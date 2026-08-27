Trump libera 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles y Argentina queda afuera

Ante la ampliación de cupos para importar carne en Estados Unidos, Brasil logra acceder a mayores envíos mientras la industria local queda relegada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que amplía de manera temporal el ingreso de carne vacuna magra sin aranceles por fuera de las cuotas habituales. La medida contempla un volumen de hasta 300.000 toneladas durante un período de 90 días y comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026.

La decisión tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de carne destinada principalmente a la elaboración de carne molida, en un contexto de menor oferta interna y una caída del stock ganadero estadounidense. Sin embargo, la medida no representa una nueva oportunidad de acceso para la Argentina, debido a que el país ya cuenta con un contingente específico para exportar carne vacuna al mercado estadounidense sin aranceles.

La misma situación alcanza a Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, que también disponen de cuotas específicas para ingresar carne a Estados Unidos. En cambio, uno de los países que podría beneficiarse de la ampliación es Brasil, que actualmente no cuenta con un cupo preferencial específico para sus exportaciones de carne vacuna hacia ese mercado.

Estados Unidos amplía el ingreso de carne vacuna con condiciones específicas

Según la proclamación publicada por la Casa Blanca, el nuevo esquema tendrá una duración de 90 días, desde el 1° de septiembre hasta fines de noviembre. Durante ese período podrán ingresar hasta 100.000 toneladas mensuales, con un límite total de 300.000 toneladas.

La disposición establece además condiciones específicas para la carne comprendida en el programa:

Los productos deberán consistir en recortes magros destinados a ser mezclados con carne producida en Estados Unidos para la elaboración de carne molida

La carne deberá comercializarse con un descuento cercano al 25% respecto de los valores habituales de importación

respecto de los valores habituales de importación El objetivo declarado es aumentar la oferta disponible y contribuir a contener los precios para los consumidores

La medida no modifica los compromisos comerciales con países que tienen tratados de libre comercio

La proclamación aclara, al mismo tiempo, que la medida no modifica los compromisos comerciales asumidos por Estados Unidos con los países que tienen tratados de libre comercio. Tampoco modifica las condiciones correspondientes a las naciones que ya cuentan con cuotas específicas para exportar carne vacuna al mercado estadounidense.

Ese punto es el que deja fuera del nuevo beneficio a la Argentina. El país accede desde hace años al mercado estadounidense mediante un contingente arancelario propio, al igual que Uruguay, Australia y Nueva Zelanda.

Carne vacuna sin aranceles en Estados Unidos y por qué Argentina quedó afuera del beneficio (FOTO: X)

Por qué la medida no beneficia a la Argentina

La Argentina dispone de una cuota específica de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos. Históricamente, ese contingente fue de 20.000 toneladas anuales, pero durante 2026 la administración Trump elevó el volumen a 100.000 toneladas.

Por ese motivo, la ampliación anunciada ahora no genera un nuevo cupo para los frigoríficos argentinos. La proclamación está orientada principalmente a países que no cuentan con una cuota específica o consolidada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En ese grupo aparece Brasil, que puede convertirse en uno de los principales beneficiarios de la medida. La incorporación de carne brasileña permitiría aumentar el volumen disponible en el mercado estadounidense durante el período establecido por la proclamación.

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, había pedido cautela después de que Trump anticipara la medida a través de sus redes sociales. Tras la publicación oficial de la proclamación, confirmó que el alcance del esquema excluye a los países que ya tienen contingentes específicos.

"Lo estamos analizando", señaló Ravettino al referirse a las condiciones establecidas por la administración estadounidense.

De esta manera, la decisión de Estados Unidos no modifica el régimen de acceso vigente para las exportaciones argentinas de carne vacuna. La Argentina mantiene su contingente específico, mientras que Brasil queda en condiciones de utilizar el nuevo volumen adicional durante los 90 días de vigencia.

La crisis de abastecimiento de carne en Estados Unidos

La administración Trump justificó la medida a partir de la situación que atraviesa el sector ganadero estadounidense: existe una reducción significativa del stock bovino y dificultades para garantizar una oferta suficiente frente a la demanda interna.

En su comunicado, el Gobierno estadounidense atribuyó parte de la situación a las condiciones heredadas de la administración de Joe Biden, además del incremento de los costos de producción y otros factores que afectaron al sector ganadero.

La Casa Blanca sostuvo que el rodeo bovino estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en 75 años. También señaló que durante este año se sumaron diferentes factores que afectaron la disponibilidad de animales y carne para el mercado interno.

