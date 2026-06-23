La competencia confirma un escenario cada vez más imprevisible y acelera nuevas formas de participación digital alrededor del fútbol

El Mundial 2026 ya no es una promesa: es un torneo en pleno desarrollo que está empezando a confirmar lo que muchos analistas anticipaban — un nivel de imprevisibilidad poco habitual incluso para los estándares de la Copa del Mundo.

Las primeras jornadas han dejado empates inesperados, selecciones debutantes compitiendo de tú a tú con favoritas históricas y un ritmo competitivo que refleja claramente el nuevo formato de 48 equipos. Con 104 partidos en total, la estructura del torneo no solo amplía el calendario, sino también el volumen de interacción global alrededor del fútbol.

En este contexto, el Mundial se convierte en algo más que un evento deportivo: es un ecosistema activo de predicción, análisis y participación constante.

Continuidad de un cambio que ya venía gestándose