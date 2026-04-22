Con exportaciones en niveles récord y un flujo inesperado de divisas, el Gobierno enfrenta un nuevo desafío en medio de la incertidumbre global

Se trata de un escenario que no estaba en el Excel de ningún consultor. Ni siquiera en los borradores de los funcionarios. Pero es real. Y llega en un momento justo, con un escenario internacional donde manda la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente. Y sin que la Argentina se haya asegurado un lugar en Wall Street para refinanciar los vencimientos de la deuda pública.

El hecho concreto es que, este año, las exportaciones argentinas rozarán -y hasta podrían superar- los u$s100.000 millones.

El escenario confirma la hipótesis lanzada por Javier Milei hace algunas semanas en Nueva York, cuando en el lanzamiento de la "Argentina Week" le advirtió a Santiago Bausili que le "van a salir dólares por las orejas".

En todo caso, la pregunta que subyace a esta realidad refiere a si el Banco Central podrá acumular las reservas suficientes para darle certezas a los inversores, mientras aguarda el mejor momento para el regreso a los mercados voluntarios de crédito.

Las claves del récord

Argentina alcanzó, hoy por hoy, un récord histórico para sus exportaciones. Rozaron los u$s22.000 millones en el primer trimestre del año, un 16,9% por encima del mismo lapso de 2025.

El superávit comercial en estos primeros tres meses de 2026 alcanzó a los u$s5.508 millones.

El empuje del campo, la consolidación de la matriz energética y el salto exponencial de la minería metalífera y el litio son los tres pilares fundamentales de una proyección que marca un verdadero hito para la economía nacional.

La economía argentina se encamina hacia un escenario de generación de divisas sin precedentes.

Las proyecciones rumbo a los u$s100.000 millones

Según las proyecciones de la consultora Profit-Consultores, las exportaciones totales del país alcanzarán este año unos u$s98.320 millones.

Este crecimiento representaría un salto significativo del 12,9%, respecto a los u$s87.111 millones registrados en 2025.

Este fenómeno es producto de la convergencia de una recuperación en la productividad del sector agroindustrial y el despegue definitivo de sectores estratégicos como la energía y la minería.

A continuación, las claves detrás de este récord exportador.

El "motor" del agro

Como es tradición en la estructura comercial argentina, el sector oleaginoso se mantiene como el principal generador de dólares. Para 2026, se espera que este rubro aporte u$s29.269 millones, lo que representa una variación absoluta positiva de u$s4.223 millones en comparación con el año anterior.

Dentro de este ecosistema, el complejo sojero es el gran protagonista. Se proyecta que sus ventas al exterior ascenderán a u$s25.406 millones, sumando por sí solo casi u$s4.000 millones adicionales a la balanza comercial respecto a 2025.

Estas cifras sugieren un escenario de mayor estabilidad climática y condiciones de mercado que permiten al "campo" maximizar su potencial exportador, consolidando su rol como el principal sostén de las reservas del Banco Central.

Energía y petróleo: la consolidación de un nuevo gigante

Uno de los datos más disruptivos de las proyecciones para 2026 es el crecimiento del complejo petrolero-petroquímico. Este sector, que históricamente tuvo altibajos, se perfila como el segundo gran motor de la economía con exportaciones por u$s15.893 millones.

La expansión en este rubro es notable: se prevé un aumento de u$s4.120 millones respecto al año pasado, un incremento que compite palmo a palmo con el crecimiento del sector oleaginoso.

Un informe de Nadín Argañaraz, del IARAF, aporta además un dato ilustrativo del nuevo boom.

"Por el menor precio de la energía importada se ahorraron u$s70 millones y por la menor cantidad de energía importada se ahorraron u$s70 millones. La suma da la cifra de u$s240 millones.

Un informe de CEPA ilustra otra cuestión: la merma en las importaciones de energía, que dejaron un sobrante de divisas en el país.

"En el primer trimestre de 2026 la balanza energética acumuló un superávit de u$s2.405 millones (+13,9% vs. 2025). Sin embargo, este resultado no se explica tanto por las exportaciones, que crecieron apenas 1,9%, sino principalmente por una importante reducción de las importaciones (-35,7%)".

Esa caída en las compras de energía se vincula con la mayor producción energética local.

El "boom" de la minería y el litio

La minería ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad contundente en la balanza comercial. El sector minero metalífero y el litio experimentará uno de los crecimientos porcentuales más agresivos, alcanzando los u$s12.174 millones en 2026, proyectó el reporte de Profit Consultores.

Lo más destacado es la magnitud del salto: el sector aportará u$s4.065 millones adicionales en comparación con 2025. Este incremento del 50% interanual refleja la puesta en marcha de nuevos proyectos, especialmente vinculados al litio, el denominado "oro blanco", que ha captado inversiones multimillonarias en el norte del país.

La carne: acuerdo con Trump

La ganadería no se queda atrás y contribuirá al récord con exportaciones por u$s7.499 millones —un aumento de u$s1.250 millones—, basado en la apertura de varios mercados, sobre todo en Estados Unidos, gracias al acuerdo comercial.

Las sombras: la caída del sector automotor

No todo es expansión en el horizonte de 2026. El informe de Profit-Consultores advierte sobre una contracción importante en el complejo automotor, cuyas exportaciones caerían de u$s8.784 millones en 2025 a u$s7.027 millones en 2026. Esta merma de u$s1.757 millones representa una señal de alerta para la industria manufacturera, afectada por cambios en la demanda regional.

"¿Llegaremos este año al récord de 100.000 M de USD de exportaciones? Si se mantienen estos precios es posible", posteó el economista Roberto Arias.

La clave del éxito para este año reside en la diversificación: ya no se trata solo de depender de la cosecha, sino de consolidar un modelo donde la energía y la minería se conviertan en pilares tan robustos como el agro.