El retraso en el ingreso de divisas por la demora en la cosecha preocupa a exportadores y eleva la incertidumbre en el mercado de granos

El agro liquidó u$s2.495 M en abril de 2026, un 23% más que en marzo. Pero el número esconde una historia de retrasos. La cosecha de soja llegó tarde a los puertos y cambió todo el calendario comercial del año.

El dato lo informó la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales. Frente a abril de 2025, el ingreso de divisas cayó 1%. Una diferencia menor, pero que refleja condiciones distintas.

El año pasado, durante el primer semestre, regía una reducción en los derechos de exportación que incentivó una mayor anticipación en las ventas externas y en la liquidación de divisas.

El acumulado de enero a abril sumó u$s7.667 M. Eso es 11% menos que en el mismo período de 2025. La comparación interanual muestra el impacto de factores operativos y climáticos que frenaron el ritmo de comercialización.

La soja es el principal cultivo del complejo exportador argentino. Y en abril, su llegada a los puertos fue más lenta de lo esperado.

Por qué la cosecha se retrasó y qué pasó en los puertos

Abril arrancó con una dinámica heterogénea en las terminales portuarias. Llegaron más camiones con maíz y girasol. Pero la soja brilló por su ausencia durante la mayor parte del mes.

Dos razones explican el retraso. Primero, lluvias que afectaron el avance de las tareas en los campos. Segundo, conflictos vinculados al transporte de cargas que impactaron en la logística.

El cambio llegó en la última semana de abril. Ahí la tendencia se invirtió con fuerza.

Entre el lunes y el jueves de esa semana ingresaron 23.056 camiones a las terminales del Gran Rosario. De ese total, 16.026 transportaban soja. Un volumen que marcó una aceleración drástica.

En las semanas previas, el flujo diario oscilaba entre 3.000 y 4.000 camiones, mayormente con cargas de maíz. En los últimos días del mes, el promedio superó las 6.000 unidades diarias, reflejando el avance de la cosecha de soja y el inicio de su circuito comercial hacia las plantas procesadoras.

El Gran Rosario es el principal nodo agroexportador del país. La capacidad de procesamiento instalada en esa región permite transformar grandes volúmenes de soja en harina y aceite destinados a los mercados internacionales.

Qué proyecta el complejo sojero para el resto de la campaña

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que las exportaciones del complejo oleaginoso podrían alcanzar u$s21.258 M en la campaña actual. Eso implica un incremento del 2,86% respecto del ciclo previo. Son u$s591 M adicionales.

Pero el perfil de esas exportaciones cambia. Hay una mayor participación de productos industrializados en relación con el poroto sin procesar.

Los envíos de harina de soja alcanzarían u$s9.941 M, con un aumento de u$s1.667 M frente a la campaña anterior. El aceite de soja aportaría u$s7.670 M, con una mejora estimada en u$s652 M.

El biodiésel sumaría u$s448 M, con una variación positiva más acotada.

En cambio, las exportaciones de soja sin procesar caerían 35%. Las estimaciones indican ingresos por u$s3.199 M, una merma de u$s1.733 M respecto del ciclo previo.

Esta dinámica responde a la mayor orientación hacia la industrialización local de la oleaginosa, que permite agregar valor a las exportaciones a través de sus subproductos.

Cómo impacta el comportamiento del agro en el ingreso de divisas

El complejo oleaginoso es el principal generador de dólares del país. Por eso, la evolución de la cosecha, la logística de transporte, los precios internacionales y las decisiones comerciales de productores y exportadores determinan el nivel de liquidación mensual.

El retraso observado en abril generó un corrimiento en el calendario habitual de comercialización. Eso concentró mayores volúmenes hacia el cierre del mes y proyecta un aumento en los despachos durante mayo y junio.

Este patrón responde a la estacionalidad propia de la campaña de soja. El grueso de ventas externas suele concretarse en el segundo trimestre del año.

La disponibilidad de materia prima para la industria aceitera depende del ritmo de ingreso de granos a las plantas. Esas plantas están ubicadas mayormente en el polo agroindustrial del Gran Rosario.

En paralelo, el desempeño del maíz y el girasol también contribuye al flujo de divisas. Aunque con menor peso relativo en comparación con el complejo sojero.

El incremento en el arribo de estos cultivos durante abril permitió sostener parcialmente el nivel de actividad en los puertos mientras la soja avanzaba en su etapa de cosecha.

De cara a los próximos meses, el ritmo de liquidación del sector agroexportador estará condicionado por tres factores: la consolidación de la cosecha, la normalización de la logística y la evolución de los mercados internacionales.

El incremento en el ingreso de camiones registrado hacia fines de abril constituye un indicador del cambio de tendencia en la oferta de soja. Eso podría traducirse en mayores niveles de exportación y liquidación de divisas en el corto plazo.

En este escenario, el comportamiento del sector continuará siendo un factor central para el ingreso de dólares a la economía argentina durante el resto del año.