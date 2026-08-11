El equipo ganador tendrá la posibilidad de realizar una pasantía en Molinos y de vivir una experiencia inmersiva de innovación en Mendoza

Molinos Río de la Plata, empresa líder de alimentos y bebidas, en alianza con el IAE Business School, lanzó una nueva edición de Molinos Innova, el concurso que desde el 2019 impulsa las ideas innovadoras para contribuir a que los argentinos comamos mejor.

Del 7 de agosto al 18 de septiembre, estudiantes de universidades de todo el país podrán presentar sus proyectos a través de www.molinosinnova.com.ar. Más que un concurso, Molinos Innova es una experiencia de aprendizaje que permite a los estudiantes acercarse al mundo profesional.

Desde su lanzamiento en 2019, Molinos Innova recibió cerca de 1900 proyectos provenientes de más de 100 universidades de todo el país, consolidándose como un espacio de encuentro entre el ámbito académico y el sector empresario. Con esta nueva convocatoria, la compañía busca seguir promoviendo el talento, la creatividad y el espíritu innovador de las nuevas generaciones.

Pueden participar del Concurso Molinos Innova 2026 estudiantes de universidades mayores de 18 años, de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes, que tengan una idea innovadora basada en alguno de los siguientes cuatro ejes: "desarrollo de nuevos productos", "digitalización y tecnología", "impacto social y ambiental" y "marketing y comunicación". Quienes resulten finalistas, ganarán una beca para el programa NAVES Nacional 2027 del IAE Business School que brinda formación, mentoría y networking. El equipo ganador tendrá la posibilidad de realizar una pasantía en Molinos y, a su vez, vivir una experiencia inmersiva de innovación en nuestras bodegas en Mendoza.

"En Molinos creemos en el talento y el potencial de las nuevas generaciones para aportar nuevas miradas a los desafíos de la alimentación. Por eso, con Molinos Innova queremos invitar a estudiantes de universidades de todo el país a asumir el desafío de innovar con propósito, desarrollar sus ideas y vivir una experiencia de aprendizaje junto a especialistas de Molinos y del IAE. Cada edición nos sorprende por la creatividad y el compromiso de los participantes, y nos entusiasma seguir impulsando un espacio donde puedan desplegar todo su potencial para contribuir a nuestro propósito de alentar a los argentinos a comer mejor." indicó Agustín Llanos, CEO de Molinos.

Por su parte, Fausto Garcia, director de EmprendeIAE, señaló que "Este concurso es una oportunidad para pensar cómo mejorar nuestra manera de alimentarnos. La convocatoria a estudiantes universitarios reconoce el enorme potencial que ellos tienen aportar nuevas ideas y ayudarnos, entre todos, a generar cambios positivos. Los invitamos a sumarse y contribuir con sus propuesta"

Para más información, ingresar en www.molinosinnova.com.ar