El crecimiento de las compras online del exterior impulsa nuevas marcas y plataformas, consolidando el canal como favorito de los consumidores locales

Las importaciones puerta a puerta alcanzaron los u$s 91 millones en febrero. Es un nivel muy similar al de enero y marca el mayor registro histórico para un mes de febrero desde que hay datos disponibles.

En términos interanuales, el salto es contundente. Las compras vía courier crecieron 127% respecto a febrero de 2025. En el acumulado del primer bimestre, el incremento llega al 115,8%.

Los argentinos, desde la apertura importadora, ratificaron que las compras del exterior vía plataformas son una de sus alternativas favoritas. Al menos para cierto sector de la sociedad. Los números lo confirman mes a mes.

"Se trató del mayor registro para un mes de febrero en toda la serie histórica. Todo indica que 2026 se encamina a marcar un nuevo récord en el régimen puerta a puerta", afirmó Analytica, la consultora de Ricardo Delgado.

Un nivel de equilibrio en torno a los u$s90 millones mensuales

El monto mensual que gastan los argentinos comprando por plataformas del exterior está casi estandarizado. En torno a los u$s90 millones por mes parece ubicarse el valor de equilibrio, excluyendo los picos estacionales de septiembre y diciembre.

En seis de los últimos ocho meses, las importaciones se mantuvieron en ese rango. Septiembre quedó afectado por el adelantamiento de importaciones. Diciembre, en cambio, se impulsó por las fiestas y el pago del aguinaldo.

Precisamente en diciembre pasado, las importaciones vía courier alcanzaron un nuevo máximo histórico de u$s105 millones. Fue un 179,6% más que en diciembre de 2024.

Durante 2025 las importaciones puerta a puerta totalizaron u$s894 millones. Eso representa un salto del 274,2% respecto a 2024.

El factor clave: el dólar percibido como barato

Un factor que impulsa el puerta a puerta es el hecho de que el dólar esté percibido como "barato". Varias consultoras como LCG advierten que el tipo de cambio real multilateral está en niveles de 2017, cuando hubo una fuerte apreciación cambiaria.

El dólar se mantiene estable mientras que la inflación persiste en torno al 3% mensual. Esto hace que el tipo de cambio se vaya apreciando de manera suave, pero sostenida.

Para tener una idea de magnitud: el dólar oficial pasó la barrera de los $1.400 en octubre de 2025. En marzo de 2026 volvió a cruzarla hacia abajo, ubicándose en $1.370.

En ese período la inflación fue del 15%. Por lo tanto, para que el tipo de cambio real sea similar al de octubre de 2025, el dólar hoy debería estar por encima de los $1.600, advierte un trabajo de IDESA.

Cómo funciona el régimen puerta a puerta en Argentina

La importación puerta a puerta permite recibir compras del exterior directamente en el domicilio a través de Correo Argentino. Tiene algunas condiciones y límites claros.

El límite es de u$s3.000 y entre 20-50 kg para uso personal. La franquicia alcanza los u$s50 por envío, con un máximo de 12 veces al año.

Si se supera la franquicia, se paga el 50% del excedente. Las personas necesitan tener CUIT, clave fiscal nivel 3 y declarar el envío en la web de Correo Argentino.

El fenómeno Shein y Temu: 5 millones de usuarios argentinos

Las importaciones a través de Shein y Temu, dos de las plataformas chinas favoritas y más baratas, vivieron un auge en 2025. El crecimiento fue superior al 270% interanual, impulsado por cerca de cinco millones de usuarios.

Este boom se enmarca en un salto del 27% en las importaciones generales de bienes de consumo en ese año. Todo indica que la tendencia continuará de alguna manera en 2026.

Categorías como indumentaria, cosmética y tecnología pequeña se llevan gran parte de esos u$s894 millones del año pasado.

"Seguramente indumentaria tiene un porcentaje importante. Pero cuando hablamos con los socios lo que nos dicen es que viene muy golpeada hace tiempo, incluso en el offline", señala la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).