Licitación de la Hidrovía: una empresa fue excluida tras el primer filtro y quedan dos en carrera

Con la exclusión de uno de los competidores tras la evaluación, ahora solo dos firmas internacionales participan en la licitación del canal

La licitación para la privatización de la Hidrovía completó su primera etapa con definiciones clave. El Gobierno nacional emitió el Acta de Evaluación del Sobre 1, el documento que establece qué empresas continúan en carrera tras la revisión técnica y financiera inicial.

Las firmas Jan De Nul NV y DEME NV superaron esta fase. Ambas quedaron habilitadas para competir en la siguiente instancia del proceso.

DTA Engenharia, en cambio, quedó descalificada. La empresa brasileña no presentó la garantía de mantenimiento de oferta, un requisito que asegura que la propuesta no se modificará durante el proceso licitatorio.

La Comisión Evaluadora analizó durante esta primera etapa los antecedentes operativos de cada oferente. También revisó la capacidad técnica y financiera de las firmas, y verificó el cumplimiento de las garantías exigidas en los pliegos.

DEME NV y Jan De Nul NV cumplieron con todos los requisitos establecidos. La comisión recomendó su avance a la siguiente fase del proceso.

Qué pueden hacer las empresas ahora y qué viene después

Las tres compañías disponen de siete días corridos para impugnar el dictamen. Este plazo permite que cualquier oferente presente objeciones formales al resultado de la evaluación.

Cumplido ese período, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una resolución. Ese acto administrativo aprobará formalmente la evaluación de la etapa 1 y habilitará la apertura del Sobre 2.

La segunda fase evaluará el Plan de Trabajo que presentó cada empresa. Se utilizará un sistema de puntaje que contempla la metodología propuesta, los equipos técnicos y los profesionales que llevarán adelante las obras de dragado y balizamiento.

En la etapa 3 se abrirán las ofertas económicas. Esta fase tendrá el mayor peso en la adjudicación final, con el objetivo de garantizar la tarifa más baja posible para los productores argentinos que utilizan el sistema.

Cuánto se invertirá y quiénes participaron del anuncio

El proceso contempla una inversión estimada superior a los u$s10.000 M. Concluirá con la adjudicación y firma del nuevo contrato para la operación de la Hidrovía.

El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, mantuvo un encuentro con representantes clave del sector. Participaron delegados de provincias y usuarios del sistema.

Entre las entidades presentes estuvieron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales. El funcionario les informó el avance del proceso.

"Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave", señaló Arreseygor.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es una vía navegable estratégica para el comercio exterior argentino. Por ella transita más del 80% de las exportaciones agroindustriales del país, principalmente granos y derivados que salen por los puertos de Rosario y Santa Fe.