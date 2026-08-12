Ubicado en la Nueva Terminal de Ómnibus de la localidad, Arcos dorados inaugura su local N°234 fortaleciendo su plan de expansión federal

McDonald's abrió su primer restaurante en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, marcando un nuevo hito en su plan de crecimiento en Argentina. En el año en que celebra 40 años en el país, la marca reafirma su compromiso de Arcos Dorados con el desarrollo local, la generación de empleo joven y la creación de espacios de encuentro para la comunidad.

Ubicado en el entorno de la Nueva Terminal de Ómnibus de Junín, el nuevo local se integra a una zona estratégica de la ciudad, conectada con el movimiento diario de vecinos, familias, pasajeros y personas que transitan por uno de los nuevos polos comerciales y de servicios de la región. Con esta inauguración, McDonald’s alcanza los 234 locales en Argentina y amplia su presencia federal con una propuesta moderna, cercana y pensada para acompañar distintos momentos del día.

El local de McDonald's ubicado en la Terminal de Ómnibus de Junín generará 80 empleos.

El restaurante tiene una superficie cubierta de 390 m² y ofrece algunos de los formatos más valorados por los clientes de la marca, entre ellos AutoMac, McCafé, Playland, sala de cumpleaños y Delivery Point con un sector exclusivo para repartidores. Además, cuenta con espacios interiores diseñados para disfrutar en familia o con amigos, herramientas orientadas a una experiencia de compra ágil y servicios que buscan responder a las nuevas formas de consumo.

"Estamos muy felices con la llegada de McDonald’s a Junín. Esta apertura representa mucho más que un nuevo restaurante: es una apuesta concreta al crecimiento de la ciudad, al desarrollo de la comunidad y a la generación de oportunidades para muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Queremos ser parte activa de Junín y ofrecer una experiencia moderna, cercana y con la calidad que caracteriza a McDonald’s", señaló Diego Paniagua, Director General de Arcos Dorados Argentina.

Con esta apertura, Arcos Dorados genera 80 nuevos puestos de trabajo, principalmente orientados a jóvenes que buscan acceder a su primera experiencia laboral formal. La compañía, reconocida como el mejor lugar para trabajar en Argentina por Great Place to Work 2026, ofrece propuestas laborales compatibles con los estudios y enfocadas en el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, promoviendo habilidades clave para el futuro.

Con esta apertura, McDonald's ya cuenta con 234 locales en Argentina.

La sustentabilidad también forma parte de la propuesta del nuevo restaurante, que incorpora iniciativas orientadas a una operación más eficiente y responsable, como medidores de consumo, grifos con reducción de caudal de agua, separación de residuos en comedor y disposición diferenciada de aceite usado. Estas acciones se enmarcan en la estrategia socioambiental de Arcos Dorados, que busca reducir el impacto ambiental de sus operaciones y seguir avanzando en la construcción de restaurantes más eficientes.

Con este nuevo local, McDonald’s continúa fortaleciendo su presencia en Argentina tras 40 años operando en Argentina y celebra su llegada a una ciudad clave del interior bonaerense, con un local pensado para disfrutar, compartir y crear nuevos momentos de encuentro.