Gastronomía, circo, kermesse y actividades recreativas para vivir un fin de semana inolvidable rodeado de naturaleza, a solo 45 minutos de Buenos Aires

En el marco del Día del Niño, Hilton Pilar presenta una propuesta especial para disfrutar en familia durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto. Con actividades para todas las edades, una exclusiva escapada de alojamiento, un gran almuerzo buffet temático y un espectáculo de circo de primer nivel, el hotel invita a celebrar una de las fechas más esperadas del año en un entorno natural único.

Una escapada para crear recuerdos

La Escapada Día del Niño fue diseñada para que las familias puedan desconectarse de la rutina y disfrutar de un fin de semana lleno de actividades.

La propuesta incluye una o dos noches de alojamiento, desayuno buffet en Restaurant Leonforte, acceso a la piscina climatizada y a Eforea Spa para mayores de 15 años, Kids Club, Playroom, actividades recreativas, talleres especialmente diseñados para los más chicos, paseos guiados en bicicleta, estacionamiento y Wi-Fi sin cargo. Como detalle especial, cada niño recibirá un regalo sorpresa preparado para celebrar su día, completando una experiencia pensada para disfrutar y crear recuerdos en familia.

Hilton Pilar ofrecerá regalos y actividades para toda la familia, en el marco del Día del Niño 2026.

Un domingo para celebrar en familia

El domingo 16 de agosto, Restaurant Leonforte será el escenario de un Buffet Especial Día del Niño, una propuesta gastronómica diseñada para disfrutar en familia. El almuerzo ofrecerá una cuidada selección de entradas, estaciones de carnes cocidas al horno de barro, opciones calientes, vegetales asados y un espacio especialmente pensado para los más chicos con sus platos favoritos. Como broche de oro, la experiencia culminará con "La Kermés Dulce", una irresistible mesa de pastelería, postres y golosinas inspirada en las clásicas ferias.

Como cierre de la jornada, las familias podrán disfrutar de una divertida kermesse con juegos, premios y muchas sorpresas.

Magia, circo y personajes para toda la familia

El sábado 15 de agosto, Hilton Pilar presentará Magic Circus Show by Chiquito, un espectáculo especialmente creado para compartir entre grandes y chicos.

La experiencia comenzará con una recepción interactiva donde artistas itinerantes recorrerán el salón realizando números de monociclo, zancos, mini bicicleta, platos chinos y burbujas gigantes, mientras las familias disfrutan de la tradicional merienda buffet del hotel.

Luego llegará el gran show principal: dos horas de magia, humor, circo, títeres, música y personajes sorpresa como Capibara y Eric, el monstruo que no sabe asustar, acompañados por bailarines y artistas circenses que convertirán la tarde en una experiencia llena de emoción y diversión.

Buffet especial y shows también serán algunas de las actividades disponibles para los más chicos.

Al finalizar, los niños podrán fotografiarse junto a los personajes.

Una divertida propuesta

Con esta programación especial, Hilton Pilar reafirma su propuesta como uno de los destinos ideales para escapadas en familia cerca de la ciudad, ofreciendo experiencias que combinan naturaleza, gastronomía, entretenimiento y hospitalidad en un mismo lugar.

Más información y reservas: www.hiltonpilar.ar/category/Escapada-y-almuerzo-Dia-del-Nino