Entre ellos, mencionó:

Las restricciones aplicadas al ingreso de ganado en pie procedente de México, implementadas para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo

Las condiciones de sequía que redujeron la disponibilidad de pasturas

Los incendios forestales que afectaron la producción de forrajes

El impacto de estos factores se refleja en las proyecciones oficiales de producción. Según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción de carne vacuna caerá alrededor de un 4% en comparación con los niveles de 2025.

La reducción de la producción coincide con una demanda interna elevada. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de carne vacuna por volumen y ocupa el segundo lugar en consumo per cápita, de acuerdo con los datos citados por la administración.

La carne molida concentra el objetivo de la medida

La ampliación del ingreso de carne vacuna está orientada específicamente a aumentar la disponibilidad de recortes magros utilizados en la producción de carne molida.

La carne importada será combinada con producción estadounidense para obtener el producto final destinado al consumo interno. De acuerdo con la Casa Blanca, esta estrategia permitirá ampliar la oferta sin modificar de manera significativa el funcionamiento del mercado estadounidense de hacienda para engorde.

La administración Trump estima que el nuevo contingente podría incrementar aproximadamente un 10% la oferta de carne vacuna respecto de las proyecciones actuales.

La proclamación sostiene además que el esquema fue diseñado para evitar un impacto significativo sobre los productores estadounidenses. En paralelo, la Casa Blanca mantiene como objetivo declarado la recuperación del rodeo nacional y el fortalecimiento de la producción doméstica.

Según el Gobierno estadounidense, desde el regreso de Trump a la presidencia comenzó a registrarse, por primera vez desde 2018, un aumento en la cantidad de cabezas de ganado y una mayor retención de vaquillonas por parte de los productores.

La administración considera que esas señales forman parte del proceso de reconstrucción del stock ganadero, aunque la caída de la producción prevista para este año genera la necesidad de recurrir temporalmente a mayores importaciones.

Qué medidas anunció Trump para el sector ganadero

La proclamación sobre las importaciones forma parte de un conjunto de medidas que la administración Trump presentó como destinadas a respaldar a los productores ganaderos estadounidenses.

Entre las iniciativas mencionadas por la Casa Blanca figuran:

Incentivos fiscales y reducción de regulaciones

Fortalecimiento del seguro agrícola

Medidas de protección frente al gusano barrenador

Acciones vinculadas con la competencia dentro de la cadena de comercialización de carne

Políticas destinadas a reducir los costos y los riesgos que enfrentan los productores

La administración señaló que estas medidas buscan mejorar las condiciones de producción y contribuir a la recuperación del stock ganadero estadounidense.

Al mismo tiempo, la ampliación temporal de las importaciones procura responder a una situación de menor oferta que podría trasladarse a los precios de la carne vacuna para los consumidores.

La Casa Blanca planteó que el objetivo de la medida es garantizar un suministro suficiente durante el período de menor producción, mientras continúa el proceso de recuperación del rodeo nacional.

Brasil aparece como principal beneficiario

Con la Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelanda fuera del nuevo esquema por disponer de contingentes específicos, Brasil aparece entre los principales países con posibilidades de aprovechar la ampliación.

La diferencia radica en las condiciones de acceso que cada país tiene actualmente al mercado estadounidense. Mientras la Argentina cuenta con una cuota específica que durante 2026 fue ampliada a 100.000 toneladas, Brasil no dispone de un contingente preferencial equivalente.

Por lo tanto, el nuevo mecanismo de 300.000 toneladas adicionales durante 90 días abre una posibilidad para los países que no cuentan con una cuota específica.

La decisión de Trump, en consecuencia, modifica temporalmente el volumen de carne que puede ingresar a Estados Unidos sin aranceles, pero no altera las condiciones bajo las cuales la Argentina exporta actualmente.

Para los frigoríficos argentinos, el escenario continúa determinado por el contingente propio y por las condiciones comerciales vigentes para utilizarlo. El nuevo programa anunciado por Washington no amplía ese cupo ni incorpora a la Argentina entre los países habilitados a utilizar las 300.000 toneladas adicionales.

La medida comenzará a aplicarse el 1° de septiembre de 2026 y tendrá una duración de 90 días, con un límite de 100.000 toneladas por mes y un máximo acumulado de 300.000 toneladas. Durante ese período, Estados Unidos buscará aumentar la oferta de carne destinada a la elaboración de carne molida y contener los precios internos, mientras avanza con medidas destinadas a recuperar el stock ganadero del país.