Siete propiedades con bases desde u$s31.490 se ofrecerán online el 28 de agosto, entre departamentos y partes indivisas ubicados en distintos barrios

El Banco Ciudad anuncia una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye departamentos de 2 y 3 ambientes y partes indivisas de una propiedad, ubicados en los barrios de Almagro, Balvanera, Boedo y Recoleta. En total, son siete propiedades que se rematarán el 28 de agosto, desde las 10, de manera online, a través de la plataforma https://subastas.bancociudad.com.ar/.

Esta subasta presenta propiedades con precios de base que van desde los u$s31.490 para un departamento de 2 ambientes ubicado en Cochabamba 3502, en Boedo, hasta los u$s119.398 para un departamento de 3 ambientes de 90 m² situado en Av. Santa Fe 1721, en Recoleta. Los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires son realizados en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y se caracterizan por sus precios de base competitivos y por la diversidad de propiedades ofrecidas, que pueden incluir lotes, departamentos, PHs, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras.

El Banco Ciudad realiza la tasación, exhibición y venta por subasta pública mediante la modalidad online, 100% digital, a través de una plataforma ágil y segura que favorece la accesibilidad, ampliando la participación de interesados de todo el país. Las subastas de inmuebles con herencias vacantes despiertan gran interés y convocatoria, ya que constituyen una excelente oportunidad para la adquisición de propiedades con destino a vivienda, desarrollo o inversión. Los ingresos obtenidos por estas ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

Son 7 las propiedades que el Banco Ciudad subastará, de manera online, el 28 de agosto a las 10.

El catálogo con las propiedades de la próxima subasta está disponible en: https://subastas.bancociudad.com.ar/. Los interesados deben inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio y la participación requiere un depósito en garantía correspondiente a un porcentaje del valor base del inmueble que se desea adquirir, monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o de que la oferta no resulte ganadora. El adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio luego de la firma del boleto de compraventa.

La lista de propiedades que subastará el Banco Ciudad

SARMIENTO 4502, PISO 3° – ALMAGRO - DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

Superficie total: 52,92 m²

Base: U$S 70.573,33

Depósito en garantía: U$S 2.117,19

Hora de remate: 10

HIPÓLITO YRIGOYEN 2934, PISO 2° – BALVANERA - DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

Superficie total: 63,62 m²

Base: U$S 52.260

Depósito en garantía: U$S 1.567

Hora de remate: 10.45

COCHABAMBA 3502, PISO 1° – BOEDO - DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES

Superficie total: 42,62 m²

Base: U$S 31.490

Depósito en garantía: U$S 944

Hora de remate: 11.30

AV. SANTA FE 1721, PISO 8° – RECOLETA - DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

Superficie total: 90 m²

Base: U$S 119.398

Depósito en garantía: U$S 3.581

Hora de remate: 12.15

MARIO BRAVO 256, PISO 6° – ALMAGRO - DEPARTAMENTO

Superficie total: 35,92 m²

Base: U$S 32.720

Depósito en garantía: U$S 981

Hora de remate: 13

BILLINGHURST 1941, PISO 7° – RECOLETA - DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES

Superficie total: 26,50 m²

Base: U$S 44.890

Depósito en garantía: U$S 1.346

Hora de remate: 13.45

AV. SANTA FE 4196 ESQ. THAMES, PISO 9° – PALERMO - PARTES INDIVISAS DE DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES Y BAULERAS