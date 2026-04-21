La extensión de las negociaciones entre Washington y Teherán no liberó el flujo marítimo, lo que profundiza la tensión comercial regional

El alto el fuego con Irán tendrá más tiempo. Donald Trump anunció este martes la extensión de la tregua, aunque dejó en claro que el bloqueo de los puertos iraníes seguirá vigente. El mandatario estadounidense mantiene la presión sobre Teherán hasta lograr un acuerdo definitivo.

La decisión llegó tras una petición de mediación del Mariscal de Campo Asim Munir y del Primer Ministro Shehbaz Sharif de Pakistán. Ambos líderes buscaron evitar una escalada militar en la región.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas", señaló Trump en sus redes sociales. La suspensión de la ofensiva no implica un levantamiento de las medidas coercitivas.

Trump explicó que la extensión responde a la falta de consenso dentro del régimen iraní: "Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado... extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

El presidente republicano advirtió que Washington no cederá terreno. La presión diplomática y militar continuará hasta que Teherán unifique su posición interna y avance concretamente en el proceso de diálogo.

Veintiocho buques obligados a retroceder desde el cierre del estrecho

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó este martes datos contundentes. Desde la imposición del cierre total del estrecho de Ormuz, 28 buques que se dirigían o salían de puertos iraníes fueron obligados a regresar o a desviarse.

El cierre perimetral mantiene bloqueada la navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta. Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y gran parte del gas natural licuado que abastece a Asia.

El bloqueo impuesto por Washington tiene un alcance inédito: ningún barco puede entrar ni salir de territorio iraní sin autorización estadounidense, lo que acentúa la presión económica sobre un régimen ya castigado por sanciones.

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. permanecen desplegadas en la zona con capacidad operativa plena. Trump dejó claro que la tregua no implica un repliegue militar, sino una pausa condicionada al avance diplomático.

Teherán califica el bloqueo como acto de guerra

La respuesta iraní no tardó en llegar. El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como "un acto de guerra" y denunció una violación del alto el fuego pactado a principios de abril.

Araqchi subrayó que la continuidad de las medidas militares estadounidenses contradice el espíritu de la tregua. Desde la perspectiva de Teherán, no hay verdadera suspensión de hostilidades mientras persista el cierre del estrecho.

El régimen iraní enfrenta ahora una disyuntiva crítica: lograr consenso interno para presentar una propuesta aceptable a Washington o enfrentar un bloqueo indefinido que agrava su aislamiento económico y comercial.

La mediación pakistaní busca evitar que la situación derive en un conflicto abierto. Sin embargo, la división dentro del gobierno iraní complica cualquier intento de avanzar rápidamente en las negociaciones.

Trump mantiene su estrategia de máxima presión. El alto el fuego se extiende, pero las condiciones para un acuerdo permanecen inalteradas: Teherán debe ceder en puntos clave o seguir asfixiado por el bloqueo del estrecho de Ormuz.