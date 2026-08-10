Binance: la computación cuántica no es una amenaza inmediata para el mundo crypto

La criptografía post-cuántica ya existe; el desafío es que todo el ecosistema (blockchains, wallets, exchanges y usuarios) la adopten de manera coordinada

La computación cuántica se convirtió en uno de los temas de seguridad de largo plazo más discutidos en la industria cripto. Si bien ninguna computadora cuántica actual puede vulnerar las principales redes blockchain, investigaciones recientes sugieren que las máquinas del futuro podrían requerir menos poder de cómputo del que se creía. En este contexto, la industria ya está trabajando en la transición hacia la criptografía post-cuántica, un proceso que llevará años.

El interés actual se explica por un paper de Google Quantum AI publicado en marzo de 2026, que estimó que el poder de cómputo necesario para romper la criptografía de clave pública utilizada por las redes blockchain podría ser alrededor de 20 veces menor de lo calculado previamente. El cambio proviene de algoritmos cuánticos más eficientes, no de un salto repentino en el hardware cuántico.

La seguridad más fuerte se construye preparándose antes de que los riesgos se vuelvan urgentes. "No queremos que la llegada de una computadora cuántica criptográficamente relevante se convierta en una carrera entre los defensores que intentan migrar activos y los atacantes que intentan robarlos", señala Jimmy Su, Chief Security Officer de Binance. En este sentido, la compañía monitorea de manera permanente los avances en computación cuántica, evaluando estándares emergentes y preparando su infraestructura para la transición del sector.

Qué pueden hacer hoy los usuarios

La computación cuántica es un desafío de largo plazo, no un riesgo de seguridad inmediato. Sin embargo, Binance señala que seguir buenas prácticas de seguridad puede mejorar tu protección hoy y, al mismo tiempo, respaldar la futura transición de la industria hacia la criptografía post-cuántica:

Mantén actualizadas tus apps de cripto. Ya sea que uses una wallet de auto custodia o un exchange de criptomonedas, las mejoras de seguridad se publican regularmente, y es probable que las futuras actualizaciones post-cuánticas se implementen mediante actualizaciones de software.

Usa nuevas direcciones de recepción cuando tu wallet de auto custodia lo recomiende. Muchas wallets modernas generan automáticamente una nueva dirección de recepción para cada transacción. Seguir esta práctica puede mejorar la privacidad y, en algunas redes blockchain, reducir la exposición innecesaria de claves públicas.

Sigue las recomendaciones de seguridad de tu proveedor de wallet o exchange. Usa autenticación robusta, protege tu frase de recuperación y tus claves privadas si utilizas una wallet de auto custodia.

Mantente informado a través de fuentes confiables. La computación cuántica evoluciona rápidamente, pero no todos los titulares reflejan un cambio inmediato en el nivel de riesgo.

Binance: la computación cuántica no es una amenaza inmediata para el mundo crypto

Cómo se prepara la industria

La criptografía necesaria para defenderse de futuros ataques cuánticos ya existe: en 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) finalizó los primeros estándares de criptografía post-cuántica. Para el sector cripto, el desafío es la adopción: redes blockchain, wallets, exchanges y custodios deberán realizar una transición coordinada que tomará años.

Las distintas redes también enfrentan desafíos diferentes. Bitcoin tiene una de las rutas de migración más complejas porque muchas claves públicas ya se han hecho visibles en la blockchain como parte de transacciones normales. Los investigadores estiman que alrededor de 6 millones de BTC están asociados con estas claves públicas expuestas.

Sin embargo, eso no significa que los usuarios deban mover sus activos hoy. Si en el futuro se vuelven necesarias actualizaciones, la mayoría de esos fondos aún podría trasladarse a nuevas direcciones de wallet antes de que existan computadoras cuánticas con la capacidad necesaria. Otras redes enfrentan distintos compromisos técnicos, incluido el posible impacto de la criptografía resistente a la computación cuántica sobre el rendimiento.

Para Binance, prepararse para la seguridad post-cuántica significa anticipar riesgos emergentes antes de que se conviertan en amenazas inmediatas. Seguir monitoreando los avances, evaluando estándares emergentes y preparando la infraestructura para la transición de largo plazo de la industria.

La computación cuántica tiene el potencial de transformar la seguridad digital, pero no representa una amenaza inmediata para las redes blockchain actuales.

Defenderse de futuros ataques cuánticos ya no es un problema tecnológico. La criptografía existe. Lo que queda es la coordinación: lograr que redes blockchain, wallets, exchanges, custodios y millones de usuarios la adopten en conjunto. Esa transición llevará tiempo, pero comenzar temprano le da a la industria la mejor oportunidad de hacerlo bien.