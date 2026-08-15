Argentina acordó la exportación de cítricos a Panamá y estas son las potenciales ganancias

La agroindustria argentina anotó un nuevo hito dentro de su estrategia de expansión e inserción en el comercio exterior. Tras un proceso de negociación e intercambio de información técnica, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación —a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)— y la Cancillería Argentina acordaron con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá los requisitos fitosanitarios que habilitan oficialmente la exportación de cítricos frescos argentinos hacia el país centroamericano.

La medida quedó ratificada mediante su publicación formal en la Gaceta Oficial de Panamá, donde se establecieron las condiciones sanitarias de importación para frutos frescos de limón, mandarina, naranja y toronja o pomelo. La apertura comercial resulta de gran relevancia para el sector citrícola nacional, el cual en 2025 concretó envíos de cítricos frescos al mundo por un valor total de u$s188,6 millones, teniendo a Rusia, Estados Unidos, Países Bajos, España, Italia y Brasil como sus principales compradores.

El mercado panameño representa una plaza con notable potencial de consumo e ingresos en divisas para la oferta exportable argentina. Durante el año pasado, Panamá importó naranjas por casi u$s3,6 millones y mandarinas por u$s3,9 millones, abasteciéndose de proveedores como Perú, Chile, España, Estados Unidos y Colombia. Además de constituir un nuevo destino directo en Centroamérica, las autoridades destacaron que la habilitación sanitaria permitirá explorar encadenamientos productivos estratégicos aprovechando los Acuerdos de Libre Comercio que Panamá mantiene con los principales centros de consumo a nivel global.

El impacto estratégico y el impulso para la producción de Tucumán

El entendimiento bilateral beneficia de manera directa a las economías regionales del NOA y NEA, con un impacto sobresaliente en la provincia de Tucumán, reconocida como el primer productor, procesador y exportador mundial de derivados industriales del limón, y el segundo exportador global de la fruta en estado fresco. La apertura del canal panameño permitirá diversificar las rutas comerciales de la producción tucumana y consolidar la tracción de uno de sus motores económicos más fuertes.

Según el último Informe de Exportaciones elaborado por el área de Inteligencia Comercial del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), durante el primer trimestre de 2026 los envíos provinciales al exterior alcanzaron los US$ 158,1 millones. Dicho desempeño estuvo empujado centralmente por el Complejo del Limón y sus derivados industriales, que registró un salto del 23,4% interanual al facturar US$ 74,7 millones. A lo largo de 2025, el entramado limonero (que abarca aceite esencial, jugo concentrado, fruta fresca y cáscara deshidratada) representó el 54% de las exportaciones totales de la provincia, posición de liderazgo que ahora buscará ampliarse con el desembarco en el mercado centroamericano.