paraguay ratificó el acuerdo recientemente. Se espera que envíe la notificación formal en los próximos días, según precisó la Comisión Europea.

Una vez que Paraguay confirme, los cuatro socios del Mercosur estarán operando bajo el nuevo marco comercial con Europa.

Qué significa el acuerdo para las exportaciones argentinas

El tratado entre ambos bloques apunta a eliminar progresivamente los aranceles sobre el comercio bilateral. La UE abrirá su mercado a cerca del 92% de las importaciones desde el Mercosur.

Otorgará cuotas o preferencias arancelarias para otros bienes sensibles. A cambio, los países sudamericanos reducirán gravámenes sobre productos europeos.

Para Argentina, esto significa una apertura profunda hacia la UE. El bloque europeo ya es uno de los destinos más relevantes de exportaciones argentinas, especialmente en sectores agroindustrial, energético, minero e industrial.

Según estimaciones oficiales, el incremento en el acceso al mercado europeo podría traducirse en un crecimiento significativo de las ventas externas argentinas en los próximos años, consolidando una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

Cuánto vende Argentina a Europa y qué productos se benefician

En 2025, la Unión Europea fue el tercer destino de las exportaciones argentinas, detrás de China y Brasil. Las ventas al bloque europeo sumaron US$8.486 millones, un alza de 2,6% respecto de 2024.

Las importaciones argentinas desde la UE fueron por US$10.478 millones. El saldo comercial quedó negativo para Argentina en US$1.992 millones.

La región europea concentró el 9,7% de las ventas argentinas al exterior y el 13,8% de las compras. Con el acuerdo firmado, se prevén mejoras arancelarias concretas para productos clave.

La carne vacuna, que hoy paga aranceles de entre 20% y 60%, accederá a nuevas cuotas con aranceles reducidos o nulos. Los langostinos y calamares pasarán a tributar 0%.

La merluza y la miel también ingresarán sin aranceles. Una amplia variedad de frutas y cítricos tendrá vía libre: limones, peras, arándanos, cerezas y kiwi.

Además, la UE otorgará las mayores cuotas agrícolas jamás concedidas para productos como:

Carne bovina

Maíz

Arroz

Carne aviar

Etanol

Cuánto podrían crecer las exportaciones argentinas a Europa

Las proyecciones oficiales indican que las exportaciones argentinas a la Unión Europea podrían crecer hasta 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo.

En un plazo de diez años, el aumento podría llegar a 122%. Estos números marcan un cambio estructural en el perfil exportador argentino.

El acuerdo también apunta a fortalecer la previsibilidad jurídica y el atractivo para las inversiones extranjeras. La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en Argentina, con un stock cercano a los US$75.000 millones.

El tratado establece un marco regulatorio alineado con las mejores prácticas internacionales. Complementa otros instrumentos de incentivo a la inversión vigentes en el país y genera condiciones más favorables para la llegada de capitales destinados a proyectos productivos y de infraestructura.