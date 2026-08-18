Los desafíos de la salud en el corto plazo

El sistema de salud argentino está atravesando un momento de inflexión en el que las decisiones serán clave para darle sostenibilidad. Como referentes del sector desde hace 55 años, acompañando a trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes, emprendedores y monotributistas y conociendo de primera mano sus necesidades, podemos decir que es urgente realizar un balance objetivo con sensibilidad social y rigurosidad técnica que aborde fundamentalmente tres temas: medicamentos de alto precio, discapacidad y salud mental.

El principal desafío estructural que hoy enfrenta el sistema de salud argentino es la brecha entre los altos costos (disparados por medicamentos de alto precio y la incorporación de nuevas tecnologías) y una baja recaudación real de las obras sociales. Sostener la calidad prestacional en este contexto requiere de una gestión profesional, transparente y sumamente eficiente.

Medicamentos caros, discapacidad y salud mental: los desafíos para la salud argentina

Quiero destacar especialmente que el impacto de los medicamentos sobre el financiamiento de la salud sufrió una transformación drástica en las últimas décadas, donde pasaron de representar un 12% a significar más del 42% de la estructura de costos prestacionales de las obras sociales. Abordar este crecimiento exponencial es el mayor desafío urgente para garantizar que el sistema siga siendo sustentable.

Con un sistema que recibe aportes mayoritariamente de salarios bajos o valores fijos como el monotributo, resulta matemáticamente inviable cubrir tratamientos de altísimo costo sin herramientas del Estado que evalúen y regulen la incorporación de nuevas tecnologías médicas.

Tal como conversamos junto a referentes del sector en el Segundo desayuno de trabajo sobre la Evolución de PROMESA que tuvo lugar en mayo de este año, apoyamos firmemente las iniciativas para la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria para decidir sobre los medicamentos de altísimo costo y altas tecnologías. El acceso a la innovación médica debe ser prolijo, preciso y basado en evidencia científica, asegurando que cada paciente reciba el fármaco exacto para su patología particular sin poner en riesgo los recursos comunes. Necesitamos un esquema donde el Estado y los fondos específicos garanticen que la alta complejidad no desfinancie la atención médica primaria y cotidiana de todos los aportantes.

Por otro lado, la cobertura de discapacidad es un pilar irrenunciable de nuestro compromiso social, pero requiere un debate urgente a nivel macro. El financiamiento actual del sistema está distorsionado; la educación y el transporte deben ser absorbidos por los presupuestos que correspondan a cada área, pero de ninguna manera por el sistema de Salud.

En este sentido, el abordaje de la discapacidad arrastra un desgaste histórico que requiere reformas estructurales urgentes. Necesitamos impulsar y debatir los proyectos de ley necesarios para ordenar y dignificar un aspecto sensible que ha sido postergado durante años.

Por otro lado, los indicadores de demanda en salud mental han crecido exponencialmente. Entendemos que no se trata de una prestación secundaria, sino de un componente troncal del bienestar. Para ello, se deben adaptar las redes prestacionales y sobre todo los programas preventivos para brindar contención rápida y de calidad frente a esta problemática social en aumento. Contemplar y trabajar hoy en prevención es la única estrategia que garantiza que el sistema siga siendo sustentable de acá a los próximos 20 años.

Llevar adelante esta tarea requiere del compromiso de todos los actores del sector a través de una relación de colaboración permanente para que podamos proyectar un futuro que se adapte a las necesidades de las personas y pueda ser sostenible en el tiempo.