Avanza el proceso de licitación de la Hidrovía: se evaluaron las ofertas de la etapa 1

l Gobierno nacional emitió el Acta de Evaluación del Sobre 1 de la licitación para la privatización de la Hidrovía, dando un paso más en este proceso que involucra una inversión estimada en más de u$s10.000 millones.

Durante esta primera etapa, se analizaron las presentaciones realizadas por las firmas de capacidad global Jan De Nul NV, DEME NV y DTA Engenharia, evaluando los antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera de los oferentes, así como la presentación de las distintas garantías.

En ese marco, el acta de la Comisión Evaluadora determinó que tanto DEME NV como Jan de Nul NV cumplieron las condiciones exigidas en los pliegos de la licitación, por lo que se recomendó que avancen a las próximas etapas de evaluación de las ofertas.

DTA Engenharia, en tanto, no presentó las garantías exigidas –puntualmente, la garantía de mantenimiento de oferta, que estipula que no habrá cambios a la misma mientras dure el proceso de selección–, por lo que se recomendó su descalificación.

Cuáles son los próximos pasos en la licitación de la Hidrovía

Las empresas oferentes dispondrán ahora de un plazo de 7 días corridos para presentar impugnaciones al dictamen, y al concluir dicho proceso la Agencia Nacional de Puertos y Navegación emitirá una Resolución aprobando la evaluación de la Etapa 1 y llamando a la apertura del Sobre 2 del análisis.

El Sobre 2, mediante un sistema de puntaje, califica el Plan de Trabajo, donde se detalla la forma, equipos y profesionales que realizarán las obras establecidas. Concluida la Etapa 2, se abrirán las ofertas de la Etapa 3, que evaluará las ofertas económicas de cada oferente.

El titular de la Agencia, Iñaki Arreseygor, convocó a representantes de las provincias, y a usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otros, para informarles del estado de avance y el cumplimiento del cronograma estipulado.

"Se hizo un trabajo técnico comprometido y profesional en esta primera etapa de evaluación. Tendremos a dos de las empresas más grandes del mundo compitiendo en el próximo tramo de la licitación, que va a ser clave", destacó Arreseygor durante el encuentro.

Cabe destacar que se trata de una licitación de tres etapas, donde la oferta económica tendrá el peso más relevante, garantizando la tarifa más baja posible para los productores argentinos.

Finalizadas las diferentes evaluaciones, se avanzará con la adjudicación y la firma del nuevo contrato para la privatización de la Hidrovía, con una inversión estimada en más de u$s10.000 millones.