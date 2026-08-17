Miles de transportistas quedaron varados en Mendoza mientras la cordillera se mantuvo bloqueada por fuertes nevadas y trabajos de despeje

El Paso Cristo Redentor reabrirá este martes tras 34 días de clausura por intensas nevadas. La habilitación será exclusiva para camiones de carga que crucen entre Argentina y Chile.

Se trata del principal corredor fronterizo entre ambos países. Del lado argentino esperan entre 1.800 y 2.000 camiones varados solo en la provincia de Mendoza.

Vialidad Nacional confirmó que la apertura comenzará el martes 18 de febrero y seguirá un cronograma escalonado por dirección de tránsito. La decisión de priorizar el transporte de carga busca normalizar primero el flujo comercial bilateral, que representa el 70% del intercambio terrestre entre Argentina y Chile.

El cierre de más de un mes generó pérdidas millonarias en ambos lados de la cordillera. Empresas exportadoras argentinas debieron desviar cargas hacia pasos del sur, multiplicando costos logísticos.

Cómo será el operativo de reapertura del Paso Cristo Redentor

El cronograma oficial establece tres días de circulación en sentido Argentina-Chile. El martes 18, miércoles 19 y jueves 20, los camiones podrán cruzar desde las 9 hasta las 21 horas.

El tránsito estará habilitado hasta el sector de Guardia Vieja, en el lado chileno. Tendrán prioridad absoluta los vehículos que ya completaron su documentación en la playa de estacionamiento de Uspallata.

El viernes 21 y sábado 22, el flujo se invertirá. Solo circularán camiones en sentido Chile-Argentina, manteniendo el mismo horario.

El comunicado del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor fue emitido en conjunto por las coordinaciones chilena y argentina. El documento aclara que el turismo interno desde Uspallata queda suspendido durante ese período.

Las condiciones de apertura para vehículos menores, buses y turistas serán comunicadas más adelante. Por ahora, la prioridad absoluta es el transporte de carga.

Miles de camiones esperan del lado argentino tras semanas de espera

Hasta la semana pasada se calculaba que había entre 1.800 y 2.000 camiones varados en Mendoza. Están distribuidos entre el Área de Control Integrado de Uspallata, estaciones de servicio del corredor y bases de empresas.

Otras estimaciones elevan esa cifra por encima de los 1.500 vehículos. Lo cierto es que miles de choferes llevan semanas esperando la reapertura del paso.

Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), había planteado días atrás la necesidad de priorizar el tránsito de carga. "Si lo habilitan sólo para camiones primero, se normalizará mucho más rápido la situación", afirmó.

La decisión del Comité del Sistema Cristo Redentor siguió precisamente ese criterio. El objetivo es descomprimir primero el embotellamiento de carga comercial, que genera costos diarios a exportadores e importadores, antes de habilitar el turismo que puede esperar condiciones óptimas de seguridad.

Durante estas semanas de cierre, se desplegó un intenso operativo sanitario en la Zona Este de Mendoza. Se brindó asistencia a más de 650 choferes varados.

El desvío al sur que multiplicó costos y demoras

Ante la imposibilidad de cruzar por el Cristo Redentor, muchas empresas optaron por desviar sus cargas hacia los pasos del sur. El más utilizado fue Pino Hachado, en la provincia de Neuquén.

Pero llegar hasta allí implica recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales respecto de los 380 o 400 kilómetros que separan Mendoza de Santiago de Chile. Las demoras llegaban a 48 horas para cruzar.

Pino Hachado está preparado para 70 camiones diarios. Durante el cierre del Cristo Redentor, ese volumen se duplicó o triplicó algunos días.

El costo operativo del desvío golpeó especialmente a pequeñas y medianas empresas exportadoras. Además del combustible extra, se sumaron viáticos prolongados para choferes y retrasos en las entregas pactadas.

Por qué el cierre duró tanto: nevadas históricas en alta montaña

El cierre estuvo determinado por condiciones climáticas de excepcional magnitud. Las nevadas se extendieron entre Punta de Vacas y Las Cuevas, en un tramo de 80 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

Las acumulaciones llegaron hasta 4 metros en algunos sectores. Se trata del mayor registro para la zona desde 2008.

La formación de hielo, el riesgo de desprendimientos y la posibilidad de avalanchas impidieron garantizar una circulación segura durante semanas. Las autoridades viales advirtieron sobre voladuras de nieve y condiciones extremas.

El cierre comenzó el 14 de julio y alcanzó 34 días consecutivos. Superó el récord anterior de 26 jornadas registrado en 2023.

Durante todo este período, el viento y las precipitaciones complicaron de manera sostenida las tareas de despeje y mantenimiento. Las cuadrillas trabajaron en turnos rotativos apenas las condiciones lo permitieron.

Qué falta para la apertura completa del paso fronterizo

Por ahora, la habilitación es solo para camiones de carga. El turismo, los buses y los vehículos menores deberán esperar.

Las autoridades preparan el operativo completo para cuando las condiciones de seguridad sean óptimas. La reapertura total dependerá de la evaluación diaria de las condiciones de transitabilidad y de la coordinación entre las autoridades argentinas y chilenas, que trabajan en conjunto para evitar cualquier riesgo en alta montaña.

Del lado chileno, el complejo Los Libertadores ya cuenta con el personal necesario, abastecimiento y equipamiento para retomar operaciones normales.

La definición sobre cuándo se habilitará el paso para todo tipo de vehículos será comunicada en los próximos días. Por ahora, la prioridad es normalizar el comercio bilateral que quedó paralizado por más de un mes.